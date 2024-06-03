1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: в исторической части Плеса
«Также вы посетите Базарную площадь и купеческую набережную, осмотрите узорное Заречье и красавицу-Волгу, познакомитесь с особняками ушедших эпох и арт-объектами нашего времени»
Завтра в 14:30
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
«Мы совершим увлекательный променад по старинным улочкам, знаменитой парадной набережной, заботливо отреставрированной, и Соборной горе»
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
«на набережной — о старинных особняках XIX века»
10 июня в 13:00
12 июня в 14:00
5 350₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
«В маршрут включены: Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь Воскресения Христова, набережная с купеческими домами XIXв»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
«Изложение летописи города продолжится на его главной улице — «белосахарной» набережной»
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
«Давайте вместе выйдем на набережную Плёса и погрузимся в эмоциональную атмосферу нашего уникального городка»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
«Прогулка по набережной и Никольской улице»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
- ООлеся3 июня 2024Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.
- ННаталья30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
- ООксана26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
- ТТатьяна20 мая 2024Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!
- ААлексей19 мая 2024Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
- ООльга19 мая 2024Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.
- ООльга19 мая 2024Михаил экскурсовод от Бога, три часа полной погруженности в историю Плеса. Рекомендуем от души. Местный житель, историк по образованию, человек, любящий свой город. Во время экскурсии с Михаилом поздоровались по моему пол города:)
- ППавел17 мая 2024Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Набережная" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 800 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 936 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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