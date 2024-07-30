Вас ждет обзорная экскурсия по Петрозаводску, активный отдых с треккингом, знакомство с карельской культурой, дегустация национальных блюд и кулинарный мастер-класс.
Особую атмосферу путешествию создаст размещение в комфортном парк-отеле среди реликтового соснового леса. Для группы от 6 человек тур может быть организован в любые даты по запросу.
Программа тура по дням
Экскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад Кивач
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир — гид с табличкой.
08:00–09:00 Завтрак в ресторане.
09:00–10:30 Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней. Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.
Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.
Вас ждет сказочное путешествие во Вселенную эпоса «Калевала».
В Музее изобразительных искусств вы познакомитесь с неповторимым образом северного края — тайн, волшебства, природы и традиций.
Вы отправитесь в «путешествие по рунопевческому лесу» и услышите звуки карельского музыкального инструмента кантеле.
Увидите трехметровую «щуку», узнаете, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу. А еще погрузитесь в мир ароматов Севера.
Обед с блюдами северной кухни.
При необходимости — заезд в супермаркет за продуктами.
Переезд к арт-объекту «Долину зайцев».
11:00–11:30 «Долина зайцев» — это уникальный карельский проект, аналогов которому нет в мире.
Вы увидите скалу с множеством вырезанных на ней зайцев, количество которых увеличивается с каждым годом. Их уже довольно много и все они разные — классические в профиль и анфас, заяц-динозаврик, заяц-олень и другие.
Короткая остановка для несложного подъема на гору Сампо, откуда открываются прекрасные виды на озеро Кончезеро.
В карело-финской мифологии Сампо — это волшебный предмет, дающий его владельцу счастье, силу и богатство.
Оказавшись в этом месте, невольно начинаешь верить в волшебство природы: с вершины открываются красивые виды, и хочется задержаться еще на миг, всматриваясь в очертания скал, разглядывая озеро с десятками мелких островков и слушая таинственный шум вековых сосен.
Свою известность это место получило благодаря фильму «Сампо», сцены которого здесь снимались.
Следующая остановка — природный заповедник «Кивач».
Водопад Кивач — самый известный водопад Карелии, он уже давно стал местной визитной карточкой и ежегодно притягивает тысячи туристов.
Люди устремляются на Кивач, чтобы оценить его мощь и силу, ведь это второй по величине равнинный водопад Европы. Чтобы услышать вековое движение бурной воды и узнать красивую легенду о водопаде.
В заповеднике вы увидите знаменитую карельскую березу и посетите маленький, но уютный «Музей природы».
Трансфер в парк-отель «Хвоя» в п. Гирвас.
Заселение в номера.
Свободный день
Свободный день.
Вы можете выбрать и заказать дополнительные экскурсии (подробнее в «Важно знать»), чтобы разнообразить ваше пребывание в Карелии и получить ещё больше ярких впечатлений.
Палеовулкан "Гирвас". Парк "Белая Гора". Переправа на пароме через Гижозеро
Завтрак в ресторане.
Переезд на палеовулкан «Гирвас».
Потухший вулкан Гирвас по праву считают самой древней достопримечательностью Карелии — ему более 2 миллиардов лет.
Вы увидите Гирвасский разрез каньона реки Суна, сможете ступить на окаменевшую лаву и прикоснуться к древней природной истории. С вершины вулкана открываются красивейшие виды на песчаные дюны.
Обед в кафе.
Экскурсия в парк «Белая Гора».
Здесь в Белой горе на местах старинных мраморных ломок силами одной предприимчивой семьи создан уникальный парк.
В отличие от популярного в Карелии горного парка «Рускеала», вы не встретите здесь множества туристов и набора всяческих услуг.
Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке.
Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков!
Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.
Прогулка в сопровождении экскурсовода по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал.
А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.
Возвращение в отель.
Свободный день
Свободный день.
Вы можете выбрать и заказать дополнительные экскурсии (подробнее в «Важно знать»), чтобы разнообразить ваше пребывание в Карелии и получить ещё больше ярких впечатлений.
Комплекс «Карьяла Парк». Мастер-класс по калиткам. Треккинг с хаски. Обед в этническом чуме
Завтрак в ресторане. Освобождение номеров.
Переезд в туристический комплекс «Карьяла Парк» (30 км от Петрозаводска).
Мастер-класс по приготовлению калиток под руководством шеф-повара. Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии — калитки.
Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками. Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки. А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.
Хаски — удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения. Их радостные мордочки и разноцветно веселые глаза встретят вас в питомнике.
Лучший способ познакомиться с хаски — это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки Шуя.
В треккинге могут участвовать дети старше 6 лет.
Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником.
В завершение вас ждет обед и чаепитие с калитками в этническом чуме, которые вы приготовили на мастер-классе, теплое общение и обмен положительными эмоциями.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает размещение в парк-отеле «Хвоя» в п. Гирвас.
Парк-отель «Хвоя» — комфортный загородный отдых среди реликтового соснового леса на берегу чистейшего озера Навдозеро. Вокруг только бескрайний лес, свежий воздух и вода! На территории ресторан традиционной карельской кухни.
