А затем
дек
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга» и музей Фаберже
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Отъезд на программу от отеля проживания.
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга».
Экскурсия до музея познакомит Вас как с историей развития ювелирного дела в России, так и с историей появления представителей династии Фаберже в Санкт-Петербурге.
«Город музеев» – именно так нередко называют Санкт-Петербург.
С 2013 года его коллекция пополнилась еще одним «бесценным сокровищем» – частным музеем Фаберже, который мы Вас и приглашаем посетить.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4 часов, окончание ~ в 18:00.
Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее).
22:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату).
22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату).
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице.
12:00 Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия.
Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.
В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Экскурсия в Юсуповский дворец (возможен аудиогид).
Род Юсуповых на протяжении нескольких столетий верой и правдой служил русским царям.
А их дворцы по красоте и пышности интерьеров не уступали императорским резиденциям.
Вы в этом сможете убедиться, посетив не только парадные залы, роскошный домашний театр, но и жилые покои семьи дворца на Мойке.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~18:00).
Крепость Корела. Сортавала. Экскурсия в горном парке «Рускеала»
Завтрак (ланч-бокс) вы можете заказать самостоятельно в гостинице накануне отъезда.
Освобождение номеров.
Выезд в Карелию с вещами.
07:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Переезд в г. Приозерск – старинное карельское поселение, упомянутое в летописях как город Корела.
Внешний осмотр крепости Корела.
Вы услышите интересный рассказ о непростых взаимоотношениях Великого Новгорода и Швеции, об узниках крепости: Иоанне IV Антоновиче – «императоре под запретом», о двух женах Е. Пугачева и их детях, о декабристе Вильгельме Кюхельбекере и многое другое.
Отправление в г. Сортавалу.
Знакомство с городом.
Сортавала – центр Северного Приладожья, один из древнейших городов Карелии.
Этот город по праву может считаться и шведским, и финским, и российским.
Вы узнаете об истории возникновения приграничного города, познакомитесь с разнообразием его архитектуры, провинциальными улочками и памятниками «финского романтизма».
Обед в кафе города.
Остановка у водопадов Ахинкоски.
Особенно популярными эти водопады стали с начала 1970-х годов, после выхода на экраны фильма «А зори здесь тихие», которые как раз и снимали в этом удивительном месте.
Экскурсия в горном парке «Рускеала».
Жемчужиной этого парка является знаменитый Мраморный каньон, который привлекает своей красотой в любое время года.
Добыча мрамора здесь велась в XVIII и XIX веках, именно отсюда доставляли мрамор для Мраморного и Мариинского дворцов, Исаакиевского собора.
В зимнее время, когда наступают ранние сумерки в горном парке «Рускеала» можно полюбоваться фантастической подсветкой, напоминающей северное сияние и придающей парку особое очарование.
Свободное время на сувениры и перекус.
Отправление в г. Петрозаводск (250 км.).
Позднее прибытие в столицу республики Карелии (~22:30–23:00).
Поздний ужин.
Размещение в отеле.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~15 часов.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Посещение заповедника Кивач. Питомник хаски с катанием на собачьей упряжке
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вы познакомитесь с архитектурными и историческими достопримечательностями города – старинными площадями Круглой и Соборной, прогуляетесь по излюбленному месту отдыха жителей – знаменитой Онежской набережной.
Это удивительный «музей под открытым небом», где собраны все подарки от городов-побратимов Петрозаводска.
Увидите Кафедральный собор Александра Невского и пушку–памятник литейного производства Александровского завода.
Посещение заповедника Кивач.
Главным украшением заповедника является знаменитый, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь» – водопад Кивач, один из крупнейших равнинных водопадов в Европе.
Питомник хаски с катанием на собачьей упряжке.
В питомнике ездовых собак и северных оленей Вас ждет самое главное зимнее развлечение народов севера – катание на собачьей упряжке!
Вы пройдете инструктаж по управлению и технике безопасности и в сопровождении опытного каюра прокатитесь по 2,5 км. подготовленной заснеженной трассе! (2 человека в 1 упряжке).
На экскурсии по питомнику Вам предстоит познакомиться с главными его обитателями – сибирскими и аляскинскими хаски.
Собаки представленные в питомнике – чемпионы и участники самых знаменитых длинных гонок в России и за рубежом. Но это еще не все!
Вас ждет знакомство с семьей ручных Северных оленей!
Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем!
