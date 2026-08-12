20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Плёса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и живописными видами. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, но стоит учитывать, что в мае может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В октябре и апреле прогулки возможны, но погода может быть переменчивой. Зимой и ранней весной экскурсия тоже доступна, но стоит подготовиться к холодной погоде и ограниченному световому дню.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговая площадь
Воскресенский храм
Соборная гора
Успенский собор
Гора Левитана
Воскресенская деревянная церковь
Памятник Василию I
Описание экскурсии
Секреты Торговой площади
Вы посетите Торговую площадь — единственную в городе. Расположенные на ней Воскресенский храм XIX века, верхние каменные мясные ряды и дома купцов Авериных позволят вам понять характер старинного купеческого городка и особенности его дореволюционной торговли. Я расскажу, что продавали в местных лавках, можно ли было купить в январе итальянские апельсины, как город встретил в 1812 году эвакуированное Московское театральное училище и почему пожары в Плёсе в старину тушили сапожники.
Истории о князьях и «ушкуйниках»
Гуляя по Соборной горе, вы узнаете о судьбе двух древних крепостей и о том, как великий князь Василий I организовал местную таможенно-оборонительную систему. С мыса горы я покажу многокилометровые волжские просторы глазами ратника XV века и расскажу о хитроумной политической комбинации, которую Василий I придумал для безопасности московского княжества. А также — о его борьбе с речными разбойниками «ушкуйниками». Кроме того, именно здесь вы раскроете секрет названия нашего чудесного города.
Плёс сквозь века
Рассматривая фотографии начала XX века на фоне памятника Василию I, каменных палат и Успенского собора, вы переместитесь на виртуальной машине времени в 25 июля 1910 года, когда Плёс праздновал 500-летие. Я расскажу о пышных мероприятиях, угощениях для почетных гостей и простых жителей, курьезах и забавных моментах того необычного дня.
«Плёс прославил Левитана, а Левитан прославил Плёс»
Зеленые и радостные, тихие и задумчивые улочки провинциального городка приведут нас на вторую видовую площадку — гору Левитана. Здесь вы узнаете много интересных фактов о трехгодичном творческом романе великого пейзажиста с Плёсом. У Воскресенской деревянной церкви XVII века я расскажу о ее связи с «любимцем» Левитана — древним старообрядческим Петропавловским храмом. А у скульптурной композиции «Художник» вы узнаете историю создания самых знаменитых левитановских картин.
Плёс изнутри
Изложение летописи города продолжится на его главной улице — «белосахарной» набережной. Наслаждаясь чудесными пейзажами, вы услышите об особенностях судоходства на Волге во второй половине XIX века, о нравах дачной жизни и о том, как связаны с Плёсом Шаляпин, Репин и Луначарский. Завершится экскурсия рассказом о кинокартинах, которые в разное время снимались в Плёсе, и о самых крупных культурных событиях сегодняшней жизни «волжской жемчужины»: фестивалях, концертах, выставках и пленэрах.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
По индивидуальной договоренности я могу провести экскурсию на легковом автомобиле бизнес-класса (от 1 до 4 человек). В том числе по ближним окрестностям Плёса. Детали, пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 10286 туристов
Меня зовут Андрей. Я живу и наслаждаюсь Плёсом с 1997 года. Вместе с командой единомышленников передаю свою любовь к этому удивительному месту с помощью эмоционального рассказа, насыщенного не сухими фактами, читать дальшеуменьшить
а конкретными и образными примерами из прошлого. А также — бытовыми зарисовками и увлекательными сказаниями о человеческих судьбах, людских страстях и характерах. Для нас экскурсия — мини-спектакль, живое действие, в которое мы с удовольствием погружаемся сами и вовлекаем гостей. В этом нам также помогают фотографии дореволюционного Плёса и репродукции известных картин одного из главных героев нашей экскурсии — Левитана. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 497 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
493
4
3
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Yulia
увлекательная экскурсия с интересными историями и фактами. Прошла на одном дыхание. Надеемся вернемся еще.
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Сергей
Ну это было просто восхитительно и до слез! Андрей - гид и местный житель - человек, который искренне любит замечательный Плёс и его многовековую историю. 3 часа прошло просто незаметно читать дальшеуменьшить
для времени, но оставило в душе много прекрасных эмоций и впечатлений. Андрей - настоящий артист кроме того. Каждый его рассказ - это полное погружение в исторический момент с действующими персонажами - к тому же дополненный дополнительной информацией в виде фотографий или замечательных музыкальных фрагментов. Если бы все гиды были такими как Андрей, также любили свои города - а каждый город, конечно же по своему уникален - то наша страна бы полнилась бы любовью к своему, родному, к своим корням и истокам. Плёс открылся с совершенно разных сторон во время этого путешествия с Андреем - за что ему большое спасибо! И да - надо ехать и наслаждаться экскурсией каждому, кто еще этого не сделал.
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М
Мария
С самого начала экскурсии у нас было ощущение перемещения во времени. Современный Плес исчез, а мы оказались в прошлом, очарованные и покоренные нашим гидом. Стихи, музыка, прекрасно поставленная речь, своевременные паузы и интонации! Андрей - мастер создания атмосферы!! За это - отдельное спасибо 🙏 Эскурсия получилась интересной и познавательной.
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Максим
Андрей замечательный гид, вряд ли кто знает столько о истории Плёса! Экскурсия прошла буквально на одном дыхании, после которой невозможно не влюбиться в этот сказочный маленький городок на Волге!
+3
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Юлия
Экскурсия очень понравилась! Андрей влюбил меня в Плёс. Плёс превзошел все наши ожидания. Андрей - потрясающий рассказчик, материал структурирован, но не перегружен и воспринимается легко, Андрей ведет экскурсию с юмором. Очаровательный Плёс, обаятельный гид, планируем вернуться осенью! ❤️ спасибо за Ваше время! Очень душевно провели время.
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М
Мария
Андрей, это был не просто тур - это был настоящий культурный взрыв эмоций! Мы втроем испытали такой спектр впечатлений, что местами это был просто экскурсионный «экстаз» - в самом лучшем читать дальшеуменьшить
смысле! Когда заиграла музыка - всё, держите нас… растрогало почти до слёз. Настолько атмосферно и душевно, что хотелось просто остановить момент. Виды - ну это вообще отдельная история: охренительные! Где-то даже поймали вайб маленькой Швейцарии Погода, солнце, настроение - всё сложилось идеально, будто вы ещё и с небесами договорились Истории живые, интересные, с юмором (что особенно ценно!), слушали на одном дыхании и даже не заметили, как пролетело время. Теперь официально: мы подсели! Планируем вернуться осенью, потому что явно не всё узнали и хотим продолжения! P.S. Простыни возьмём с собой:) Ориентирование подтянем - так что готовьте ещё больше загадочек, будем прокачиваться! Ваши девочки: Яна, Лена и Маша