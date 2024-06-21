Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги

Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
В туре вас ждут как самые известные достопримечательности края, так и места, о которых знают только местные жители.

Две ночи мы проведём в уютных домиках загородного комплекса, где у вас будет
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возможность перезагрузиться в тишине и вдали от суеты, а также попробовать блюда северной кухни. Мы посетим остров Кижи, погуляем по Валааму, побываем у водопадов Кивач, Белые мосты и Ахинкоски. Увидим древний вулкан Гирвас и мраморный каньон в горном парке «Рускеала».

Исследуем каменные острова и лесные тропы, поднимемся в горы и прокатимся на катере по Ладожским шхерам.

Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

На маршруте и в загородном комплексе будут время и возможность отведать лучшие блюда северной кухни или воспользоваться дополнительными услугами: аренда лодок, сапсёрфов, квадроциклов, баня и др.
По погодным условиям некоторые локации могут быть изменены. С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.

Проживание. 2 ночи в отеле в Петрозаводске и 2 ночи в загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2- и 3-местные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го по 5-й дни. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и без строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и уединения с природой.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местам

Встречаемся и знакомимся сначала друг с другом, потом с историей и современной жизнью Петрозаводска. Затем при желании позавтракаем и отправимся в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр. Будем проезжать через тайгу — в любой момент сможем остановиться, чтобы отдохнуть у воды среди хвойных деревьев.

По приезде на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход с пикником на скалах, полюбуемся каменными островами и водопадами и покорим самую высокую точку Приладожья — гору Хийденвуори. Всего вас ждут 5-6 локаций. Гулять будем без суеты, чтобы вы смогли насладиться единением с природой, отдохнуть вдали от людей и вдоволь пофотографировать.

Знакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местамЗнакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местамЗнакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местамЗнакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местамЗнакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местамЗнакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местамЗнакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местамЗнакомство с Петрозаводском, переезд на берег Ладоги, экскурсия по заповедным местам
2 день

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори

Сегодня посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).

На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.

На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся по удобной лестнице с завораживающей подсветкой. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках.

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори
3 день

Валаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты, возвращение в Петрозаводск

В этот день отправимся к Валаамскому архипелагу. На Валааме у вас будет свободное время (2-3 часа). Можно посетить центральную усадьбу, храмы и скиты, заказать экскурсию на лодке или гольфкаре, покататься на велосипедах или пройтись вдоль берега по скалам. Затем прокатимся на катере по легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег и прогуляемся.

После возвращения пообедаем и проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией и насладившись единением с природой, вернёмся в Петрозаводск, чтобы продолжить знакомство уже с другой частью Карелии.

Валаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты, возвращение в ПетрозаводскВалаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты, возвращение в ПетрозаводскВалаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты, возвращение в ПетрозаводскВалаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты, возвращение в ПетрозаводскВалаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты, возвращение в Петрозаводск
4 день

Водопад Кивач, экскурсия по заповеднику, вулкан Гирвас

Первую половину дня посвятим окрестностям Прионежья. Побываем у самого известного водопада Карелии — Кивач. Здесь же вас ждёт экскурсия по старейшему заповеднику Карелии. После обеда посетим древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан давно не действует! Мы походим по застывшей лаве, и вы сможете насладиться невероятными пейзажами.

Водопад Кивач, экскурсия по заповеднику, вулкан ГирвасВодопад Кивач, экскурсия по заповеднику, вулкан ГирвасВодопад Кивач, экскурсия по заповеднику, вулкан ГирвасВодопад Кивач, экскурсия по заповеднику, вулкан Гирвас
5 день

Остров Кижи

В заключительный день с причала Петрозаводска на скоростном метеоре отправимся на остров Кижи. По пути вы сможете полюбоваться живописными шхерам Онеги, а на острове вас ждёт знакомство с архитектурным ансамблем Кижского погоста и крестьянскими усадьбами. Будет и свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться или посетить дополнительные экскурсии от музея острова. Затем — возвращение в Петрозаводск.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет84 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по прибытии и отправлении
  • Трансферы на протяжении тура
  • Сопровождение гидом
  • Проживание в отеле Петрозаводска на берегу Онеги и в домиках загородного комплекса на берегу Ладоги
  • Групповой водный трансфер на о. Кижи
  • Трансфер на катере на о. Валаам
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам
  • Все входные билеты по программе
  • Завтраки (со 2-го по 5-й дни)
  • Пикник от гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (по желанию)
  • Есть возможность снижения стоимости тура за счёт отмены некоторых экскурсий
  • Мы можем провести этот тур в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
Завершение: Петрозаводск, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеКижиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВодопад КивачВсе турыЛадожские шхеры5-дневные турыНабережнаяВодопадыПаркиКарелияОстров Валаам

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