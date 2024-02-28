Святыни Русского Севера можно посещать круглогодично, но именно зимой они открываются людям со всеобъемлющей мощью.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Очаровательная Сортавала. Ладожские шхеры. Древняя крепость Викингов
С 08:00 встреча участников группы у главного входа на ж/д вокзале Сортавала.
Самый подходящий поезд под тур: Москва — Сортавала 160В с прибытием в 08:19.
Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала.
Мы посетим музей Северного Приладожья и галерею Кронида Гоголева.
Обзорная экскурсия по городу и осмотр потрясающих памятников северного модерна:
- здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм;
- гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих;
- Дом Леандера (1905 год);
- здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка;
- Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки;
- Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху;
- Деревянное пожарное депо 1888 года постройки;
- Дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц;
- Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.
Нас ждет жемчужина Сортавалы — выставочный зал Кронида Гоголева.
В самом центре города Сортавала стоит старинный трехэтажный дом. Здесь находится Арт-Гоголев центр — выставочный зал, мастерские, художественная студия.
Основная экспозиция — потрясающей красоты резные картины с северными мотивами. Неповторимые образы, в которые влюбляешься с первого раза, впечатлят даже самых искушенных любителей искусства.
После изучения основных достопримечательностей Сортавала — самое время изучить отправить на удивительной красоты природные места.
Нас ждут Карельские Фьорды — Ладожские шхеры.
Мы отправимся на увлекательную экскурсию по Ладожским шхерам, которые предстанут перед Вами во всем зимнем великолепии!
Судно на воздушной подушке ещё называют амфибийный катер, такое средство передвижения является очень удобным для прохождения по льду, снегу, воде, песку, траве или болоту.
Продолжительность экскурсии 1 час.
По возвращению с Ладожских шхер нас ждет вкусный обед.
Вкусно подкрепившись, отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя).
Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками. Любые костюмы, униформу или доспехи можно и нужно примерять и, хотя бы на краткий промежуток времени, но почувствовать себя в роли смелого воина, ремесленника или купца.
Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника.
По окончании экскурсии на территории укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегах Ладоги, Вы можете посмотреть:
- крепостные стены в виде частокола с угловыми и надвратными башнями. По стене можно обойти всю территорию музея, подняться на любую башню, откуда открывается панорамный вид на весь музей и ладожские шхеры, так как музей расположен на самом берегу озера;
- дружинный скандинавский дом под земляной крышей, в котором представлена экспозиция быта, костюмов и вооружения викингов; действующую кузницу — экспозицию кузнечного ремесла;
- причал с репликами деревянных судов VIII — XI вв. Все модели действующие и в период навигации у каждого есть возможность сесть за весло настоящего драккара викингов;
- модель святилища с резными деревянными скульптурами;
- две игровые площадки: тировая зона, с возможностью потренироваться в стрельбе из исторических луков и арбалетов, а также научиться метать боевые копья и топоры; и ристалище — подготовленное пространство для проведения турниров и потешных поединков (на протектированном оружии);
- жемчужину музея — длинный скандинавский дом — «Медовый зал» — самое большое в России воссозданное жилище викингов. Крыша дома выполнена в виде перевернутого драккара. В «Медовом зале» располагается одна из богатейших в России коллекций предметов быта, костюмов и вооружения.
Вечером нас ждет ужин и уютная гостиница.
Ретропоезд и мраморная жемчужина Карелии - горный парк Рускеала
Завтрак.
10:00 Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, но отравимся мы туда на ретропоезде!
«Рускеальский экспресс» — ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк «Рускеала» — Сортавала.
Интерьер вагонов выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», в стилистике конца XIX – начала XX века.
Мраморный каньон Рускеала — карельский бренд нового времени.
Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни).
Обедать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе.
Карелы и финны, проживающие на этой земле, гостеприимно встретят и накормят нас, после чего мы отправимся дальше.
Пора ехать в сторону Петрозаводска.
По пути, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады.
Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Обязательное фото на память — место очень живописное.
Для желающих — недавно открытая экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.
Сегодня у нас будет ужин в настоящем северном саамском чуме.
Карельская кухня, живой огонь, теплые разговоры и воспоминания о прошедших днях посреди соснового леса.
