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еще и уже со знанием дела побродить по этим местам:) Нам было очень комфортно ездить на авто Алины, сумели посетить многие достопримечательности города и церковь в Дубровицах, ради которой сюда и ехали:) Я была с дочкой 16 лет, она тоже осталась очень довольна!