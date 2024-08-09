Вы побываете в горном парке «Рускеала», полюбуетесь водопадами Кивач и Ахвенкоски, увидите вулкан Гирвас и озеро Пальеозеро.
Дополнительно в Карелии вы
Программа тура по дням
Сортавала. Горный парк «Рускеала». Остров Валаам (за доп. плату)
Сбор группы на ж/д вокзале г. Сортавалы в 08:22. Гид с табличкой «Карелия».
08:30 И вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала.
За дополнительную плату предлагаем:
09:00 Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (остров Валаам) (бронируется строго при покупке тура).
Стоимость: взрослый — 4 400 руб., ребенок до 12 лет включительно — 2 200 руб.
Время водного путешествия на метеоре — 45 минут в одну сторону.
В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры — действующего Спаса-Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских.
Время нахождения на острове Валаам ~2 часа.
13:00 Возвращение в город Сортавала.
Для тех, кто не поехал на экскурсию:
Обзорная экскурсия по г. Сортавале (Сердоболь).
Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание.
В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города, осмотрим Певческое Поле, Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка и поднимемся на смотровую площадку — гору Кухавуори.
Свободное время в городе Сортавала для самостоятельного обеда (~2,5 часа).
Для всей группы:
Переезд в горный парк Рускеала, в пути остановка на фотосессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»).
Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела.
Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты.
Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.
По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка.
Общее время нахождения в парке — 2,5 часа.
Выезжаем в «культурную столицу» Карелии — г. Кондопога.
Ориентировочно в 21:30 размещение в номерах отеля «Карелия» ***.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в отеле «шведский стол».
Свободный день.
Можно воспользоваться услугами проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски, посетить сувенирную лавку и кафе карельской кухни.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Дополнительно на выбор в первую половину дня из г. Петрозаводска:
- 09:30 Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска (бронируется строго при покупке тура):
Стоимость уточняется.
Время нахождения на острове Кижи — 3 часа 30 минут.
Дополнительно оплачивается экскурсионное обслуживание на острове Кижи.
Стоимость водного трансфера на комете: 5350 руб. взр., 3600 руб. реб. до 12 лет вкл.
Экскурсионное обслуживание на острове Кижи оплачивается дополнительно (900 руб. взр, 400 руб. пенс., шк., студ.).
Путешествие по воде 1 час 30 минут из порта г. Петрозаводска на метеорах.
И вот перед нами — объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года, храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя.
Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России — церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги.
А также у вас будет уникальная возможность посетить Церковь Преображения Господня, открытую после долгих реставрационных работ (вход в церковь оплачивается дополнительно на острове по желанию).
Возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 16:15.
- Экскурсия «Музейный Петрозаводск» (бронируется строго при покупке тура):
Стоимость экскурсии: взрослый — 1 900 руб. /чел., ребенок — 1 200 руб. /чел.
Продолжительность экскурсии: ~5 часов.
Национальный музей Республики Карелия. Экскурсия расскажет об образовании горных пород и минералов, раскроет особенности растительного и животного мира нашего края, познакомит с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками, эпическими песнями «Калевалы» и русскими былинами, записанными исследователями XIX века в Карелии.
Музей изобразительных искусств. Жемчужинами музейного собрания являются: иконописи, коллекции изобразительного искусства Карелии XX века, народного искусства, отечественного искусства ХХ века, декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство.
Экскурсия в музее «Дом куклы». Совершим путешествие в мир детства, чудес, и исполнения заветных желаний, а также познакомимся с «домовятами», «дивиками», «лешими» и другими персонажами сказок и былин.
Центр по производству шунгита. Релакс в лечебной комнате, интересные факты о полезных свойствах целебного камня, сувениры и чай из очищенной шунгитом воды.
Возвращение в отель ориентировочно в 17:30
Дополнительно на выбор во вторую половину дня:
- 18:00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога (бронируется строго при покупке тура):
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~3,5 часа.
Стоимость экскурсии: взрослый — 2 950 руб. /чел., ребенок — 2 550 руб. /чел.
Прогулка на набережную отеля «Карелия».
Вас ожидает мастер-класс по увлекательной игре северного народа «КЮЮККЯ». Карельский боулинг — станет годовым зарядом энергии и позитива, а также хорошим упражнением для глазомера и ловкости.
Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка.
Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень и другие животные всегда готовы позировать для фото в приятной компании.
Продолжаем наше путешествие на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру.
Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками (150 гр.).
