От училища до гения: обзорная экскурсия по Подольску

В рамках нашей с вами экскурсии вы увидите много удивительных мест Подольска и узнаете немало занимательных фактов

Индивидуально
для 5 чел.
В рамках нашей с вами экскурсии вы увидите много удивительных мест Подольска и узнаете немало занимательных фактов.

Посмотрите, как выглядели учебные заведения старого Подольска, узнаете какой особняк и почему мог быть построен по проекту знаменитого Федора Шехтеля, где располагался деревянный дом возлюбленной московского поэта Валерия Брюсова и послушаете историю трагической любви, шокировавшую всю Москву.
От училища до гения: обзорная экскурсия по Подольску
От училища до гения: обзорная экскурсия по Подольску
От училища до гения: обзорная экскурсия по Подольску
От училища до гения: обзорная экскурсия по Подольску

Что вы можете увидеть 🤩

  • Исторический центр города
  • Учебные заведения старого Подольска
  • Старинные особняки
  • Место, где располагалась обсерватория
  • Главная площадь города и др.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Мы посмотрим, как выглядели учебные заведения старого Подольска. Узнаем какой особняк и почему мог быть построен по проекту знаменитого Федора Шехтеля, где располагался деревянный дом возлюбленной московского поэта Валерия Брюсова и послушаем историю трагической любви, шокировавшую всю Москву.
Мы увидим место, где располагалась настоящая обсерватория. Обязательно посмотрим, где находились знаменитые подольские трактиры, каковы были правила пития, похмеления и варения хмельных напитков, а также узнаем истории о будочниках, их назначении и особенностях этой должности.
Посмотрим на главную площадь и прилегающие окрестности с помощью фотографий 100-летней давности, ведь раньше на месте главных городских часов стоял дом Копьева, на месте памятника Ленина – Заставный дом. А здание медицинского колледжа – это вообще типовой проект… Чего? Узнаем на экскурсии, также как и о проекте «подольского замка».
Также вы узнаете, где стоял и как мог выглядеть дом Вальтера Диксона – директора завода «Зингер», и какую тайну хранит здание Лицея №1.

В ходе нашей прогулки вы узнаете:

  • что такое «лопатка» в архитектуре и чем она отличается от ризалита;
  • какие обереги использовались в стиле модерн на зданиях;
  • кто и когда изобрел привычную нам школьную парту;
  • как выглядели дореволюционные дневники школьников (кстати, мы ими пользуемся по сей день);
  • чем отличались «голубчики» от «лихих», и кто такие «ваньки»;
  • кто такие «половые» и чем они отличались от ресторанных официантов;
  • что такое своды Монье и где находится то единственное место в Подольске, где они существуют.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Революционный проспект, 78/23, Подольск
Завершение: Бывшие бани на Серпуховской
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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