Экскурсии со скидкой в Плёсе до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Плёсе, цены от 4420 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Волга-матушка - синеокая Россия
Пешая
скидка
15%
73 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
52004420 за всё до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
Пешая
скидка
20%
174 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
73505880 за всё до 10 чел.
Плёс глазами Левитана
Пешая
скидка
5%
49 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс глазами Левитана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Начало: На Торговой площади
Завтра в 08:00
15 янв в 08:00
70006650 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 января 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Потрясающе!! Случилась прекрасная прогулка по городу Плёсу👏🏻 Остались безумно довольны экскурсией. Интересно, необычно, творчески. Рекомендуем👏🏻
  • Л
    Лариса
    3 января 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    На экскурсии были семьей, 2 взрослых и 3 детей (13,8,4). Рассказ Андрея Владимировича был очень информативным и интересным, наполненным любовью к своему городу и его истории. С радостью вернемся еще раз.
  • Ю
    Юлия
    17 декабря 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Посещение Плёса оставили самые приятные впечатления у всей нашей компании. Андрей рассказывал познавательно, интересно. Экскурсия - конструктор, поэтому в неё можно включить всё, что интересно именно вам. Поездку в Плёс и гида Андрея однозначно рекомендую!
  • в
    вера
    24 ноября 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Все здорово
  • Н
    Наталья
    19 ноября 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Спасибо Андрею Владимировичу, благодаря которому мы влюбились в уютный и тихий Плёс! Были здесь впервые, но тот материал, в музыкальном
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    сопровождении, который предложил наш великолепный гид, не мог оставить нас равнодушными! Уже хочется обратно за новыми рассказами и историями о романтическом городе на семи холмах!

  • А
    Анастасия
    17 ноября 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Нас было 7 человек на экскурсии, все мы остались покорены профессионализмом, огромным количеством знаний о регионе, каждый из нас открыл
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    для себя много нового, получил захватывающие впечатления. Нам не было скучно ни секунды, а впечатлениями от этой поездки мы обмениваемся до сих пор. Только человек настолько влюбленный сам в свой город может быть таким потрясающим рассказчиком! Андрей Владимирович, огромное спасибо!

    Нас было 7 человек на экскурсии, все мы остались покорены профессионализмом, огромным количеством знаний о регионеНас было 7 человек на экскурсии, все мы остались покорены профессионализмом, огромным количеством знаний о регионеНас было 7 человек на экскурсии, все мы остались покорены профессионализмом, огромным количеством знаний о регионеНас было 7 человек на экскурсии, все мы остались покорены профессионализмом, огромным количеством знаний о регионе
  • А
    Алевтина
    19 октября 2024
    Плёс глазами Левитана
    Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)! Историческая справка о важных
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    событиях, просто интересные факты из жизни родного города Плёса - все было в ходе экскурсии. И, конечно, творчество Левитана! А вы знали, что пейзажи Левитана сочинительские? Если нет, то обязательно нужно побывать на экскурсии и бегом в Третьяковку уже со знанием дела🙂! Светлана, еще раз большое Вам спасибо! 🌞🍁

    Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию и внимательное отношение к экскурсантам (со мной были пожилые родители)!
  • М
    Мария
    15 октября 2024
    Плёс глазами Левитана
    Хотим сказать "Большое спасибо!" экскурсоводу Инне, которая 4 октября с. г. показала нам самые красивые виды, рассказала нам много интересного
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    и про город, и про художника Исаака Левитана. Мы были тронуты тем, что нас встретили на автовокзале, а также выбрали для нас наиболее комфортный маршрут, ибо мы -"серебряные" туристы, и не всякий подъём нам уже по силам:)) Считаем. что мероприятие подойдёт для всех, кто любит русскую культуру, а также ценит красоту природы. От всей души желаем нашему гиду благополучия и новых успехов.

  • A
    Anastasia
    14 октября 2024
    Плёс глазами Левитана
    Идеальная экскурсия для тех, кто приезжает в Плёс впервые! Содержание и маршрут экскурсии помогают понять не только историю Плёса, но и его современное устройство. Светлана увлекательно рассказывает и очень приятна в общении!
    Идеальная экскурсия для тех, кто приезжает в Плёс впервые! Содержание и маршрут экскурсии помогают понять неИдеальная экскурсия для тех, кто приезжает в Плёс впервые! Содержание и маршрут экскурсии помогают понять неИдеальная экскурсия для тех, кто приезжает в Плёс впервые! Содержание и маршрут экскурсии помогают понять не

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волга-матушка - синеокая Россия
  2. Заповедный Плёс как на ладони
  3. Плёс глазами Левитана
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в январе 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 4420 до 6650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 296 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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