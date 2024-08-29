У каждого места силы — свой уникальный эффект и своя атмосфера. Я научу вас их чувствовать. И более того — забирать с собой. Вы окажетесь в особых уголках земли Псковской. Освоите несколько практик, которые очищают сознание и укрепляют дух. Помедитируете среди спокойствия и красоты. Узнаете необычные истории о Пскове и псковичах. И кое-что главное — о себе.

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Ваш гид в Пскове

Елена Ваш гид в Пскове

Время начала: 08:00, 18:30

Описание экскурсии

Мы неспешно прогуляемся по набережной реки Великой у стен кремля — величественного Крома. Полюбуемся белоснежным Троицким собором, почувствуем силу этих мест.

Вдохновлённые, направимся к реке Пскове. Прогуляемся по Финскому парку, покормим голубей и уток, очень любящих Пскову. Послушаем шум плотины и пройдёмся по пешеходному мосту.

Будем наблюдать за природой и учиться медленно дышать. Поговорим о древнейшей земле, которая родила множество героев, вспомним их имена.

Поднимемся на возвышенность к Гремячей башне, о которой сложено немало легенд. Я расскажу о Космодемьянском монастыре, когда-то стоявшем на этом месте.

У подножия башни будем медитировать и созерцать красоту окружающего пространства.

Во время прогулки вы:

поймёте смысл надписи «Россия начинается здесь» у стен кремля напротив Ольгинской часовни

узнаете, почему княгиня Ольга так уважаема псковичами

прикоснётесь к стенам Крома и посозерцаете слияние двух рек, чувствуя мощь и спокойствие древних мест. Я научу вас, как вобрать в себя это спокойствие и увезти с собой

Организационные детали

Прогулка возможна с детьми от 12 лет.