20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ощутить патриархальный колорит и узнать историю «волжской жемчужины» на обзорной экскурсии

Андрей
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Андрей – ваш гид
Плёс — это город-музей, город-летопись и город-праздник, по сей день встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью.

Вы не только насладитесь удивительной природой, чистым воздухом и приветливым характером «маленького рая», но и познакомитесь со всеми главными достопримечательностями и тайными уголками города.
3500 ₽
2275 за экскурсию
скидка35%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на Торговой площади
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У этой экскурсии20 отзывов
5
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс

Что вас ожидает

Секреты Торговой площади
Вы посетите Торговую площадь — единственную в городе. Расположенные на ней Воскресенский храм XIX века, верхние каменные мясные ряды и дома купцов Авериных позволят вам понять характер старинного купеческого городка и особенности его дореволюционной торговли. Я расскажу, что продавали в местных лавках, можно ли было купить в январе итальянские апельсины, как город встретил в 1812 году эвакуированное Московское театральное училище и почему пожары в Плёсе в старину тушили сапожники.

Истории о князьях и «ушкуйниках»
Гуляя по Соборной горе, вы узнаете о судьбе двух древних крепостей и о том, как великий князь Василий I организовал местную таможенно-оборонительную систему. С мыса горы я покажу многокилометровые волжские просторы глазами ратника XV века и расскажу о хитроумной политической комбинации, которую Василий I придумал для безопасности московского княжества. А также — о его борьбе с речными разбойниками «ушкуйниками». Кроме того, именно здесь вы раскроете секрет названия нашего чудесного города.

Плёс сквозь века
Рассматривая фотографии начала XX века на фоне памятника Василию I, каменных палат и Успенского собора, вы переместитесь на виртуальной машине времени в 25 июля 1910 года, когда Плёс праздновал 500-летие. Я расскажу о пышных мероприятиях, угощениях для почетных гостей и простых жителей, курьезах и забавных моментах того необычного дня.

«Плёс прославил Левитана, а Левитан прославил Плёс»
Зеленые и радостные, тихие и задумчивые улочки провинциального городка приведут нас на вторую видовую площадку — гору Левитана. Здесь вы узнаете много интересных фактов о трехгодичном творческом романе великого пейзажиста с Плёсом. У Воскресенской деревянной церкви XVII века я расскажу о ее связи с «любимцем» Левитана — древним старообрядческим Петропавловским храмом. А у скульптурной композиции «Художник» вы узнаете историю создания самых знаменитых левитановских картин.

