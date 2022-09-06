1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Центра Шунгита. Гора Сампо. Курорт "Марциальные Воды". Вулкан Гирвас. заповедник "Кивач"

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Посещение центра шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Посещение горы «Сампо».

Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.

Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам. Эта церковь — единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае.

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Обед в пути.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы и музей природы.

Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.

Размещение в номерах, отдых.