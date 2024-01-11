янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сортавала. Тематический парк Бастион
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавале по прибытии поезда из Москвы № 160В в 08:19, или из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821Ч в 10:20. Гид встречает на ж/д вокзале.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Сортавале. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.
Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.
Тематический парк «Бастион» (г. Сортавала). В стоимость включено посещение всех музеев на территории парка, тематические экскурсии, костюмерные зоны и дегустация медовухи!
На территории парка для вас работают следующие локации:
- музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» — «Mustankarhunlinna» — «Крепость черного медведя»;
- музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века;
- выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых» (посещение за доп. плату).
Обед.
Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.
Также на территории парка можно приобрести услуги за дополнительную плату: мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских, стрельба в тиреиз разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).
Питомник хаски, горный парк Рускеала
Завтрак.
Выезд с гидом на экскурсионную программу.
Экскурсия по питомнику сибирских хаски (недалеко от горного парка «Рускеала»). Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера. Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке.
Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками!
Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!
В дни праздников для гостей будет новогодняя программа: сказочное представление, игры и конкурсы с настоящим Дедом Морозом, Бабой Ягой и другими персонажами!
После выступления гости смогут сфотографироваться со сказочными героями в новогодней фотозоне!
Далее сделаем остановкув живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Экскурсия в горном парке «Рускеала» (30 км от г. Сортавала). Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
Желающие могут отправиться из горного парка на ретропоезде «Рускеальский экспресс» в 17.00 (билеты не включены в стоимость тура).
Возвращение в Сортавалу.
Ужин.
По желанию, за доп. плату: прогулка по эко тропе с навесными мостиками над водопадами (400 руб. /взр., 300 руб. /льготный). Катание на собачьей упряжке.
В свободное время можно посетить экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Деревня Киндасово. Знакомство с г. Петрозаводском
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд с гидом в Петрозаводск (переезд около 250 км).
По пути заедем в карельскую деревню Киндасово, где вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски!». Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты. Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.
Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!
Поздний обед.
Знакомство с городом Петрозаводском — столицей Республики Карелия. Вы увидите исторический центр, кафедральный собор во имя Александра Невского, Губернаторский парк и, конечно, памятник Петру I — основателю Петрозаводска.
Программа тура заканчивается вечером на ж/д вокзале г. Петрозаводска. До отправления поезда у вас еще будет возможность купить сувениры на память и прогуляться по праздничным улицам города. До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Стоимость
|Гостиница «Сортавала»
25 900 руб. /чел – 2-местный номер / 3-местный номер
32 700 руб. /чел – 1-местный номер
|Гостиница «Родина» 4*
32 500 руб. /чел – 2-местный номер Стандарт Твин
35 300 руб. /чел – 2-местный номер Стандарт Дабл
43 900 руб. /чел – 1-местный номер Стандарт Сингл
Скидки:
- 2 000 руб. /ребенок до 6 лет вкл.;
- 700 руб. /ребенок от 7 до 16 лет;
- 500 руб. /пенсионер.
Варианты проживания
Гостиница «Родина» 4
Отличное расположение в городе Сортавала, первоклассный сервис, современные и уютные номера. Для наших гостей мы предлагаем 25 комфортных уютных номеров.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, чайный набор и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала». В номерах: кабельное телевидение, холодильник, фен, бесплатный Wi-Fi. Для удобства гостей работает лифт.
Персонал гостиницы владеет английским и финским языками. При гостинице бесплатная охраняемая парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Сортавале)
- Питание по программе (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, 1 чаепитие)
- Обзорная экскурсия по Сортавале
- Посещение тематического парка «Бастион»
- Экскурсия в питомник сибирских хаски
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Программа в деревне Киндасово
- Экскурсия по г. Петрозаводску
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Проезд до г. Сортавалы (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
- Билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» на 04.01.2023 (по желанию, приобретать заранее)
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении:
- 2 000 руб. /ребенок до 6 лет вкл.;
- 700 руб. /ребенок от 7 до 16 лет.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
В тематическом парке «Бастион»:
- посещение выставки деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых»;
- мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских;
- стрельба в тиреиз разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).
В питомнике сибирских хаски — катание на собачьей упряжке.
В горном парке «Рускеала»:
- прогулка по эко тропе с навесными мостиками над водопадами — 400 руб. /взр., 300 руб. /льготный;
- посещение экспозиции деревянных скульптур «Обитель ангелов»;
- прогулка над Мраморным озером на троллее (zip-line);
- посещение кафе горного парка;
- покупка сувениров.
Важно: дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.