20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Плёса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и живописными видами. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, но стоит учитывать, что в мае может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В октябре и апреле прогулки возможны, но погода может быть переменчивой. Зимой и ранней весной экскурсия тоже доступна, но стоит подготовиться к холодной погоде и ограниченному световому дню.

Плёс - это город-музей, город-летопись и город-праздник.На индивидуальной экскурсии "Чарующий Плёс" вы сможете насладиться удивительной природой, чистым воздухом и приветливым характером этого "маленького рая".Прогулка по Торговой площади, Соборной горе и

набережной позволит вам познакомиться с главными достопримечательностями и тайными уголками города. Узнайте о судьбе древних крепостей, истории купеческого городка и творческом романе Левитана с Плёсом. Завершите экскурсию рассказом о культурных событиях и кинокартинах, снимавшихся в Плёсе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Секреты Торговой площади

Вы посетите Торговую площадь — единственную в городе. Расположенные на ней Воскресенский храм XIX века, верхние каменные мясные ряды и дома купцов Авериных позволят вам понять характер старинного купеческого городка и особенности его дореволюционной торговли. Я расскажу, что продавали в местных лавках, можно ли было купить в январе итальянские апельсины, как город встретил в 1812 году эвакуированное Московское театральное училище и почему пожары в Плёсе в старину тушили сапожники.

Истории о князьях и «ушкуйниках»

Гуляя по Соборной горе, вы узнаете о судьбе двух древних крепостей и о том, как великий князь Василий I организовал местную таможенно-оборонительную систему. С мыса горы я покажу многокилометровые волжские просторы глазами ратника XV века и расскажу о хитроумной политической комбинации, которую Василий I придумал для безопасности московского княжества. А также — о его борьбе с речными разбойниками «ушкуйниками». Кроме того, именно здесь вы раскроете секрет названия нашего чудесного города.

Плёс сквозь века

Рассматривая фотографии начала XX века на фоне памятника Василию I, каменных палат и Успенского собора, вы переместитесь на виртуальной машине времени в 25 июля 1910 года, когда Плёс праздновал 500-летие. Я расскажу о пышных мероприятиях, угощениях для почетных гостей и простых жителей, курьезах и забавных моментах того необычного дня.

«Плёс прославил Левитана, а Левитан прославил Плёс»

Зеленые и радостные, тихие и задумчивые улочки провинциального городка приведут нас на вторую видовую площадку — гору Левитана. Здесь вы узнаете много интересных фактов о трехгодичном творческом романе великого пейзажиста с Плёсом. У Воскресенской деревянной церкви XVII века я расскажу о ее связи с «любимцем» Левитана — древним старообрядческим Петропавловским храмом. А у скульптурной композиции «Художник» вы узнаете историю создания самых знаменитых левитановских картин.

Плёс изнутри

Изложение летописи города продолжится на его главной улице — «белосахарной» набережной. Наслаждаясь чудесными пейзажами, вы услышите об особенностях судоходства на Волге во второй половине XIX века, о нравах дачной жизни и о том, как связаны с Плёсом Шаляпин, Репин и Луначарский. Завершится экскурсия рассказом о кинокартинах, которые в разное время снимались в Плёсе, и о самых крупных культурных событиях сегодняшней жизни «волжской жемчужины»: фестивалях, концертах, выставках и пленэрах.

Организационные детали