В завершении насыщенной программы Вас ожидает чаепитие в гриль-беседке у живого огня.
Обед в кафе.
Монастырь Александра Свирского.
Прогулка по территории Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.
Основанный святым преподобным Александром Свирским в конце ХV-го столетия в глухом Олонецком крае в девственных дремучих лесах, среди языческого коренного населения корелов, вепсов, чуди, очень быстро приобрел известность.
Отправление в Санкт-Петербург.
По пути нас ждет еще одна остановка в уютном туристическом комплексе «Фермер».
Здесь Вы сможете перекусить в местной трапезной (за доп. плату), где можно отведать блюда, приготовленные по старинным вепсским рецептам.
Всегда свежая выпечка готовится в собственной пекарне, а неповторимые фирменные настойки не оставят никого равнодушными.
23:30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург.
Размещение в отеле.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~15 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Экскурсия в Русский музей. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры».
Дворцы и особняки петербургской знати предстанут перед Вами не только как памятники культуры, но и как места, где рождались, жили и умирали вершители судеб Государства Российского.
Здесь протекала их частная жизнь, здесь же создавалось грандиозное полотно истории России.
Вы побываете во дворце великого князя Михаила Павловича, в котором по указу императора Николая II был основан музей русского искусства, ныне известный во всем мире как Русский музей.
Экскурсия в Русский музей.
Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400 000 экспонатов.
Здесь можно увидеть знакомые по репродукциям иконы Андрея Рублева, картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Шестикрылый серафим» Михаила Врубеля, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также работы Серова, Сурикова, Айвазовского, Левитана и других выдающихся художников.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~12:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Санкт-Петербурге (4 ночи, категория номера на выбор) и в Петрозаводске (1 ночь, номера категории на выбор).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница. Категория номеров
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
Санкт-Петербург
вт-чт
Карелия (Петрозаводск)
чт-пт
Санкт-Петербург
пт-вс
Русь****
эконом
Белые ночи (Петрозаводск)
стандартный
Русь****
эконом
|31.12.2024
|05.01.2025
|40450
|39050
|-
|-
|52850
Русь****
классик
Русь****
классик
|31.12.2024
|05.01.2025
|43590
|42190
|37900
|39300
|49390
Русь****
классик
Белые ночи (Петрозаводск)
улучшенный
Русь****
классик
|31.12.2024
|05.01.2025
|44230
|42830
|37200
|38560
|-
Русь****
джуниор сюит
Русь****
джуниор сюит
|31.12.2024
|05.01.2025
|47360
|45960
|37200
|38560
|-
Русь****
джуниор сюит
Белые ночи (Петрозаводск)
стандартный
Русь****
джуниор сюит
|31.12.2024
|05.01.2025
|46730
|45330
|37900
|39300
|63130
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Русь 4
Это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Отель Белые ночи, Петрозаводск
Гостиница «Белые ночи» находится в Петрозаводске на улице Халтурина. Гости, которые приехали на автомобиле могут оставить его на парковке, а для остальных жильцов существует услуга вызов такси.
Номерной фонд представлен 45 номерами, которые делятся на категории. Все они различаются по вместительности и комфортности, но несмотря на это, в каждой находятся необходимая техника и качественная мебель, которые подойдут даже для длительного проживания и отдыха. Собственная ванная комната есть у каждого номера. Укомплектована она душевой кабиной и санузлом.
По утрам в ресторане накрывают сытные и вкусные завтраки, а обед и ужин заказываются за дополнительную плату. Также покушать можно в близлежащих местах общественного питания разного класса.
Вблизи отеля располагаются достопримечательности и известные места, а также остановки общественного транспорта. Маршрутные такси и автобусы идут от этой точки в разные направления.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 5 завтраков, 2 обеда, 1 ужин, 1 чаепитие
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Новогодний банкет по желанию
- Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Новогодняя ночь в ресторане гостиницы "Москва"
Новогодняя ночь в банкет-холле «Бальмонт» отеля «Москва».
Бальмонт-холл, пл. Александра Невского, 2, Санкт-Петербург.
Стоимость:
| Столы кат. «А»
Взрослые - 20000 руб.
Дети 5-12 лет - 10000 руб.
| Столы кат. «В»
Взрослые - 15000 руб.
Дети 5-12 лет - 10000 руб.
Отель «Санкт-Петербург». Новогодняя ночь в панорамном ресторане «Беринг»
Стоимость:
Взрослые - от 9 000 руб.
