20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Плес — от крепости до курорта

Проникнуться историей и уютной атмосферой живописного городка на обзорной экскурсии

Михаил
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Михаил – ваш гид
Золотой Плес, жемчужина Волги, изумруд Севера, русская Швейцария — по-разному называют этот небольшой город на крутом берегу реки.

Приглашаю погулять по «сердцу» Плеса, узнать интересные факты о местном купечестве, старинных храмах и жизни Левитана.
3000 ₽
2550 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии20 отзывов
5
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта

Что Вас ожидает

Плес вчера и сегодня
За свою многовековую историю Плес прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного и туристического места. Я в легкой и непринужденной форме посвящу вас во все этапы развития города. На Соборной горе расскажу о стоявших здесь двух крепостях; на Торговой площади — о ярмарках и местном купечестве; на набережной — о старинных особняках XIX века; в Заречье — о Левитане, ведь именно в этом красивейшем районе он жил.

Самое интересное о Плесе
Я покажу место, откуда открываются самые живописные виды на волжские просторы. Помогу почувствовать неповторимый колорит провинциального городка, будто сошедшего со страниц пьес Островского. Расскажу о местных музеях и плесских святынях — вы увидите Успенский собор, Воскресенский и Троицкий храмы. Кроме того, услышите любопытные истории о знаменитых дачниках и получите ценные практические рекомендации: где вкусно поесть, на какие выставки сходить и где остановиться.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Если вам тяжело передвигаться, могу провести экскурсию на собственном автомобиле (1-4 человека)
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта
Плес — от крепости до курорта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил, я родился и вырос в замечательном Плесе. Я профессиональный гид — уже более полутора десятка лет занимаюсь тем, что знакомлю гостей со своей малой родиной. Обещаю, скучно не будет!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Спасибо Михаилу за интересную экскурсию, все прошло отлично, обязательно вернёмся в Плес! Рекомендуем всем!!!
4 ноября 2019
Замечательная экскурсия, Михаил в формате диалога очень увлекательно рассказал о прекрасном Плесе, провел по историческим местам города, рассказал о промыслах и истории города. Нам очень понравилась экскурсия! Михаил, Спасибо Вам большое!
31 октября 2019
Все отлично. Маршрут продуман, рассказ весьма занимателен и интересен. Наши рекомендации.
16 октября 2019
Спасибо Михаилу за очень живой, искрометный, интересный и с юмором рассказ о необыкновенном Плесе!!! Все очень понравилось.
30 сентября 2019
Михаил - отличный рассказчик, увлекательно и с любовью рассказывал о своём городе.
Удобный маршрут, интересные примеры и факты, ссылка на исторические события.
Спасибо большое! Обязательно вернёмся!
Экскурсию Михаила - очень рекомендую!
29 сентября 2019
Огромное спасибо за экскурсию, очень информативно. Михаил отличный экскурсовод, интересно рассказывает, с чувством юмора.
Виктория
26 сентября 2019
Удивительный город с интересной и яркой историей, восхитительные пейзажи, настоящая Левитановская Русь. Благодаря Михаилу мы успели посмотреть все самые чудесные уголки города, узнать о его жителях, их судьбах и насладиться великолепием Волги.
22 сентября 2019
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2 сентября 2019
Спасибо Михаилу за лёгкий и увлекательный рассказ о городе, за приятный маршрут и море положительных эмоций!
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