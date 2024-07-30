Загородный отдых в Карелии

Приглашаем забыть о городской суете и насладиться загородным отдыхом и удивительными природными красотами Карелии.

Вас ждет обзорная экскурсия по Петрозаводску, активный отдых с треккингом, знакомство с карельской культурой, дегустация национальных блюд и кулинарный мастер-класс.

Особую атмосферу путешествию создаст размещение в комфортном парк-отеле среди реликтового соснового леса. Для группы от 6 человек тур может быть организован в любые даты по запросу.
5
3 отзыва
Загородный отдых в Карелии
Загородный отдых в Карелии
Загородный отдых в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад Кивач

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир — гид с табличкой.

08:00–09:00 Завтрак в ресторане.

09:00–10:30 Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней. Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.

Вас ждет сказочное путешествие во Вселенную эпоса «Калевала».

В Музее изобразительных искусств вы познакомитесь с неповторимым образом северного края — тайн, волшебства, природы и традиций.

Вы отправитесь в «путешествие по рунопевческому лесу» и услышите звуки карельского музыкального инструмента кантеле.

Увидите трехметровую «щуку», узнаете, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу. А еще погрузитесь в мир ароматов Севера.

Обед с блюдами северной кухни.

При необходимости — заезд в супермаркет за продуктами.

Переезд к арт-объекту «Долину зайцев».

11:00–11:30 «Долина зайцев» — это уникальный карельский проект, аналогов которому нет в мире.

Вы увидите скалу с множеством вырезанных на ней зайцев, количество которых увеличивается с каждым годом. Их уже довольно много и все они разные — классические в профиль и анфас, заяц-динозаврик, заяц-олень и другие.

Короткая остановка для несложного подъема на гору Сампо, откуда открываются прекрасные виды на озеро Кончезеро.

В карело-финской мифологии Сампо — это волшебный предмет, дающий его владельцу счастье, силу и богатство.

Оказавшись в этом месте, невольно начинаешь верить в волшебство природы: с вершины открываются красивые виды, и хочется задержаться еще на миг, всматриваясь в очертания скал, разглядывая озеро с десятками мелких островков и слушая таинственный шум вековых сосен.

Свою известность это место получило благодаря фильму «Сампо», сцены которого здесь снимались.

Следующая остановка — природный заповедник «Кивач».

Водопад Кивач — самый известный водопад Карелии, он уже давно стал местной визитной карточкой и ежегодно притягивает тысячи туристов.

Люди устремляются на Кивач, чтобы оценить его мощь и силу, ведь это второй по величине равнинный водопад Европы. Чтобы услышать вековое движение бурной воды и узнать красивую легенду о водопаде.

В заповеднике вы увидите знаменитую карельскую березу и посетите маленький, но уютный «Музей природы».

Трансфер в парк-отель «Хвоя» в п. Гирвас.

Заселение в номера.

Экскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад КивачЭкскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад КивачЭкскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад КивачЭкскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад КивачЭкскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад КивачЭкскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад КивачЭкскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад КивачЭкскурсия "Из истории Петрозаводска". Вселенная эпоса "Калевала". "Долина зайцев". Гора Сампо. Водопад Кивач
2 день

Свободный день

Свободный день.

Вы можете выбрать и заказать дополнительные экскурсии (подробнее в «Важно знать»), чтобы разнообразить ваше пребывание в Карелии и получить ещё больше ярких впечатлений.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Палеовулкан "Гирвас". Парк "Белая Гора". Переправа на пароме через Гижозеро

Завтрак в ресторане.

Переезд на палеовулкан «Гирвас».

Потухший вулкан Гирвас по праву считают самой древней достопримечательностью Карелии — ему более 2 миллиардов лет.

Вы увидите Гирвасский разрез каньона реки Суна, сможете ступить на окаменевшую лаву и прикоснуться к древней природной истории. С вершины вулкана открываются красивейшие виды на песчаные дюны.

Обед в кафе.

Экскурсия в парк «Белая Гора».

Здесь в Белой горе на местах старинных мраморных ломок силами одной предприимчивой семьи создан уникальный парк.

В отличие от популярного в Карелии горного парка «Рускеала», вы не встретите здесь множества туристов и набора всяческих услуг.

Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке.

Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков!

Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.

Прогулка в сопровождении экскурсовода по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал.

А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.

Возвращение в отель.

Палеовулкан "Гирвас". Парк "Белая Гора". Переправа на пароме через ГижозероПалеовулкан "Гирвас". Парк "Белая Гора". Переправа на пароме через ГижозероПалеовулкан "Гирвас". Парк "Белая Гора". Переправа на пароме через ГижозероПалеовулкан "Гирвас". Парк "Белая Гора". Переправа на пароме через Гижозеро
4 день

Свободный день

Свободный день.

Вы можете выбрать и заказать дополнительные экскурсии (подробнее в «Важно знать»), чтобы разнообразить ваше пребывание в Карелии и получить ещё больше ярких впечатлений.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Комплекс «Карьяла Парк». Мастер-класс по калиткам. Треккинг с хаски. Обед в этническом чуме

Завтрак в ресторане. Освобождение номеров.

Переезд в туристический комплекс «Карьяла Парк» (30 км от Петрозаводска).

Мастер-класс по приготовлению калиток под руководством шеф-повара. Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии — калитки.

Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками. Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки. А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.

Хаски — удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения. Их радостные мордочки и разноцветно веселые глаза встретят вас в питомнике.

Лучший способ познакомиться с хаски — это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки Шуя.

В треккинге могут участвовать дети старше 6 лет.

Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником.

В завершение вас ждет обед и чаепитие с калитками в этническом чуме, которые вы приготовили на мастер-классе, теплое общение и обмен положительными эмоциями.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы.

Комплекс «Карьяла Парк». Мастер-класс по калиткам. Треккинг с хаски. Обед в этническом чумеКомплекс «Карьяла Парк». Мастер-класс по калиткам. Треккинг с хаски. Обед в этническом чумеКомплекс «Карьяла Парк». Мастер-класс по калиткам. Треккинг с хаски. Обед в этническом чумеКомплекс «Карьяла Парк». Мастер-класс по калиткам. Треккинг с хаски. Обед в этническом чуме

Проживание

Тур предусматривает размещение в парк-отеле «Хвоя» в п. Гирвас.

Парк-отель «Хвоя» — комфортный загородный отдых среди реликтового соснового леса на берегу чистейшего озера Навдозеро. Вокруг только бескрайний лес, свежий воздух и вода! На территории ресторан традиционной карельской кухни.

Стоимость тура:

  • при размещении в двухместном номере «Стандарт» — 52 200 руб. /чел.;
  • при размещении в одноместном номере «Стандарт» — 77 200 руб. /чел.;
  • при трехместном размещении в номере «Семейный» — 73 000 руб. /чел.;
  • при двухместном размещении в купольном доме «ДомДом»/«Сфера» — 74 100 руб. /чел.

Скидки:

  • детям до 6 лет — 2 000 руб.;
  • детям до 12 лет — 1 500 руб.;
  • детям до 16 лет — 500 руб.

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.

Варианты проживания

Купольный дом «ДомДом»

4 ночи

Такое название дом получил из-за технологии строительства Dome-Dom. Он выполнен из высококачественных европейских компонентов, чья экологичность доказана гигиеническими сертификатами.

Планировка включает спальню, мини-кухню, комфортную душевую комнату, санузел с горячей водой.

Полусферический дом с панорамной стеной и выходом на собственную большую террасу.

Площадь дом-дома составляет 33 м2 и включает просторную комнату-спальню, кухонную зону. Вместимость до 4 человек.

Есть все необходимое для проживания. Предоставляются гигиенические принадлежности (зубной набор, гель для душа, шампунь), полотенца, халаты, тапочки.

Купольный дом «ДомДом»Купольный дом «ДомДом»Купольный дом «ДомДом»

Купольный дом «Сфера»

4 ночи

В этом доме нет ни одного острого угла: энергия свободно циркулирует во внутреннем пространстве. Воплощенная гармония с окружающим миром!

Планировка включает спальню, мини-кухню, комфортную душевую кабинку, санузел с горячей водой.

Площадь дома-сферы составляет 32 м2 и включает просторную комнату-спальню с панорамными окнами, кухонную зону, 2 полуэтаж. Вместимость сферы до 4 человек.