Детские (от 6 до 12 лет) - от 4 500 р. *
Детские (от 0 до 5 лет) - бесплатно.
*Внимание, 50% от стоимости детского билета в возрасте от 6 до 12 лет идет депозитом на бар для взрослых.
Новогодний банкет в отеле «Октябрьская»
Стоимость:
Взрослые - от 12 000 руб.
Детские (от 6 до 12 лет) - от 6 000 руб.*
Детские (от 0 до 5 лет) - бесплатно
*Внимание! 50% от стоимости детского билета идет депозитом на бар для взрослых.
Новогодний банкет в отеле «Азимут»
Новогодний банкет в ресторане «Азимут» отеля «Азимут Санкт-Петербург».
Стоимость:
Взрослые - от 14 000 руб.
Детские (от 7 до 12 лет) - от 10 000 руб.
Детские (от 0 до 6 лет) - бесплатно.
Новогодний банкет в ресторане «Аист» гостиницы «Русь»
Стоимость:
Взрослый билет - 17 800 руб.
Детский билет (с 6 до 14 лет) - 10 680 руб. (СКИДКА 40%)
Детям до 6 лет - бесплатно
С одним взрослым может пройти только один ребёнок до 6 лет!
Меню
Холодные закуски (выход на 1 чел., грамм)
«Деликатесы из морепродуктов»
• Канапе с нежным Атлантическим лососем шеф-посола и кремом чиз, 20 гр.
• Сервировка в шотах
• Королевские креветки с рататуем из тропических фруктов
• Антре из кальмара г/к с микро зеленью
• Крабовые крокеты с салатом чука и ореховым соусом, 50/35/30 гр.
• Рыбное заливное из нескольких сортов рыбы, 50 гр.
«Мясная классика»
• Рийет из печени дичи с клюквой, 30 гр.
• Домашняя пряная буженина/язык телячий, отварной/ цесарка копчёная с паприкой, подаются с горчицей, 25/25/25/10 гр.
• Холодец из двух сортов мяса (говядина, свинин) подаётся со сливочным хреном, 75 /10 гр.
• Канапе на ржаном крутоне с подкопчёным салом из дикого кабана и маринованным корнишоном, 35 гр.
Овощное плато: 15/15/15/10 гр:
• Спелые, отборные помидоры
• Огурчики пуплята
• Сочный болгарский перец
• Зелень
Домашние соления: 15/15/15 гр
• Корнишоны маринованные
• Капуста по-грузински
• Томаты маринованные
Салаты
• Традиционный русский «Оливье» с бужениной собственного приготовления, 75 гр.
• Мурманская сельдь, подаётся с отварным картофелем и маринованным ялтинским луком, 50/75/10 гр.
• Салат «Цезарка» с ломтиками филе из цыплёнка Карнюшона томатами черри и крутонами из хрустящего багета с фирменной заправкой, 75 гр.
Горячая закуска
• Пулярка «Веллингтон» с фирменной подачей - с вишнёво-мятным соусом, 75/20 гр.
Горячее блюдо (одно на выбор)
• Филе деревенской индейки запечённой с прованскими травами, подаётся с рисом Басмати и соусом из французской горчицы, 120/150/30 гр.
• Каре кабанчика в медово-апельсиновой глазури, технология приготовления СУ-ВИД, подаётся со сливочным кускусом и цитрусовым конфитюром, 120/150/30гр
• Форель радужная запечённая целиком в фольге, подаётся с запечённым картофелем и соусом тар-тар, 120/150/30
Хлеб
• Хлеб из собственной пекарни 60/15 гр.
• Подается с чесночным маслом
Выпечка 30/30/30 гр.
• Пирожок с капустой
• Пирожок с куриным жульеном
• Пирожок с картофелем и грибами
• Торт из авторской кондитерской «Морошка», 100 гр.
Напитки
• Морс, 200 мл.
• Домашний лимонад, 200 мл.
• Кофе/чай (сахар, молоко, лимон), 200 мл
Алкогольные напитки
• Шампанское, 375 мл.
ИТОГО: общий вес блюд на 1 персону: 1 480 гр.
ИТОГО: общий объём напитков на 1 персону: 975 мл.
Пробковый сбор с 1 персоны - 500 руб. или Специальное предложение Винной карты в Новогоднюю ночь.
