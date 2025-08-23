Водопады Юканкоски и река Тулемайоки: велотур по Карелии
Отдохнуть от городской суеты, попариться в баньке и исколесить карельские леса
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рек...
23 авг в 08:30
13 сен в 08:30
19 000 ₽ за человека
Перезагрузка в Приладожье с йогой, баней, сибирским чаном и сапами (всё включено)
Посетить Валаам и Ладожские шхеры, отдохнуть душой и телом на природе и ни о чём не беспокоиться
Начало: Карелия, д. Ууксу, ул. Сплавная, 17, 14:00
3 авг в 14:00
4 авг в 14:00
49 750 ₽ за человека
Активный отдых в Карелии: сапы, баня и природа
Полюбоваться просторами Ладоги и прогулять по родниковому озеру
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рек...
23 авг в 08:30
13 сен в 08:30
19 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Питкяранте в категории «Групповые»
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