- 18:00 Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых:
Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.
Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя для взрослых: взрослый — 2 750 руб. /чел., ребенок — 2 300 руб. /чел.
Стоимость пикника (без сплава): взрослый (с дегустацией) — 1 750 руб. /чел., ребенок — 1 300 руб. /чел.
Для выезжающих на пикник — отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).
Общий пикник у костра. В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с лимоном и печеньем. И, конечно же «победные» 150 г карельских алкогольных напитков для взрослых.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в отеле «шведский стол».
Свободный день.
Можно воспользоваться услугами проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски, посетить сувенирную лавку и кафе карельской кухни.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Дополнительно на выбор:
- Экскурсия на остров Соловки (бронируется строго при покупке тура):
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа.
Стоимость экскурсии — 10 500 руб. /чел., ребенок до 9 лет включительно — 7 500 руб. /чел.
Внимание! На маршруте из-за плотного графика движения не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу. На о. Соловки возможно отсутствие терминала в точках питания и сувенирных лавках, запаситесь наличными деньгами.
02:30 Выезд в порт Рабочеостровск. Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
Настраивайтесь на то, что путь длиной в 390 км займет 5–6 часов.
08:00 Мы отправляемся в морское путешествие (2 часа по Белому морю).
Держим фотоаппарат наготове — возможна встреча с кольчатой нерпой или морским зайцем, а с конца июня и с китом-белухой.
10:00 Прибытие на остров Соловки — уникальный памятник архитектуры и место паломничества верующих со всего мира.
Большая обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю.
Посещение территории центрального комплекса монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности, Соловецкой крепости и экспозиции «Монастырская тюрьма», интересные факты о житие монахов и уникальной системе отопления стен монастыря.
Свободное время на самостоятельный обед.
Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.
Посещение крупнейшего языческого святилища II–I тысячелетий до нашей эры. Вы увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Продолжительность экскурсии с учетом трансфера: 3 часа.
19:00 Отправление на большую землю в порт Рабочеостровск.
Прибытие в отель после экскурсии ориентировочно в 02:30.
- Экскурсия «Кемска волость» и Архипелаг Кузова (бронируется строго при покупке тура):
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа.
Стоимость экскурсии — 6 850 руб. /чел.
02:30 Выезд в порт Рабочеостровск. Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
Настраивайтесь на то, что путь длиной в 390 км займет 5–6 часов.
08:00 Мы отправляемся в морское путешествие (30 минут по Белому морю).
Архипелаг Кузова — группа из 16 островов между Кемью и Соловками.
Комплексный и ландшафтный заказник Республики Карелия, водно-болотные угодья международного значения, место гнездования птиц, весенних лёжек ластоногих.
12:30 Возвращение в порт Рабочеостровск.
Свободное время на обед за дополнительную плату в ресторане «Кемская Волость».
14:30 Выезд в г. Кемь (10 км.).
На маршруте Вы увидите:
- Благовещенский собор в городе Кеми первый и последний из каменных соборов, был построен в начале 1903 года, а его возведение началось еще в середине XIX века.
- Дом помора — последний сохранившийся в Кеми купеческий дом.
- Собор Успения Пресвятой Богородицы — православный храм в городе Кемь.
Кемский историко-краеведческий музей поморской культуры «Поморье» находится в исторической части старого города.
В составе коллекций — предметы быта, труда, народного декоративно-прикладного искусства, отображающие жизнь поморов — особой ветви русского народа.
18:30 Возвращение в порт Рабочеостровск.
Свободное время до 21:00. Рекомендуем: поужинать в ресторане «Кемская Волость», самостоятельно посетить место съемок фильма «Остров».
Прибытие в отель после экскурсии ориентировочно в 02:30.
Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Озеро Пальеозеро. Курорт "Марциальные воды". Переезд в Санкт-Петербург
Завтрак в отеле — шведский стол.
08:00 Освобождение номеров, вещи в камеру хранения отеля.
Выезд на экскурсионную программу, на маршруте:
Вулкан Гирвас — уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии. Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты.
Природный заповедник и водопад «Кивач».
«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» — восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России.
Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении.
Полюбоваться на сувениры из «карелки» — можно в Музее Природы.
Остановка на отдых на озере Пальеозеро. Оно впечатляет туристов чистой водой, широкими песчаными пляжами и обилием хвойных деревьев, которые наполняют воздух удивительными ароматами.
Дополнительно: Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Первый русский курорт «Марциальные воды». Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий. Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а также любил со своей свитой играть в «Бирюльки».
