20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Плес вчера и сегодня

За свою многовековую историю Плес прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного и туристического места. Я в легкой и непринужденной форме посвящу вас во все этапы развития города. На Соборной горе расскажу о стоявших здесь двух крепостях; на Торговой площади — о ярмарках и местном купечестве; на набережной — о старинных особняках XIX века; в Заречье — о Левитане, ведь именно в этом красивейшем районе он жил.

Самое интересное о Плесе

Я покажу место, откуда открываются самые живописные виды на волжские просторы. Помогу почувствовать неповторимый колорит провинциального городка, будто сошедшего со страниц пьес Островского. Расскажу о местных музеях и плесских святынях — вы увидите Успенский собор, Воскресенский и Троицкий храмы. Кроме того, услышите любопытные истории о знаменитых дачниках и получите ценные практические рекомендации: где вкусно поесть, на какие выставки сходить и где остановиться.