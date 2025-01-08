Плёс - это не просто город на Волге, а настоящая сокровищница истории и культуры.
Здесь можно узнать о древней крепости, увидеть каменные гряды на дне реки и познакомиться с традициями плёсских
Здесь можно узнать о древней крепости, увидеть каменные гряды на дне реки и познакомиться с традициями плёсских
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Уникальная история Плёса
- 🏛️ Посещение старинных церквей
- 🏞️ Прогулка по живописной набережной
- 🎨 Атмосфера города художников
- 🍴 Дегустация местных деликатесов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Торговая площадь
- Набережная
- Гора Левитана
Описание экскурсии
Приглашаю прогуляться по «городу художников» и ощутить атмосферу уютного старинного городка на Волге. В нашей программе:
- Соборная гора со смотровой площадкой и первой каменной церковью в Плёсе — Успенской
- Торговая площадь с сохранившимися торговыми рядами, Воскресенская церковь
- Набережная со старинными купеческими особнячками
- Гора Левитана — старинный погост, где расположена удивительная церковь, благодаря которой художник Левитан попал в Плёс
Во время экскурсии вы сможете купить сувениры, а также попробовать главный плёсский специалитет — копчёного леща в пирожке под названием «рыбный угол». А я помогу разглядеть за популярными точками притяжения и символами города тот самый самобытный Плёс, который веками вдохновляет всех, кто приезжает сюда.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Плёсе
Я давно живу и работаю в Плёсе. А влюблена в него, как в первый день! С радостью помогу и вам прочувствовать атмосферу этого чудесного городка на Волге! Неважно, сколько времениЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 янв 2025
Следует первоначально отметить, что в Плес мы собрались буквально за час и по дороге уже начали искать гида, тк город достаточно старый и хотели не только погулять, но и узнать
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