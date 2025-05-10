Любители долгих прогулок и истории найдут в Плёсе истинное удовольствие. Этот старинный город на Волге очаровывает своими пейзажами и богатой историей. Вас ждут Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды на Волгу
- 🏛 Исторические рассказы
- 🚶♂️ Пешеходные прогулки
- 🍽 Рекомендации по местам питания
- 📸 Лучшие места для фото
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Успенский собор
- Памятник Василию I
- Базарная площадь
- Церковь Воскресения Христова
- Набережная с купеческими домами
- Заречье
Описание экскурсии
В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна
Н. Заболоцкий
Что вас ожидает
Плес — это не только древний, но и удивительно красивый город, который пленяет сердца бывалых путешественников. Вы услышите сказание о плесской земле, насыщенное любопытными фактами и иллюстрациями. От эпохи крепости-таможни к временам купечества, о первых плесских дачниках, о московской богеме на волжских берегах, о маленьких трагедиях и комедиях заштатного волжского города — вот примерно об этом и пойдет речь на нашей прогулке.
В маршрут включены: Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь Воскресения Христова, набережная с купеческими домами XIXв., Заречье и др.
А еще я расскажу
- где можно разместиться или пообедать в Плесе;
- как распланировать свой отдых и чем еще заняться в городе;
- когда и как попасть в Музей Левитана, Присутственные места, Музей Пейзажа, Провинциальную АРТгалерею-М (фарфор, лаковая миниатюра, картины) и другие государственные и частные музеи города;
- что такое «кулейка», «рыбный угол» и какую рыбу у нас предлагают гостям города;
- где продаются местные квас, пиво, настойки, супы в стаканах, мороженое и прочие вкусности;
- где и какие сувениры (съедобные и несъедобные) лучше приобрести;
- где можно сделать самые живописные снимки.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная. Местность холмистая. По желанию можем задействовать ваш транспорт.
- Посещение музеев в рамках экскурсии не предусмотрено, но я с удовольствием расскажу, как и когда это лучше сделать
- В провинции на Волге гораздо холоднее, чем в большом городе: учитывайте это при выборе одежды для прогулки!
- Экскурсию проведу я или гид из нашей опытной команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Плёсе
Провела экскурсии для 2050 туристов
Меня зовут Анна. В туризме с 2005 года. С гордостью называю себя волжанкой, поскольку родилась и выросла на Волге. Всех приглашаю посетить свою малую Родину! Экскурсии проходят в неспешном темпе, без суеты, с учетом возможностей и пожеланий туристов. Удобная обувь, зонтик и капелька любопытства сделают нашу прогулку еще лучше. До встречи в Плёсе!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 132 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анна
10 мая 2025
Были в Плёсе на майских праздниках и так вышло, что выбрали день экскурсии на самую ужасающую погоду. Очень надеялась, что погода на впечатление от прогулки и рассказа не повлияет, но
Анна
Ответ организатора:
Спасибо, что оценили как хорошего рассказчика, мне очень приятно). Что касается погоды, сожалею, что было ненастье. Экскурсии дело добровольное, они
О
Ольга
28 апр 2025
Волшебный город, благодаря Анне влюбились с первого взгляда 😍
Ольга
5 мар 2025
Были на экскурсии 4 марта. Прогулка понравилась. Очень интересно и познавательно! Анна - настоящий профи. Однозначно рекомендую
Е
Екатерина
6 янв 2025
Отличная познавательная экскурсия, несмотря на зимний мороз, время прошло незаметно!
У
Ульяна
20 окт 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия. Экскурсовод любит свой город! Это чувствуется во всем!
Ю
Юлия
23 сен 2024
Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Гид Ольга встретила нас в назначенном месте и в назначенное время. И началось знакомство с чарующим Плёсом. За два часа Ольга рассказала нам много интересной информации, показала красивые места города. Каждый участник нашей группы уехал из Плёса с огромным желанием обязательно вернуться.
Н
Наталья
26 авг 2024
Благодарим прекрасную Анну за великолепную экскурсию. Было очень интересно и познавательно!
О
Оксана
14 авг 2024
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!
Т
Татьяна
7 авг 2024
Аннушка, прекрасный экскурсовод, которая очень любит Плес и с воодушевлением делится историей своего города.
Елена
9 июн 2024
Покупала экскурсию для родителей. Организованность, внимание к деталям меня впечатлили еще до покупки. Всегда на связи, подсказали и помогли с транспортом, да и просто приятные люди. Родители рассказали, что было очень интересно. Экскурсия порадовала. Спасибо большое
А
Алексей
19 мая 2024
Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
Павел
17 мая 2024
Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край.
Крайне рекомендую 👍
Крайне рекомендую 👍
Е
Елена
13 мая 2024
Получили огромное удовольствие от прогулки по Плесу вместе с Анной. Она очень любит и хорошо знает историю родного города и делится самыми позитивными эмоциями и интересными историями. Очень рекомендуем.
Елена
12 мая 2024
Анна - прекрасный экскурсовод, замечательный рассказчик. Всегда оперативно отвечала по организационным вопросам. Никаких нареканий. Рекомендую!
Е
Елена
30 окт 2023
Чудесная экскурсия по Плёсу с замечательным гидом! Рекомендую!
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