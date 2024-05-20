Групповые экскурсии Плёса

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Плёсе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
23 отзыва
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800 за человека
Краски Плёса
🚶 Пешая
Мини-группа
6 часов
Краски Плёса: музей Левитана, набережная, Соборная гора
Плёс - одно из самых живописных мест Золотого кольца. Прогуляйтесь по набережной, посетите музей Левитана и насладитесь видами с воды
Начало: Ж/д вокзал Иваново, Ивановская обл., 153041
21 сен в 11:00
22 сен в 11:00
3 500 за человека
Плёс - променад с видом на Волгу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Плёс: пешая экскурсия с видами на Волгу и историей города
Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата - отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями
Начало: Ул. Горная Слобода, 33
Расписание: По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
  2. Краски Плёса
  3. Плёс - променад с видом на Волгу
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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