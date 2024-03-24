Выходные в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Приглашаем провести выходные в Карелии, самостоятельно или с семьей, комфортно отдыхая в гостинице, увидеть Петрозаводск, познакомиться с тайгой, карельской березой и прочувствовать прелесть дикой природы. Тур проводится осенью, зимой и весной в любой день под запрос для групп от 2 человек.
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Ближайшие даты:
4
янв
6
янв
7
янв
11
янв
13
янв
20
янв
27
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Что вас ожидает:

Знакомство с Петрозаводском
Знакомство с Петрозаводском
Посетим знаковые места столицы Карелии и прогуляемся по Онежской набережной с авангардными скульптурами
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидим один из крупнейших в Европе равнинных водопадов и дендрарий карельской березы
Курорт Марциальные Воды
Курорт Марциальные Воды
Отправимся на курорт, основанный Петром I, и продегустируем воду из 4 источников

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, «Дом куклы»

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.

Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).

Завтрак в ресторане.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы». Знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.

Возможность приобрести оберег на память.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Петрозаводск, «Дом куклы»Петрозаводск, «Дом куклы»Петрозаводск, «Дом куклы»Петрозаводск, «Дом куклы»
2 день

Заповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные Воды

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.

Осмотр дендрария карельской березы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.

За дополнительную плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски. Возможность, содержание программы и стоимость посещения необходимо уточнять при бронировании тура.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.

Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества?

В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.

Ужин в ресторане.

Трансфер на ж/д вокзал.

Заповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные ВодыЗаповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные ВодыЗаповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные ВодыЗаповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные Воды

Проживание

Стоимость тура с 11.01.2024 до 20.04.2024 на 1 человека в зависимости от категории размещения (группа от 2 человек), руб:

2-местное
размещение		1-местное
размещение		Доп. местоОсновное место
(дети до 17 лет)		Доп. место
(дети до 14 лет)
Гостиница
«Северная»		20 00021 40019 50019 50018 800

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

1 ночь

Гостиница «Северная» расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города.

В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов. Рядом с гостиницей есть охраняемая автостоянка и стоянка такси.

Здание гостиницы включено в перечень объектов ценной историко-архитектурной застройки г. Петрозаводска.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входная плата в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Посещение питомника хаски
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15°C ниже нуля, но морозы могут достигать и -30°C. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
24 мар 2024
Всё было замечательно.
В
19 мар 2024
Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
Э
17 янв 2024
Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила в историю Карелии, традиции карел. Везде по времени мы успевали. Очень понравилась поездка на снегоходах, поездка в Рускеало, катание на собачьих упряжках.
Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный.
В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно.
Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже.
Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.
Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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