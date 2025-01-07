скидка
15%
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
52004420₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
73505880₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс глазами Левитана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Начало: На Торговой площади
Завтра в 08:00
15 янв в 08:00
70006650₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 января 2025Потрясающе!! Случилась прекрасная прогулка по городу Плёсу👏🏻 Остались безумно довольны экскурсией. Интересно, необычно, творчески. Рекомендуем👏🏻
- ЛЛариса3 января 2025На экскурсии были семьей, 2 взрослых и 3 детей (13,8,4). Рассказ Андрея Владимировича был очень информативным и интересным, наполненным любовью к своему городу и его истории. С радостью вернемся еще раз.
- ЮЮлия17 декабря 2024Посещение Плёса оставили самые приятные впечатления у всей нашей компании. Андрей рассказывал познавательно, интересно. Экскурсия - конструктор, поэтому в неё можно включить всё, что интересно именно вам. Поездку в Плёс и гида Андрея однозначно рекомендую!
- ввера24 ноября 2024Все здорово
- ННаталья19 ноября 2024Спасибо Андрею Владимировичу, благодаря которому мы влюбились в уютный и тихий Плёс! Были здесь впервые, но тот материал, в музыкальном
- ААнастасия17 ноября 2024Нас было 7 человек на экскурсии, все мы остались покорены профессионализмом, огромным количеством знаний о регионе, каждый из нас открыл
- ААлевтина19 октября 2024Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)! Историческая справка о важных
- ММария15 октября 2024Хотим сказать "Большое спасибо!" экскурсоводу Инне, которая 4 октября с. г. показала нам самые красивые виды, рассказала нам много интересного
- AAnastasia14 октября 2024Идеальная экскурсия для тех, кто приезжает в Плёс впервые! Содержание и маршрут экскурсии помогают понять не только историю Плёса, но и его современное устройство. Светлана увлекательно рассказывает и очень приятна в общении!
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Скидки»
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