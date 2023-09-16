Мы приглашаем Вас в интересное путешествие по центральной Карелии! Полюбоваться на известный водопад Кивач, прогуляться по красивым улочкам города Петра у Онежского города и нарядной набережной в «сердце» Карелии – Петрозаводска! А также посетить легендарные Кижи и Соловки!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
07:50 Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №018 Москва — Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Мраморный каньон Рускеала. Остров Валаам (доп. плата)
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.)
Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Возвращение в г. Сортавала.
Возвращение в гостиницу.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Водопад Кивач . Центр Шунгита
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень — настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Выезд в г. Кемь. По пути:
Экскурсия на водопад Кивач.
Кивач —один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
20:00 Прибытие в Кемь.
Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Соловецкие острова
Завтрак в ресторане туркомплекса.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).
Прибытие в бухту Благополучия.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе на острове.
16:00 Посадка на корабль.
18:00 Возвращение в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь — Санкт-Петербург. В этом случае предоставляется скидка:
- при двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.;
- на доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Отъезд
Завтрак в ресторане туркомплекса.
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд в Москву поезд №091А Кемь — Москва в 10:10, в Санкт-Петербург поезд №015А Кемь — Санкт-Петербург в 06:48.
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Петрозаводске и на туркомплексе в г. Кемь.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Питер Инн + Причал
|Двухместное, взрослый
|44 500
|Одноместное
|52 500
|Доп. место, взрослый
|41 000
Скидка детям до 10 лет — 3000 рублей.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать в четвертый день тура из Кеми вечерним поездом №21 Кемь — Санкт-Петербург. В этом случае предоставляется скидка:
- при двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.;
- на доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Piter Inn»
Находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля «Piter Inn» круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал», состоящий из 8 двухэтажных коттеджей, расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км от железнодорожного вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала. Туркомплекс предлагает: ресторан, бар, сауну и сувенирный киоск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон»
- Экскурсия на водопад «Кивач»
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Транспортные услуги по маршруту
- Проживание в гостиницах
- Питание, указанное в программе (5 завтраков, 2 обеда)
- Работа гида
- Входные билеты на экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Вход на водопад Ахвенкоски - 450 руб. /чел
- Экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Взрослые - 5 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Плата за посещение ООПТ «Валаамский архипелаг» (оплата самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия) - 100 руб. /чел
- Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку - от 10 до 150 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку.
- Для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей.
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться.
- Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки.
- Обувь для поездки должна быть удобной.
- Обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придётся проводить достаточно много времени.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Другие операторы сотовой связи будут «вне зоны действия сети».
Возможны ли изменения в водных экскурсиях?
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
Что еще нужно знать о туре?
Заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины.
Острова Кижи, Валаам, Соловки, горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение хотя бы 2 из этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для туристов: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.
Погодные условия могут внести свои коррективы в наши экскурсионные программы. При сильном шторме на Белом море или на Онежском или Ладожском озёрах (шторма на которых порой бывают не слабее, чем на море), выход судов из порта запрещён. Мы не можем рисковать. В этом случае экскурсии, зависящие от перемещения по воде, будут заменены на равноценные по цене мероприятия.
Путешествие из Кеми на Соловки лежит по водной глади Белого моря. На своих экскурсионных маршрутах мы используем суда, у которых есть разрешение на пассажирские перевозки. Белое море бывает неспокойно. Настоятельно рекомендуем брать с собой средства от укачивания.
Когда и сколько длится?
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