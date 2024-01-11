1 день

Сортавала. Тематический парк Бастион

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавале по прибытии поезда из Москвы № 160В в 08:19, или из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821Ч в 10:20. Гид встречает на ж/д вокзале.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Сортавале. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.

Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.

Тематический парк «Бастион» (г. Сортавала). В стоимость включено посещение всех музеев на территории парка, тематические экскурсии, костюмерные зоны и дегустация медовухи!

На территории парка для вас работают следующие локации:

музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» — «Mustankarhunlinna» — «Крепость черного медведя» ;

; музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века;

выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых» (посещение за доп. плату).

Обед.

Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.

Также на территории парка можно приобрести услуги за дополнительную плату: мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских, стрельба в тиреиз разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).