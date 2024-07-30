1 день

Экскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад Кивач

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир — гид с табличкой.

08:00–09:00 Завтрак в ресторане.

09:00–10:30 Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней. Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.

Вас ждет сказочное путешествие во Вселенную эпоса «Калевала».

В Музее изобразительных искусств вы познакомитесь с неповторимым образом северного края — тайн, волшебства, природы и традиций.

Вы отправитесь в «путешествие по рунопевческому лесу» и услышите звуки карельского музыкального инструмента кантеле.

Увидите трехметровую «щуку», узнаете, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу. А еще погрузитесь в мир ароматов Севера.

Обед с блюдами северной кухни.

При необходимости — заезд в супермаркет за продуктами.

Переезд к арт-объекту «Долину зайцев».

11:00–11:30 «Долина зайцев» — это уникальный карельский проект, аналогов которому нет в мире.

Вы увидите скалу с множеством вырезанных на ней зайцев, количество которых увеличивается с каждым годом. Их уже довольно много и все они разные — классические в профиль и анфас, заяц-динозаврик, заяц-олень и другие.

Короткая остановка для несложного подъема на гору Сампо, откуда открываются прекрасные виды на озеро Кончезеро.

В карело-финской мифологии Сампо — это волшебный предмет, дающий его владельцу счастье, силу и богатство.

Оказавшись в этом месте, невольно начинаешь верить в волшебство природы: с вершины открываются красивые виды, и хочется задержаться еще на миг, всматриваясь в очертания скал, разглядывая озеро с десятками мелких островков и слушая таинственный шум вековых сосен.

Свою известность это место получило благодаря фильму «Сампо», сцены которого здесь снимались.

Следующая остановка — природный заповедник «Кивач».

Водопад Кивач — самый известный водопад Карелии, он уже давно стал местной визитной карточкой и ежегодно притягивает тысячи туристов.

Люди устремляются на Кивач, чтобы оценить его мощь и силу, ведь это второй по величине равнинный водопад Европы. Чтобы услышать вековое движение бурной воды и узнать красивую легенду о водопаде.

В заповеднике вы увидите знаменитую карельскую березу и посетите маленький, но уютный «Музей природы».

Трансфер в парк-отель «Хвоя» в п. Гирвас.

Заселение в номера.