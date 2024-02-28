1 день

Очаровательная Сортавала. Ладожские шхеры. Древняя крепость Викингов

С 08:00 встреча участников группы у главного входа на ж/д вокзале Сортавала.

Самый подходящий поезд под тур: Москва — Сортавала 160В с прибытием в 08:19.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала.

Мы посетим музей Северного Приладожья и галерею Кронида Гоголева.

Обзорная экскурсия по городу и осмотр потрясающих памятников северного модерна:

здание народной школы , построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм;

, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм; гостиница «Сеурахуоне» , возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих;

, возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих; Дом Леандера (1905 год);

(1905 год); здание Финского банка , возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка;

, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка; Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки;

— типичный северный модерн 1907 года постройки; Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху;

возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху; Деревянное пожарное депо 1888 года постройки;

1888 года постройки; Дом с фонарем , построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц;

, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц; Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.

Нас ждет жемчужина Сортавалы — выставочный зал Кронида Гоголева.

В самом центре города Сортавала стоит старинный трехэтажный дом. Здесь находится Арт-Гоголев центр — выставочный зал, мастерские, художественная студия.

Основная экспозиция — потрясающей красоты резные картины с северными мотивами. Неповторимые образы, в которые влюбляешься с первого раза, впечатлят даже самых искушенных любителей искусства.

После изучения основных достопримечательностей Сортавала — самое время изучить отправить на удивительной красоты природные места.

Нас ждут Карельские Фьорды — Ладожские шхеры.

Мы отправимся на увлекательную экскурсию по Ладожским шхерам, которые предстанут перед Вами во всем зимнем великолепии!

Судно на воздушной подушке ещё называют амфибийный катер, такое средство передвижения является очень удобным для прохождения по льду, снегу, воде, песку, траве или болоту.

Продолжительность экскурсии 1 час.

По возвращению с Ладожских шхер нас ждет вкусный обед.

Вкусно подкрепившись, отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя).

Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками. Любые костюмы, униформу или доспехи можно и нужно примерять и, хотя бы на краткий промежуток времени, но почувствовать себя в роли смелого воина, ремесленника или купца.

Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника.

По окончании экскурсии на территории укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегах Ладоги, Вы можете посмотреть:

крепостные стены в виде частокола с угловыми и надвратными башнями. По стене можно обойти всю территорию музея, подняться на любую башню, откуда открывается панорамный вид на весь музей и ладожские шхеры, так как музей расположен на самом берегу озера;

дружинный скандинавский дом под земляной крышей, в котором представлена экспозиция быта, костюмов и вооружения викингов; действующую кузницу — экспозицию кузнечного ремесла;

причал с репликами деревянных судов VIII — XI вв. Все модели действующие и в период навигации у каждого есть возможность сесть за весло настоящего драккара викингов;

модель святилища с резными деревянными скульптурами;

две игровые площадки: тировая зона, с возможностью потренироваться в стрельбе из исторических луков и арбалетов, а также научиться метать боевые копья и топоры; и ристалище — подготовленное пространство для проведения турниров и потешных поединков (на протектированном оружии);

жемчужину музея — длинный скандинавский дом — «Медовый зал» — самое большое в России воссозданное жилище викингов. Крыша дома выполнена в виде перевернутого драккара. В «Медовом зале» располагается одна из богатейших в России коллекций предметов быта, костюмов и вооружения.

Вечером нас ждет ужин и уютная гостиница.