Вечером приезжаем в карельскую столицу — Петрозаводск.
Заселяемся в гостиницу, отдыхаем.
Начинается вторая часть нашего большого карельского путешествия.
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
08:00 Отправление на экскурсию из Петрозаводска.
У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа (или Оятивщина — в зависимости от погодных условий) познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
12:30 Прибытие в село Великая губа/Оятивщина.
Из села Великая Губа/Оятивщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.
12:30–13:00 Путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой.
13:00–14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время.
В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
В программе экскурсии «Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи»:
Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды/еду, перекус, так как обед поздний.
16:30 Обед в Медсежьегорске (включен в стоимость).
20:30 Возвращение в Петрозаводск.
Обращаем внимание: Этот маршрут — единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая). В связи с глобальным потеплением, в последние 3 года лед на Онежском озере не встает, и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути — интереснейший район Карелии — Заонежье и огромное количество историй.
Зимний Петрозаводск. Этнопарк с оленями и хасками
09:00 Завтрак.
Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску.
«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.
Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску, посетив кафедральный Собор города — храм Александра Невского.
После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.
12:30 Обед в самом известном в мире ресторане карельской национальной кухни — Карельской горнице.
13:00 Мы отправляемся на вотчину Талвиукко к хаскам и оленям!
Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак.
Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.
После экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками или оленями (доп. плата, приобретается по факту на вотчине).
По возвращению — заселение в гостиницу. Приятного отдыха!
Для всех желающих, мастер-класс по калиткам.
Калитки — национальное карельское блюдо, их выпекают из ржаного пресного теста с начинками.
Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса.
Самое время отдохнуть и отправиться в гостиницу. Вечером можно погулять по Петрозаводску.
Вблизи от гостиницы множество уютных кафе и ресторанчиков, а ночью над озером бывает гость — северное сияние.
Легенды Севера - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Карельская природа создала удивительные памятники — скалы, водопады, вулканы, источники. Самые главные из них, расположенные в Карелии, мы предлагаем посетить в однодневной экскурсии.
Начинается экскурсия с горы «Сампо».
Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы. И вид с них потрясающий. С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.
Но мы уже едем в «Марциальные воды» — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.
Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
Жемчужина Севера — природный шедевр: водопад «Кивач».
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .». Действительно, падающая вода, ее мощь — завораживают. Увидеть такое должен каждый.
17:30 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- Размещение в небольшом отеле с удобствами в номерах в центре города Сортавала;
- Гостиница Северная, Петрозаводск, 4* номера Стандарт с удобствами в номере. Если в гостинице Северная закончатся свободные места, то размещение будет в другой гостинице города.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместное размещение — 49 400 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 58 400 руб. /чел.;
- доп. место — 44 400 руб. /чел.
Скидки:
- для пенсионеров — 1 250 руб.;
- для детей от 5 до 12 лет — 2 550 руб.;
- для групп от 5 человек действует скидка 7%.
Информация по размещению в Петрозаводске:
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Северная
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Прионежский
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Онежский замок
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Саквояж
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Cosmos
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель 13 стульев
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Питер Инн
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Гостиница в г. Сортавала
Размещение в небольшом отеле с удобствами в номерах в центре города Сортавала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 5 завтраков, 5 обедов, 2 ужина
- Мастер-класс по карельским калиткам
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостиницах
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
- Ж/д билеты на ретропоезд
- Катание по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
- Билеты до Сортавала и обратно из г. Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе
- Катание на оленях: дети до 12 лет - 1 000 рублейвзрослый - 1 500 рублей
- Дети до 12 лет - 1 000 рублей
- Взрослый - 1 500 рублей
- Катание на хасках (500 метров):дети до 12 лет - 1 000 рублейвзрослый - 1 500 рублей
- Катание на хасках (1500 метров):дети до 12 лет - 1 500 рублейвзрослый - 2 000 рублей
- Дети до 12 лет - 1 500 рублей
- Взрослый - 2 000 рублей
- Осмотр резиденции Талвиукко - 300 руб. /чел
- Осмотр Дворца Лумикки - 300 руб. /чел
- Карельское подворье - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.