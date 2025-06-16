Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Подольска на индивидуальной экскурсии, где вас ждут исторические места и необычные истории
23 июн в 13:00
24 июн в 04:00
8534 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения
Погрузитесь в атмосферу прошлого в Подольске: храм Знамения и усадьба Дубровицы ждут вас. История, архитектура и зимние развлечения
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
Завтра в 09:30
22 июн в 09:00
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Увидеть церковь Знамения и услышать её историю от хранительницы, на чьих глазах она возрождалась
Начало: У колокольни храма
22 июн в 11:00
23 июн в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра16 июня 2025Алина - замечательный экскурсовод! Прогулка нам очень понравилась, узнали много нового и посмотрели много интересного в Подольске. Хотелось бы вернуться
- ЕЕкатерина14 июня 2025Подольск не может похвастаться переизбытком достопримечательностей, но наш экскурсовод Алина так выстроила марщрут и так спланировала свой рассказ, что наше
- РРоман13 июня 2025Благодарен организаторам и экскурсоводу. Спасибо.
- ООльга25 мая 2025Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить Светлану за организацию экскурсии. Пошли на встречу, перенесли время, получилось совсем индивидуально! Очень интересно и явно информации дано было больше, чем ожидалось! Экскурсию вела Марина! Марине огромное спасибо!
- ТТатьяна26 апреля 2025Очень интересная экскурсия! Заботливый экскурсовод Марина, все рассказала, обратила внимание на детали.
- ООльга26 апреля 2025Спасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодой.
Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Храм Знамения Пресвятой Богородицы»
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Сколько стоит экскурсия по Подольску в июне 2025
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