Новогодний банкет в ресторане «The River» отеля «River Palace Hotel»
Стоимость:
Взрослые - от 15 500 руб.
Детские (от 7 до 12 лет) - от 8 500 руб.
Детские (от 0 до 6 лет) - бесплатно.
Программа:
• Авторское меню от шеф-повара ресторана The River.
• Живое музыкальное сопровождение вечера.
• Розыгрыш новогодних подарков от River Palace Hotel.
• Безлимитный винный бар.
Новогодний банкет в отеле «Новотель»
Стоимость:
Взрослые - от 12 500 руб.
Детские (от 7 до 11 лет) - от 6 250 руб.
Детские (от 0 до 6 лет) - бесплатно.
*Тариф раннего бронирования (при оплате до 31.10.2024)
Гостиница «Охтинская». Космическая вечеринка в честь празднования Нового года 2025!
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Взрослые - от 7 500 руб.
Детские (от 0 до 11 лет) - от 4 000 руб.
Гостиница «Cosmos ST. PETERSBURG NEVSKY HOTEL»
Сбор гостей в 21.30.
Начало банкета в 22.00 до 04.00.
В формате шведская линия "все включено".
В стол салаты и закуски, безлимитный алкоголь (водка, пиво, вино, игристое, сок, чай, кофе).
Шведская линия: безлимит по кухне до 03.00, по бару до 02.00.
Программа
• Ведущий театра и кино Михаил Сакулин.
• Живая музыка.
• Дед Мороз и Снегурочка.
• Детская комната с аниматором и просмотр детских мультфильмов.
• Фотозона.
• Велком дринк.
• Сладкие подарки для наших самых маленьких гостей.
• Конкурсы.
• Лотерея с подарками (для взрослых).
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Взрослые - от 11 000 руб. до 13 000 руб. (в зависимости от месторасположения столика, см. рассадку).
Детские (от 4 до 14 лет) - от 5 500 руб. (50% стоимости взрослого билета зависит от месторасположения столика).
Детские (от 0 до 3 лет) - бесплатно.
Новый год 2025. Гостиница «ART HOTEL KARELIA»
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Взрослые - 10 000 руб.
Детские (от 5 до 14 лет) - 5 000 руб.
Внимание! В ближайшее время возможно повышение цены.
Гостиница «Radisson Sonya». Новогодняя ночь 2025 Вечеринка в стиле Великого Гэтсби
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Взрослые и детские (от 10 лет) - 12 000 руб.
Детские (от 7 до 9 лет) - 6 000 руб.
Детские (до 6 лет) - бесплатно!
Приглашаем вас отпраздновать Новый Год на вечеринке у Великого Гэтсби!
Программа:
Сбор гостей с 20:30.
• Приветственный бокал игристого вина и закуски от шеф-повара.
• Новогодний ужин в формате шведский стол с 21:00 до 02:00.
• Новогодняя программа с ведущим и Новогодняя дискотека с 21:00 до 02:00.
• Праздничная лотерея и сладкие подарки для детей.
Меню:
Холодные закуски и салаты.
• Оливье с перепелкой и говяжьим языком с соусом Прованс.
• Теплый салат с говядиной с картофелем стоун и кенийской фасолью.
• Салат с баклажаном, соусом Айоли и томатами Конкасе.
• Премиальная нарезка свежих овощей: огурцы, томаты, паприка, редис, зелень.
• Мясные деликатесы: лонганиза, пастрами, ветчина из индейки.
• Рыбное ассорти: слабосолёная форель, масляная рыба, форель холодного копчения.
Тарталетка с форелью гравлакс на молодом сыре с щучьей икрой.
• Сырное Плато: горгонзола, чеддер, пармезан, страчателла.
Горячее блюдо на выбор гостя
• Глазированное куриное филе с прованскими травами.
• Стейк флэт Айрон.
• Форель Су-вид с кремино из молодого сыра.
• Цукини c песто.
• Карамелизированный батоннет.
• Гратен Дофинуа с грибами.
Хлебная станция:
Пшеничный, гречишный, ржаной, гриссини и парижский багет со взбитым зеленым маслом.
Десерты:
Сезонные фрукты.
Французская тарталетка с ягодами.
Напитки:
Игристое вино (от двух гостей бутылка игристого включена в пакет).
Ассортимент безалкогольных напитков:
вода, яблочный сок, апельсиновый сок, ананасовый сок, ягодный сок, кофе и чай.