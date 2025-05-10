Любители долгих прогулок и истории найдут в Плёсе истинное удовольствие. Этот старинный город на Волге очаровывает своими пейзажами и богатой историей. Вас ждут Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I

и многое другое. Узнайте о первых плесских дачниках и московской богеме, а также о местных кулинарных изысках и сувенирах. Прогулка станет не только познавательной, но и душевной, погружая в атмосферу провинциальной жизни. Гид расскажет, где лучше разместиться и как провести время в Плёсе, чтобы путешествие оставило самые яркие впечатления

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Описание экскурсии

В очарованье русского пейзажа

Есть подлинная радость, но она

Открыта не для каждого и даже

Не каждому художнику видна

Н. Заболоцкий

Что вас ожидает

Плес — это не только древний, но и удивительно красивый город, который пленяет сердца бывалых путешественников. Вы услышите сказание о плесской земле, насыщенное любопытными фактами и иллюстрациями. От эпохи крепости-таможни к временам купечества, о первых плесских дачниках, о московской богеме на волжских берегах, о маленьких трагедиях и комедиях заштатного волжского города — вот примерно об этом и пойдет речь на нашей прогулке.

В маршрут включены: Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь Воскресения Христова, набережная с купеческими домами XIXв., Заречье и др.

А еще я расскажу

где можно разместиться или пообедать в Плесе;

как распланировать свой отдых и чем еще заняться в городе;

когда и как попасть в Музей Левитана, Присутственные места, Музей Пейзажа, Провинциальную АРТгалерею-М (фарфор, лаковая миниатюра, картины) и другие государственные и частные музеи города;

что такое «кулейка», «рыбный угол» и какую рыбу у нас предлагают гостям города;

где продаются местные квас, пиво, настойки, супы в стаканах, мороженое и прочие вкусности;

где и какие сувениры (съедобные и несъедобные) лучше приобрести;

где можно сделать самые живописные снимки.

Организационные детали