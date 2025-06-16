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Храм Знамения Пресвятой Богородицы – экскурсии в Подольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Знамения Пресвятой Богородицы» в Подольске, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
На машине
3.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Подольска на индивидуальной экскурсии, где вас ждут исторические места и необычные истории
23 июн в 13:00
24 июн в 04:00
8534 ₽ за всё до 3 чел.
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Пешая
1.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения
Погрузитесь в атмосферу прошлого в Подольске: храм Знамения и усадьба Дубровицы ждут вас. История, архитектура и зимние развлечения
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
Завтра в 09:30
22 июн в 09:00
650 ₽ за человека
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Увидеть церковь Знамения и услышать её историю от хранительницы, на чьих глазах она возрождалась
Начало: У колокольни храма
22 июн в 11:00
23 июн в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    16 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Алина - замечательный экскурсовод! Прогулка нам очень понравилась, узнали много нового и посмотрели много интересного в Подольске. Хотелось бы вернуться
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    еще и уже со знанием дела побродить по этим местам:) Нам было очень комфортно ездить на авто Алины, сумели посетить многие достопримечательности города и церковь в Дубровицах, ради которой сюда и ехали:) Я была с дочкой 16 лет, она тоже осталась очень довольна!

  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Подольск не может похвастаться переизбытком достопримечательностей, но наш экскурсовод Алина так выстроила марщрут и так спланировала свой рассказ, что наше
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    путешествие было очень милым и увлекательным. Прекрасная церковь в Дубровицах, исторические места в городе, местные герои и выдающиеся люди Подольска - все это сделало экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо Алина за чудесный день!

  • Р
    Роман
    13 июня 2025
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Благодарен организаторам и экскурсоводу. Спасибо.
  • О
    Ольга
    25 мая 2025
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить Светлану за организацию экскурсии. Пошли на встречу, перенесли время, получилось совсем индивидуально! Очень интересно и явно информации дано было больше, чем ожидалось! Экскурсию вела Марина! Марине огромное спасибо!
  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2025
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Очень интересная экскурсия! Заботливый экскурсовод Марина, все рассказала, обратила внимание на детали.
    Очень интересная экскурсия! Заботливый экскурсовод Марина, все рассказала, обратила внимание на детали
  • О
    Ольга
    26 апреля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Спасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодой.
    Спасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодойСпасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодойСпасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодой

Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Храм Знамения Пресвятой Богородицы»

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Сколько стоит экскурсия по Подольску в июне 2025
Сейчас в Подольске в категории "Храм Знамения Пресвятой Богородицы" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 8534. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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