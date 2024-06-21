Две ночи мы проведём в уютных домиках загородного комплекса, где у вас будет
Описание тура
Организационные детали
На маршруте и в загородном комплексе будут время и возможность отведать лучшие блюда северной кухни или воспользоваться дополнительными услугами: аренда лодок, сапсёрфов, квадроциклов, баня и др.
По погодным условиям некоторые локации могут быть изменены. С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.
Проживание. 2 ночи в отеле в Петрозаводске и 2 ночи в загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2- и 3-местные номера.
Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го по 5-й дни. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и без строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и уединения с природой.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местам
Встречаемся и знакомимся сначала друг с другом, потом с историей и современной жизнью Петрозаводска. Затем при желании позавтракаем и отправимся в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр. Будем проезжать через тайгу — в любой момент сможем остановиться, чтобы отдохнуть у воды среди хвойных деревьев.
По приезде на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход с пикником на скалах, полюбуемся каменными островами и водопадами и покорим самую высокую точку Приладожья — гору Хийденвуори. Всего вас ждут 5-6 локаций. Гулять будем без суеты, чтобы вы смогли насладиться единением с природой, отдохнуть вдали от людей и вдоволь пофотографировать.
Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори
Сегодня посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).
На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.
На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся по удобной лестнице с завораживающей подсветкой. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках.
Валаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты, возвращение в Петрозаводск
В этот день отправимся к Валаамскому архипелагу. На Валааме у вас будет свободное время (2-3 часа). Можно посетить центральную усадьбу, храмы и скиты, заказать экскурсию на лодке или гольфкаре, покататься на велосипедах или пройтись вдоль берега по скалам. Затем прокатимся на катере по легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег и прогуляемся.
После возвращения пообедаем и проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией и насладившись единением с природой, вернёмся в Петрозаводск, чтобы продолжить знакомство уже с другой частью Карелии.
Водопад Кивач, экскурсия по заповеднику, вулкан Гирвас
Первую половину дня посвятим окрестностям Прионежья. Побываем у самого известного водопада Карелии — Кивач. Здесь же вас ждёт экскурсия по старейшему заповеднику Карелии. После обеда посетим древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан давно не действует! Мы походим по застывшей лаве, и вы сможете насладиться невероятными пейзажами.
Остров Кижи
В заключительный день с причала Петрозаводска на скоростном метеоре отправимся на остров Кижи. По пути вы сможете полюбоваться живописными шхерам Онеги, а на острове вас ждёт знакомство с архитектурным ансамблем Кижского погоста и крестьянскими усадьбами. Будет и свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться или посетить дополнительные экскурсии от музея острова. Затем — возвращение в Петрозаводск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|84 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по прибытии и отправлении
- Трансферы на протяжении тура
- Сопровождение гидом
- Проживание в отеле Петрозаводска на берегу Онеги и в домиках загородного комплекса на берегу Ладоги
- Групповой водный трансфер на о. Кижи
- Трансфер на катере на о. Валаам
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Все входные билеты по программе
- Завтраки (со 2-го по 5-й дни)
- Пикник от гида
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии и развлечения (по желанию)
- Есть возможность снижения стоимости тура за счёт отмены некоторых экскурсий
- Мы можем провести этот тур в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест