20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Плёса - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. Летние месяцы подойдут для знакомства с природой и историей города.

Плёс - это город, который очаровывает своей историей и красотой. На индивидуальной экскурсии вы узнаете о жизни Левитана, местном купечестве и старинных храмах.Прогулка по Соборной горе, Торговой площади и набережной

откроет вам удивительные факты о прошлом и настоящем Плёса. В Заречье, где жил Левитан, вы почувствуете неповторимый колорит провинциального городка. Увидите Успенский собор, Воскресенский и Троицкий храмы, а также узнаете о местных музеях и плёсских святынях. Кроме того, получите ценные советы о лучших местах для отдыха и вкусной еды. Плёс ждёт вас

Описание экскурсии

Что Вас ожидает

Плёс вчера и сегодня

За свою многовековую историю Плёс прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного и туристического места. Я в легкой и непринужденной форме посвящу вас во все этапы развития города. На Соборной горе расскажу о стоявших здесь двух крепостях; на Торговой площади — о ярмарках и местном купечестве; на набережной — о старинных особняках XIX века; в Заречье — о Левитане, ведь именно в этом красивейшем районе он жил.

Самое интересное о Плёсе

Я покажу место, откуда открываются самые живописные виды на волжские просторы. Помогу почувствовать неповторимый колорит провинциального городка, будто сошедшего со страниц пьес Островского. Расскажу о местных музеях и плёсских святынях — вы увидите Успенский собор, Воскресенский и Троицкий храмы. Кроме того, услышите любопытные истории о знаменитых дачниках и получите ценные практические рекомендации: где вкусно поесть, на какие выставки сходить и где остановиться.

Организационные детали