Экскурсия в Дубровицах предлагает уникальную возможность погрузиться в историю конца 18 века.
Под руководством Галины Олеговны, работающей при храме более 20 лет, вы узнаете о сложной судьбе церкви, её архитектурных особенностях
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🕍 История русских царей
- 🎨 Уникальные горельефы
- 🗿 Скульптуры и иконы
- 🌿 Живописные виды
Что можно увидеть
- Колокольня храма
- Скульптуры
- Горельефы
- Иконостас
- Икона «Знамение»
Описание экскурсии
- Мы увидим колокольню храма
- Обойдём строение вокруг и рассмотрим внимательно каждую скульптуру
- Зайдём внутрь и поговорим об уникальных горельефах, иконостасе и иконах
Вы узнаете:
- Какие русские цари бывали в Дубровицах и посещали церковь
- Почему архитектурный стиль храма не поддаётся однозначной классификации — барокко, неоготика или что-то совершенно уникальное
- Что особенного в короне, венчающей строение, и почему подобных куполов нет больше нигде в России
- Как разрушали горельефы и статуи в советское время и воссоздавали в наши дни
- Чем ценна святыня храма — икона «Знамение»
Храм стоит на месте впадения реки Десны в реку Пахру. После экскурсии вы можете погулять по облагороженной территории у храма и сделать красивые фотографии.
Организационные детали
- Каждая экскурсия с Галиной Олеговной согласуется индивидуально, так как в храме часто организуются венчания, отпевания, крещение
- На экскурсии не приветствуется фотографирование
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колокольни храма
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Подольске
Провели экскурсии для 7847 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами
