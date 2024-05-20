1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Краски Плёса: музей Левитана, набережная, Соборная гора
Плёс - одно из самых живописных мест Золотого кольца. Прогуляйтесь по набережной, посетите музей Левитана и насладитесь видами с воды
Начало: Ж/д вокзал Иваново, Ивановская обл., 153041
21 сен в 11:00
22 сен в 11:00
3 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Плёс: пешая экскурсия с видами на Волгу и историей города
Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата - отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями
Начало: Ул. Горная Слобода, 33
Расписание: По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 мая 2024Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!
- ООльга19 мая 2024Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.
- ЛЛюдмила13 мая 2024Около 6 км с холма на холм, под интересный рассказ прошли незаметно. Плес очень красивый городок, но без экскурсии было бы скучновато. Спасибо за интересную прогулку.
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Плёсе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Плёса по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август