Забыть про хвори и болезни поможет дегустация живительной минеральной воды из трех источников.
17:00 Приезд на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
18:00 Отправление в Санкт-Петербург на поезде № 805 Ч «Ласточка» (билеты входят в стоимость).
22:59 Прибытие в Санкт-Петербург на Ладожский вокзал.
Самостоятельное размещение в отеле.
За доп. плату индивидуальный трансфер ж/д вокзал — отель — 2 400 руб. /машина.
Большая обзорная экскурсия по Петербургу
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
13:00 Отъезд от гостиницы «Вало Бизнес».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт». Отъезд на программу.
Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу».
Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие.
Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями — именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы.
Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров — место, где зародился наш город.
Посетим парадный центр современного Петербурга — Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.
Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного модерна и новаторской архитектуры современности.
Побываем в Коломне — тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII–XIX вв.
Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города — Никольский — и, конечно, знаменитый Мариинский театр.
18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией, где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
19:00 Окончание программы в центре города у ст. м. «Адмиралтейская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Павловск - экскурсия по дворцу и парку
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
10:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт».
10:30 Отъезд от гостиницы «Вало Бизнес». Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия в Павловск «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля — летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.
13:00 Экскурсия по дворцу и парку — одному из красивейших английских ландшафтных парков мира.
Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00–16:30 Возвращение в гостиницы.
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
12:30 Отъезд от гостиницы «Вало Бизнес».
13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт». Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича.
Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков. Его роскошные интерьеры являются замечательным памятником архитектуры и искусства второй половины XIX – начала XX вв.
18:30–19:00 Окончание программы в центре города у ст. м. Площадь Восстания/гостиница Октябрьская/Московский вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Карелии (3 ночи) и в Санкт-Петербурге (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Карелия 3* (Кондопога), завтрак «шведский стол» + Вало Бизнес 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:
|Даты заездов
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный + Комфорт
|13.06–25.07
|34 350
|47 100
|01.08–15.08
|34 050
|46 050
Карелия 3* (Кондопога), завтрак «шведский стол» + Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный + Смарт (быв. Смарт Плюс)
|Стандартный + Супериор
|04.07–15.08
|34 800
|34 800
|48 300
|37 350
Скидки:
- детям до 13 лет включительно — 1 400 руб.;
- детям 14–16 лет — 1 000 руб.;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 400 руб.;
- пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) — 400 руб.
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Карелия
Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.
На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.
На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.
В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.
Вало Бизнес
Апарт-отель «Valo Business / Вало Бизнес» в Санкт-Петербурге — современный объект размещения с очень удачным расположением. В шаговой доступности находятся станция метро, кафе и парк аттракционов.
Гостей заселяют в комфортабельные номера, где есть удобные кровати, телевизор и собственные ванные комнаты.
Каждая кухня в апарт-отеле оборудована всей необходимой техникой и кухонными принадлежностями. Также доступна услуга доставки завтрака в номер. В 0,2 км расположился ресторан «Маленькая Грузия».
На досуге можно прогуляться в Вавиловском сквере в 1 км или в саду Бенуа в 0,6 км. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 9,5 км. До Витебского железнодорожного вокзала — 4,3 км.
Порт Комфорт Лиговский 29
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Транспортное обслуживание в Карелии
- 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Сортавалы и обратно из Санкт-Петербурга
- Питание, не включенное в программу тура
- Курортный сбор, оплата непосредственно в гостинице, не включается в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора) - 100 руб. /сутки
- Дополнительные экскурсии (варианты экскурсий в туре по Карелии бронируются строго вместе с покупкой тура)
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 300 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Ж/д билеты до Сортавалы и обратные авиа- и ж/д билеты из Санкт-Петербурга не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Билет на поезд из Петрозаводска в Санкт-Петербург в четвертый день тура включен в стоимость.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Какие есть скидки в туре?
Скидки:
- детям до 13 лет включительно — 1 400 руб.;
- детям 14–16 лет — 1 000 руб.;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 400 руб.;
- пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) — 400 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура:
- стандартная группа — 40–50 человек;
- комфорт-группа — 19–27 человек;
- мини-группа — до 16 человек.
Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40–50 человек.
При посещении музеев Санкт-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% — в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250–300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере — это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет.
- Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*.
- Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* — срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона.
Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница).
При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе).
екомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке.
- Если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора).
- Если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых. Если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей.
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 руб. в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура. Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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