Есть все необходимое для проживания. Предоставляются гигиенические принадлежности (зубной набор, гель для душа, шампунь), полотенца, халаты, тапочки.

Купольный дом «Сфера»Купольный дом «Сфера»Купольный дом «Сфера»Купольный дом «Сфера»Купольный дом «Сфера»Купольный дом «Сфера»

Двухместных номер «Стандарт»

4 ночи

Комфортный номер для проживания от 1 суток. Комплектация включает 1 двуспальную или 2 односпальные кровати.

Лаконичный интерьер в классическом стиле, белоснежное постельное белье, современный санузел с душевой кабиной — все призвано для того, чтобы пребывание гостей в парк-отеле было максимально приятным.

Возможно проживание с собаками весом до 5 кг.

Двухместных номер «Стандарт»Двухместных номер «Стандарт»Двухместных номер «Стандарт»Двухместных номер «Стандарт»

Номер «Семейный»

4 ночи

Комфортный, полностью укомплектованный номер для проживания семьи с детьми от 1 суток.

Комплектация включает 1 двуспальную или 2 односпальные кровати, раскладной диван, дополнительное место (евро-раскладушка).

Для удобства гостей предусмотрено белоснежное постельное белье, полотенца, чайник, набор посуды, мини-холодильник, санузел с горячей водой.

Возможно проживание с собаками весом до 5 кг.

Номер «Семейный»Номер «Семейный»Номер «Семейный»Номер «Семейный»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание: 5 завтраков, 3 обеда, 1 чаепитие
  • Аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Путешествие на остров Кижи на «метеоре»:взрослый - 8 600 руб. /чел. школьник - 6 500 руб. /чел
  • Взрослый - 8 600 руб. /чел
  • Школьник - 6 500 руб. /чел
  • Сплав на рафтах по бурной реке Тивдийка - 2 950 руб. /чел
  • Экскурсия «Мраморный каньон» в Горном парке Рускеала: взрослый - 7 600 руб. /чел. школьник - 6 800 руб. /чел
  • Взрослый - 7 600 руб. /чел
  • Школьник - 6 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть дополнительные экскурсии?

1. Путешествие на остров Кижи на «метеоре». Вас ждет незабываемое путешествие по живописным просторам Онежского озера, знакомство с историческим архитектурным ансамблем острова и его культурным наследием. Удивительная атмосфера древнего Кижского погоста, уникальная деревянная архитектура и природные красоты оставят незабываемые впечатления.
Стоимость: 8 600 руб. /взрослый, 6 500 руб. /школьник
Включено: билеты на «метеор», входной билет и экскурсия «Шедевры острова Кижи», транспортное обслуживание

2. Сплав на рафтах по бурной реке Тивдийка. Вас ждут невероятные впечатления, адреналин и командный дух. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и помогут преодолеть любые трудности на пути. Сплав по Тивдийке — это прекрасная возможность насладиться красотой карельской природы, проверить свои силы и зарядиться позитивными эмоциями.
Стоимость: 2 950 руб. /с чел.
Включено: работа инструкторов, аренда снаряжения, транспортное обслуживание

3. Экскурсия «Мраморный каньон» в Горном парке Рускеала. Посещение парка начнется с обзорной экскурсии, в ходе которой Вам покажут все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный Каньон. Расскажут о том, как добывали мрамор и где его использовали. Огромные бело-серые скалы, возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды никого не оставляют равнодушным. Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали здесь на протяжении столетий.
Стоимость: 7 600 руб. /взрослый, 6 800 руб. /школьник
Включено: услуги гида, входной билет и экскурсия «Мраморный каньон», транспортное обслуживание

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?

Возможно проведение тура под запрос в течение всего года, но поездка на Кижи, которая указана в дополнительных экскурсиях, может быть проведена с середины мая до середины сентября.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
30 июл 2024
Всё прошло отлично спасибо!
Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!
Е
17 июл 2024
Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура и экскурсоводах с указанием телефонов для связи, на все просьбы реагировали своевременно, накладок не было.
Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура
Н
8 июл 2024
Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную гору. Про Немецкий кузов отдельное спасибо, красота от которой дух захватывает.
Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на СекирнуюВсе организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыКарелияВыездные

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