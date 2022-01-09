Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Мы посмотрим, как выглядели учебные заведения старого Подольска. Узнаем какой особняк и почему мог быть построен по проекту знаменитого Федора Шехтеля, где располагался деревянный дом возлюбленной московского поэта Валерия Брюсова и послушаем историю трагической любви, шокировавшую всю Москву.

Мы увидим место, где располагалась настоящая обсерватория. Обязательно посмотрим, где находились знаменитые подольские трактиры, каковы были правила пития, похмеления и варения хмельных напитков, а также узнаем истории о будочниках, их назначении и особенностях этой должности.

Посмотрим на главную площадь и прилегающие окрестности с помощью фотографий 100-летней давности, ведь раньше на месте главных городских часов стоял дом Копьева, на месте памятника Ленина – Заставный дом. А здание медицинского колледжа – это вообще типовой проект… Чего? Узнаем на экскурсии, также как и о проекте «подольского замка».

Также вы узнаете, где стоял и как мог выглядеть дом Вальтера Диксона – директора завода «Зингер», и какую тайну хранит здание Лицея №1.

В ходе нашей прогулки вы узнаете: