Экскурсии по набережной Плёса

Найдено 7 экскурсий в категории «Набережная» в Плёсе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по душевному Плесу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: в исторической части Плеса
«Также вы посетите Базарную площадь и купеческую набережную, осмотрите узорное Заречье и красавицу-Волгу, познакомитесь с особняками ушедших эпох и арт-объектами нашего времени»
Завтра в 14:30
11 июня в 09:00
6 670 за всё до 5 чел.
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
23 отзыва
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
«Мы совершим увлекательный променад по старинным улочкам, знаменитой парадной набережной, заботливо отреставрированной, и Соборной горе»
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800 за человека
Плёс - от крепости до курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
«на набережной — о старинных особняках XIX века»
10 июня в 13:00
12 июня в 14:00
5 350 за всё до 30 чел.
Плёс: очарованье русского пейзажа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
«В маршрут включены: Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь Воскресения Христова, набережная с купеческими домами XIXв»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Чарующий Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
«Изложение летописи города продолжится на его главной улице — «белосахарной» набережной»
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 5 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
«Давайте вместе выйдем на набережную Плёса и погрузимся в эмоциональную атмосферу нашего уникального городка»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Левитановский Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
«Прогулка по набережной и Никольской улице»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Чарующий Плёс
    Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Михаил экскурсовод от Бога, три часа полной погруженности в историю Плеса. Рекомендуем от души. Местный житель, историк по образованию, человек, любящий свой город. Во время экскурсии с Михаилом поздоровались по моему пол города:)
  • П
    Павел
    17 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Прогулка по душевному Плесу
  2. Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
  3. Плёс - от крепости до курорта
  4. Плёс: очарованье русского пейзажа
  5. Чарующий Плёс
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Набережная" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 800 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 936 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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