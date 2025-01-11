1 день

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга» и музей Фаберже

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на программу от отеля проживания.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга».

Экскурсия до музея познакомит Вас как с историей развития ювелирного дела в России, так и с историей появления представителей династии Фаберже в Санкт-Петербурге.

«Город музеев» – именно так нередко называют Санкт-Петербург.

С 2013 года его коллекция пополнилась еще одним «бесценным сокровищем» – частным музеем Фаберже, который мы Вас и приглашаем посетить.

Экскурсия в Музей Фаберже.

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часов, окончание ~ в 18:00.

Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее).

22:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату).

22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату).