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и про город, и про художника Исаака Левитана. Мы были тронуты тем, что нас встретили на автовокзале, а также выбрали для нас наиболее комфортный маршрут, ибо мы -"серебряные" туристы, и не всякий подъём нам уже по силам:)) Считаем. что мероприятие подойдёт для всех, кто любит русскую культуру, а также ценит красоту природы. От всей души желаем нашему гиду благополучия и новых успехов.