Плёс изнутри
Изложение летописи города продолжится на его главной улице — «белосахарной» набережной. Наслаждаясь чудесными пейзажами, вы услышите об особенностях судоходства на Волге во второй половине XIX века, о нравах дачной жизни и о том, как связаны с Плёсом Шаляпин, Репин и Луначарский. Завершится экскурсия рассказом о кинокартинах, которые в разное время снимались в Плёсе, и о самых крупных культурных событиях сегодняшней жизни «волжской жемчужины»: фестивалях, концертах, выставках и пленэрах.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • По индивидуальной договоренности я могу провести экскурсию на легковом автомобиле бизнес-класса (от 1 до 4 человек). В том числе по ближним окрестностям Плёса. Детали, пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс
Чарующий Плёс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Торговой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я живу и наслаждаюсь Плёсом 22 года! Свою любовь к этому удивительному месту передаю путешественникам с помощью эмоционального рассказа, насыщенного не сухими историческими фактами, а конкретными и образными примерами из прошлого. А также — бытовыми зарисовками и увлекательными сказаниями о человеческих судьбах, людских страстях и характерах. Для меня экскурсия — мини-спектакль, живое действие, в которое я с удовольствием погружаюсь сам и вовлекаю гостей. В этом мне также помогают фотографии дореволюционного Плёса и репродукции известных картин одного из главных героев нашей экскурсии — Левитана. Надеюсь на скорую встречу!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Огромное спасибо гиду Андрею за проведенную экскурсию! Было очень интересно, экскурсия прошла на одном дыхании, Андрей создал действительно чарующую атмосферу города Плёс, а учитываю погоду - 8 марта была совсем не весенняя погода - ледяной дождь, гололедица вперемешку с разбитыми тропами, а также густой туман. Очень рекомендую Андрея в качестве гида если Вы хотите узнать историю города, историю знаменитых людей, которые жили в этом городе, нравы и особенности характера горожан, а также много-много других интересных историй об удивительном городе Плёс. Еще раз спасибо огромное!
29 февраля 2020
Спасибо большое Андрею за отличную экскурсию. Было интересно,познавательно,неторопливо и успели при этом все посмотреть о многом поговорить. Захотелось теперь приехать в Плёс и в другие времена года.
24 февраля 2020
Андрей - тот экскурсовод , которого ждёшь и с которым не хочется расставаться . Он сделал наш Плес ! Несмотря на февральский ветреный день мы гуляли 4 часа . Удивительное место .. Очень хотим вернуться ! Приедем ещё ! Пойдём с Андреем смотреть окрестности ...
Ксения
18 февраля 2020
Честно говоря, не хочется лишних слов. Экскурсии - это конёк Андрея. Погода немного подкачала, но Андрей даже глазом не моргнул. Короче, экскурсия прошла с огоньком🔥. Если сомневаетесь - не сомневайтесь🌞
6 февраля 2020
Впечатляющая экскурсия с прекрасным гидом Андреем! С первых минут знакомства Андрей постарался учесть все наши пожелания и создать необыкновенную атмосферу погружения в чарующую природу и историю Плёса! Всегда приятно получать информацию от профессионала, который увлечён любимым делом. Экскурсия подойдёт для всех возрастных категорий. Незабываемые впечатления. За последнее время для нас Андрей оказался одним из лучших экскурсоводов! Спасибо! Всем рекомендуем!
14 января 2020
А Плёс действительно чарующий! А знающий и любящий его Андрей в какой-то мере - Чародей! Это не экскурсия, а скорее быль, повествование. Да, есть исторические даты. Да, есть биографические сведения. Но это всего лишь канва, органично вплетённая в основу, - смысл и цель рассказа - пленить, заворожить и очаровать Плёсом. Незаметно для самих себя мы забыли какой на дворе век, перестали замечать машины, антенны на крышах и прочие признаки современности. Вот так, зачарованные, и бродили по холмам Плёса почти четыре часа (как оказалось!). Приходите, приезжайте, прилетайте в гости к Андрею в Плёс. Не пожалеете!!! А Андрею - огромное спасибо и пожелание любознательных туристов.
Анна
5 января 2020
При первой переписке с Андреем я поняла, что наша индивидуальная экскурсия по Плесу пройдёт легко и познавательно! С Андреем было легко договориться о маршруте. Он показал нам Плес со многих точек, рассказав биографию не только Левитана, но и многих других известных людей, это был познавательный, но при этом удобный и гибкий маршрут по городу. С Андреем было очень приятно познакомиться, он внимательный и доброжелательный человек, а благодаря его повествованию о Плесе и людях, которые там жили и бывали, мы теперь будем рассказывать в Москве, и обязательно советовать этого замечательного экскурсовода!
1 января 2020
Замечательно. Не смотря на морозную погоду, было ощущение, что город-этот маленький город несёт огромное историческое и культурное наследие. Было интересно и детям и взрослым. Осталось желание вернуться и увидеть город летом. Спасибо гиду Андрею
26 декабря 2019
Прекрасная экскурсия. Очень хорошо проложен маршрут. Много разносторонней информации, но осталось ощущение легкости и безусловное желание приехать в Плес еще и еще.
Андрей - великолепный рассказчик и просто неравнодушный человек, любящий историю. Обязательно воспользуюсь его услугами в будущем, а также рекомендую всем приезжающим в Плес.
15 декабря 2019
Нашли вТрипстере экскурсовода Андрея.В полном восторге от преподачи знаний и человеческого подхода к экскурсантам.Все в меру.С благодарностью к гиду.Рекомендую.
Ещё 10 отзывов

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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