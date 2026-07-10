20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
Плёс - это город, который очаровывает своей историей и красотой. На индивидуальной экскурсии вы узнаете о жизни Левитана, местном купечестве и старинных храмах.
Прогулка по Соборной горе, Торговой площади и набережной читать дальшеуменьшить
откроет вам удивительные факты о прошлом и настоящем Плёса. В Заречье, где жил Левитан, вы почувствуете неповторимый колорит провинциального городка.
Увидите Успенский собор, Воскресенский и Троицкий храмы, а также узнаете о местных музеях и плёсских святынях. Кроме того, получите ценные советы о лучших местах для отдыха и вкусной еды. Плёс ждёт вас
Лучшие месяцы для посещения Плёса - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. Летние месяцы подойдут для знакомства с природой и историей города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная гора
Торговая площадь
Набережная
Заречье
Успенский собор
Воскресенский храм
Троицкий храм
Описание экскурсии
Что Вас ожидает
Плёс вчера и сегодня
За свою многовековую историю Плёс прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного и туристического места. Я в легкой и непринужденной форме посвящу вас во все этапы развития города. На Соборной горе расскажу о стоявших здесь двух крепостях; на Торговой площади — о ярмарках и местном купечестве; на набережной — о старинных особняках XIX века; в Заречье — о Левитане, ведь именно в этом красивейшем районе он жил.
Самое интересное о Плёсе
Я покажу место, откуда открываются самые живописные виды на волжские просторы. Помогу почувствовать неповторимый колорит провинциального городка, будто сошедшего со страниц пьес Островского. Расскажу о местных музеях и плёсских святынях — вы увидите Успенский собор, Воскресенский и Троицкий храмы. Кроме того, услышите любопытные истории о знаменитых дачниках и получите ценные практические рекомендации: где вкусно поесть, на какие выставки сходить и где остановиться.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Если вам тяжело передвигаться, могу провести экскурсию на собственном автомобиле (1-4 человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3461 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил, я родился и вырос в замечательном Плёсе. Я профессиональный гид — уже более полутора десятка лет занимаюсь тем, что знакомлю гостей со своей малой родиной. Обещаю, скучно не будет!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 331 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Были в Плесе 9 июля. Очень довольны путешествием и экскурсией Михаила. Во-первых, с Михаилом очень легко договариваться и решать организационные вопросы: он доступен, гибок, быстро реагирует, даёт нужные и важные читать дальшеуменьшить
советы по пребыванию в Плёсе. Сама экскурсия очень понравилась. Всё просто замечательно продумано: и маршрут, и виды, и сам рассказ. Слушать одно удовольствие: четко структурировано, интересно, легко, эмоционально. Благодарим от всей души!
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Марина
Очень душевная прогулка🤗 Михаил проффесионал и приятный человек🤗 экскурсия была на высоте!!! 🤗
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Ирина
Прогулялись по Плёсу с Михаилом и остались очень довольны этой прогулкой и беседой с коренным плесянином. Михаил забрал нас прямо из отеля Усадьба Плёс и туда же проводил нас после читать дальшеуменьшить
экскурсии, за что отдельное спасибо! В компании Михаила мы не спеша обошли основные достопримечательности, узнали много интересных фактов об истории города и о его современной жизни. Жаль только не удалось отведать знаменитые плесские углы(((
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Марианна
прекрасная экскурсия, познавательная и в некотором роде очаровательная.
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Наталья
Прекрасная, легкая, увлекательная экскурсия с Михаилом! Очень живо, интересно, доступно, с юмором! Почти 3 ч пролетели даже не заметили. Прогулка в очень комфортном темпе. Без подъемов в горку, все время читать дальшеуменьшить
спускались. Если вдруг вы будете с пожилыми людьми это важно. Плёс открылся для меня по новому, осталось приятное послевкусие от этой поездки и прогулки. Очень рекомендую гулять по этим улочкам Плёса только с Михаилом!
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Евгений
Михаил - интересный рассказчик, при этом вежлив и деликатен. Спасибо, нам понравилось!
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