Е Елена Чарующий Плёс Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶

О Олеся Волга-матушка - синеокая Россия Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею

Л Любовь Плёс - от крепости до курорта Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.

Н Наталья Волга-матушка - синеокая Россия Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.

О Оксана Волга-матушка - синеокая Россия Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️

Т Татьяна Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!

А Алексей Плёс: очарованье русского пейзажа Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))

О Ольга Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.

О Ольга Плёс - от крепости до курорта Михаил экскурсовод от Бога, три часа полной погруженности в историю Плеса. Рекомендуем от души. Местный житель, историк по образованию, человек, любящий свой город. Во время экскурсии с Михаилом поздоровались по моему пол города:)