Чудесный и удивительный Плёс

Насладитесь атмосферой старинного Плёса на Волге. Уникальные истории и живописные виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Плёс - это не просто город на Волге, а настоящая сокровищница истории и культуры.

Здесь можно узнать о древней крепости, увидеть каменные гряды на дне реки и познакомиться с традициями плёсских
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купцов-старообрядцев.

Экскурсия включает посещение Соборной горы с первой каменной церковью, Торговой площади с её историческими рядами и набережной с купеческими особняками. Не упустите шанс попробовать местный деликатес - копчёного леща в пирожке

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Уникальная история Плёса
  • 🏛️ Посещение старинных церквей
  • 🏞️ Прогулка по живописной набережной
  • 🎨 Атмосфера города художников
  • 🍴 Дегустация местных деликатесов
Чудесный и удивительный Плёс
Чудесный и удивительный Плёс
Чудесный и удивительный Плёс
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Торговая площадь
  • Набережная
  • Гора Левитана

Описание экскурсии

Приглашаю прогуляться по «городу художников» и ощутить атмосферу уютного старинного городка на Волге. В нашей программе:

  • Соборная гора со смотровой площадкой и первой каменной церковью в Плёсе — Успенской
  • Торговая площадь с сохранившимися торговыми рядами, Воскресенская церковь
  • Набережная со старинными купеческими особнячками
  • Гора Левитана — старинный погост, где расположена удивительная церковь, благодаря которой художник Левитан попал в Плёс

Во время экскурсии вы сможете купить сувениры, а также попробовать главный плёсский специалитет — копчёного леща в пирожке под названием «рыбный угол». А я помогу разглядеть за популярными точками притяжения и символами города тот самый самобытный Плёс, который веками вдохновляет всех, кто приезжает сюда.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
8 янв 2025
Следует первоначально отметить, что в Плес мы собрались буквально за час и по дороге уже начали искать гида, тк город достаточно старый и хотели не только погулять, но и узнать
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его историю. Елена оперативно отозвалась нас сопровождать. Благодаря ее знаниям мы погрузились в значимые моменты истории города, а также узнали про современный уклад города и его жителях, а также перспективах развития. Прошлись не только по центральным улицам городка, но и по тропинкам которыми пользуются местное население. Елена рассказывала нам очень подробно и данное обстоятельство свидетельствует о том, что она знает практически обо всем, что нам было интересно узнать о городе. Особенно приятно было видеть в Елене человека очень любящего свой город, да и в целом историю региона.

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