Стоимость тура:
- при размещении в двухместном номере «Стандарт» — 52 200 руб. /чел.;
- при размещении в одноместном номере «Стандарт» — 77 200 руб. /чел.;
- при трехместном размещении в номере «Семейный» — 73 000 руб. /чел.;
- при двухместном размещении в купольном доме «ДомДом»/«Сфера» — 74 100 руб. /чел.
Скидки:
- детям до 6 лет — 2 000 руб.;
- детям до 12 лет — 1 500 руб.;
- детям до 16 лет — 500 руб.
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Варианты проживания
Купольный дом «ДомДом»
Такое название дом получил из-за технологии строительства Dome-Dom. Он выполнен из высококачественных европейских компонентов, чья экологичность доказана гигиеническими сертификатами.
Планировка включает спальню, мини-кухню, комфортную душевую комнату, санузел с горячей водой.
Полусферический дом с панорамной стеной и выходом на собственную большую террасу.
Площадь дом-дома составляет 33 м2 и включает просторную комнату-спальню, кухонную зону. Вместимость до 4 человек.
Есть все необходимое для проживания. Предоставляются гигиенические принадлежности (зубной набор, гель для душа, шампунь), полотенца, халаты, тапочки.
Купольный дом «Сфера»
В этом доме нет ни одного острого угла: энергия свободно циркулирует во внутреннем пространстве. Воплощенная гармония с окружающим миром!
Планировка включает спальню, мини-кухню, комфортную душевую кабинку, санузел с горячей водой.
Площадь дома-сферы составляет 32 м2 и включает просторную комнату-спальню с панорамными окнами, кухонную зону, 2 полуэтаж. Вместимость сферы до 4 человек.
Есть все необходимое для проживания. Предоставляются гигиенические принадлежности (зубной набор, гель для душа, шампунь), полотенца, халаты, тапочки.
Двухместных номер «Стандарт»
Комфортный номер для проживания от 1 суток. Комплектация включает 1 двуспальную или 2 односпальные кровати.
Лаконичный интерьер в классическом стиле, белоснежное постельное белье, современный санузел с душевой кабиной — все призвано для того, чтобы пребывание гостей в парк-отеле было максимально приятным.
Возможно проживание с собаками весом до 5 кг.
Номер «Семейный»
Комфортный, полностью укомплектованный номер для проживания семьи с детьми от 1 суток.
Комплектация включает 1 двуспальную или 2 односпальные кровати, раскладной диван, дополнительное место (евро-раскладушка).
Для удобства гостей предусмотрено белоснежное постельное белье, полотенца, чайник, набор посуды, мини-холодильник, санузел с горячей водой.
Возможно проживание с собаками весом до 5 кг.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание: 5 завтраков, 3 обеда, 1 чаепитие
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
- Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Путешествие на остров Кижи на «метеоре»:взрослый - 8 600 руб. /чел. школьник - 6 500 руб. /чел
- Взрослый - 8 600 руб. /чел
- Школьник - 6 500 руб. /чел
- Сплав на рафтах по бурной реке Тивдийка - 2 950 руб. /чел
- Экскурсия «Мраморный каньон» в Горном парке Рускеала: взрослый - 7 600 руб. /чел. школьник - 6 800 руб. /чел
- Взрослый - 7 600 руб. /чел
- Школьник - 6 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть дополнительные экскурсии?
1. Путешествие на остров Кижи на «метеоре». Вас ждет незабываемое путешествие по живописным просторам Онежского озера, знакомство с историческим архитектурным ансамблем острова и его культурным наследием. Удивительная атмосфера древнего Кижского погоста, уникальная деревянная архитектура и природные красоты оставят незабываемые впечатления.
Стоимость: 8 600 руб. /взрослый, 6 500 руб. /школьник
Включено: билеты на «метеор», входной билет и экскурсия «Шедевры острова Кижи», транспортное обслуживание
2. Сплав на рафтах по бурной реке Тивдийка. Вас ждут невероятные впечатления, адреналин и командный дух. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и помогут преодолеть любые трудности на пути. Сплав по Тивдийке — это прекрасная возможность насладиться красотой карельской природы, проверить свои силы и зарядиться позитивными эмоциями.
Стоимость: 2 950 руб. /с чел.
Включено: работа инструкторов, аренда снаряжения, транспортное обслуживание
3. Экскурсия «Мраморный каньон» в Горном парке Рускеала. Посещение парка начнется с обзорной экскурсии, в ходе которой Вам покажут все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный Каньон. Расскажут о том, как добывали мрамор и где его использовали. Огромные бело-серые скалы, возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды никого не оставляют равнодушным. Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали здесь на протяжении столетий.
Стоимость: 7 600 руб. /взрослый, 6 800 руб. /школьник
Включено: услуги гида, входной билет и экскурсия «Мраморный каньон», транспортное обслуживание
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?
Возможно проведение тура под запрос в течение всего года, но поездка на Кижи, которая указана в дополнительных экскурсиях, может быть проведена с середины мая до середины сентября.