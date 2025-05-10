Плёс: очарованье русского пейзажа

Плёс ждёт вас с его крутыми холмами и тихими улочками. Откройте для себя историю и культуру города, наслаждаясь прогулкой в компании опытного гида
Любители долгих прогулок и истории найдут в Плёсе истинное удовольствие. Этот старинный город на Волге очаровывает своими пейзажами и богатой историей. Вас ждут Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I
читать дальше

и многое другое.

Узнайте о первых плесских дачниках и московской богеме, а также о местных кулинарных изысках и сувенирах. Прогулка станет не только познавательной, но и душевной, погружая в атмосферу провинциальной жизни.

Гид расскажет, где лучше разместиться и как провести время в Плёсе, чтобы путешествие оставило самые яркие впечатления

4.95
132 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные виды на Волгу
  • 🏛 Исторические рассказы
  • 🚶‍♂️ Пешеходные прогулки
  • 🍽 Рекомендации по местам питания
  • 📸 Лучшие места для фото
Плёс: очарованье русского пейзажа
Плёс: очарованье русского пейзажа
Плёс: очарованье русского пейзажа
Ближайшие даты:
17
мая18
мая19
мая20
мая21
мая22
мая23
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Успенский собор
  • Памятник Василию I
  • Базарная площадь
  • Церковь Воскресения Христова
  • Набережная с купеческими домами
  • Заречье

Описание экскурсии

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна
Н. Заболоцкий

Что вас ожидает

Плес — это не только древний, но и удивительно красивый город, который пленяет сердца бывалых путешественников. Вы услышите сказание о плесской земле, насыщенное любопытными фактами и иллюстрациями. От эпохи крепости-таможни к временам купечества, о первых плесских дачниках, о московской богеме на волжских берегах, о маленьких трагедиях и комедиях заштатного волжского города — вот примерно об этом и пойдет речь на нашей прогулке.

В маршрут включены: Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь Воскресения Христова, набережная с купеческими домами XIXв., Заречье и др.

А еще я расскажу

  • где можно разместиться или пообедать в Плесе;
  • как распланировать свой отдых и чем еще заняться в городе;
  • когда и как попасть в Музей Левитана, Присутственные места, Музей Пейзажа, Провинциальную АРТгалерею-М (фарфор, лаковая миниатюра, картины) и другие государственные и частные музеи города;
  • что такое «кулейка», «рыбный угол» и какую рыбу у нас предлагают гостям города;
  • где продаются местные квас, пиво, настойки, супы в стаканах, мороженое и прочие вкусности;
  • где и какие сувениры (съедобные и несъедобные) лучше приобрести;
  • где можно сделать самые живописные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Местность холмистая. По желанию можем задействовать ваш транспорт.
  • Посещение музеев в рамках экскурсии не предусмотрено, но я с удовольствием расскажу, как и когда это лучше сделать
  • В провинции на Волге гораздо холоднее, чем в большом городе: учитывайте это при выборе одежды для прогулки!
  • Экскурсию проведу я или гид из нашей опытной команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 132 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
127
4
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ольга)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ульяна)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ульяна)Плёс: очарованье русского пейзажа (Ульяна)Плёс: очарованье русского пейзажа (Павел)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Елена)Плёс: очарованье русского пейзажа (Александра)Плёс: очарованье русского пейзажа (Александра)
Анна
10 мая 2025
Были в Плёсе на майских праздниках и так вышло, что выбрали день экскурсии на самую ужасающую погоду. Очень надеялась, что погода на впечатление от прогулки и рассказа не повлияет, но
читать дальше

увы нет… не удалось получить удовольствия. Анна хороший рассказчик, но как от организатора хотелось чуть больше гибкости - например не идти в жутко ветренную погоду со снегом и дождем на соборную гору, а пройтись по тихим улочкам. Половину экскурсии мы провели в кафе - это был вынужденный шаг. Но впечатления смазанные.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо, что оценили как хорошего рассказчика, мне очень приятно). Что касается погоды, сожалею, что было ненастье. Экскурсии дело добровольное, они
читать дальше

проходят в любую погоду, и накануне я всегда рекомендую подбирать правильную одежду и аксесуары для комфортных долгих прогулок, особенно с детьми. Маршрут был самым оптимальным относительно места старта и близости к тёплым местам на случай, если гости замёрзнут. Спасибо за мнение. Приятных экскурсий в будущем!

О
28 апр 2025
Волшебный город, благодаря Анне влюбились с первого взгляда 😍
Волшебный город, благодаря Анне влюбились с первого взгляда 😍Волшебный город, благодаря Анне влюбились с первого взгляда 😍Волшебный город, благодаря Анне влюбились с первого взгляда 😍Волшебный город, благодаря Анне влюбились с первого взгляда 😍Волшебный город, благодаря Анне влюбились с первого взгляда 😍Волшебный город, благодаря Анне влюбились с первого взгляда 😍
Ольга
5 мар 2025
Были на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендую
Были на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендуюБыли на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендуюБыли на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендуюБыли на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендуюБыли на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендуюБыли на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендуюБыли на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендуюБыли на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендую
Е
6 янв 2025
Отличная познавательная экскурсия, несмотря на зимний мороз, время прошло незаметно!
У
20 окт 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия. Экскурсовод любит свой город! Это чувствуется во всем!
Очень познавательная и интересная экскурсия. Экскурсовод любит свой город! Это чувствуется во всем!Очень познавательная и интересная экскурсия. Экскурсовод любит свой город! Это чувствуется во всем!Очень познавательная и интересная экскурсия. Экскурсовод любит свой город! Это чувствуется во всем!
Ю
23 сен 2024
Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Гид Ольга встретила нас в назначенном месте и в назначенное время. И началось знакомство с чарующим Плёсом. За два часа Ольга рассказала нам много интересной информации, показала красивые места города. Каждый участник нашей группы уехал из Плёса с огромным желанием обязательно вернуться.
Н
26 авг 2024
Благодарим прекрасную Анну за великолепную экскурсию. Было очень интересно и познавательно!
О
14 авг 2024
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!
Т
7 авг 2024
Аннушка, прекрасный экскурсовод, которая очень любит Плес и с воодушевлением делится историей своего города.
Елена
9 июн 2024
Покупала экскурсию для родителей. Организованность, внимание к деталям меня впечатлили еще до покупки. Всегда на связи, подсказали и помогли с транспортом, да и просто приятные люди. Родители рассказали, что было очень интересно. Экскурсия порадовала. Спасибо большое
А
19 мая 2024
Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
Павел
17 мая 2024
Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край.
Крайне рекомендую 👍
Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край.
Е
13 мая 2024
Получили огромное удовольствие от прогулки по Плесу вместе с Анной. Она очень любит и хорошо знает историю родного города и делится самыми позитивными эмоциями и интересными историями. Очень рекомендуем.
Елена
12 мая 2024
Анна - прекрасный экскурсовод, замечательный рассказчик. Всегда оперативно отвечала по организационным вопросам. Никаких нареканий. Рекомендую!
Е
30 окт 2023
Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!
Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!

Похожие экскурсии из Плёса

Чарующий Плёс
Пешая
2.5 часа
449 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Плёсу
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Чудесный и удивительный Плёс
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Чудесный и удивительный Плёс
Насладитесь атмосферой старинного Плёса на Волге. Уникальные истории и живописные виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Плёс - от крепости до курорта
Пешая
2.5 часа
241 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
18 мая в 14:00
19 мая в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.