У каждого места силы — свой уникальный эффект и своя атмосфера. Я научу вас их чувствовать. И более того — забирать с собой. Вы окажетесь в особых уголках земли Псковской. Освоите несколько практик, которые очищают сознание и укрепляют дух. Помедитируете среди спокойствия и красоты. Узнаете необычные истории о Пскове и псковичах. И кое-что главное — о себе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 18:30
Описание экскурсии
Мы неспешно прогуляемся по набережной реки Великой у стен кремля — величественного Крома. Полюбуемся белоснежным Троицким собором, почувствуем силу этих мест.
Вдохновлённые, направимся к реке Пскове. Прогуляемся по Финскому парку, покормим голубей и уток, очень любящих Пскову. Послушаем шум плотины и пройдёмся по пешеходному мосту.
Будем наблюдать за природой и учиться медленно дышать. Поговорим о древнейшей земле, которая родила множество героев, вспомним их имена.
Поднимемся на возвышенность к Гремячей башне, о которой сложено немало легенд. Я расскажу о Космодемьянском монастыре, когда-то стоявшем на этом месте.
У подножия башни будем медитировать и созерцать красоту окружающего пространства.
Во время прогулки вы:
- поймёте смысл надписи «Россия начинается здесь» у стен кремля напротив Ольгинской часовни
- узнаете, почему княгиня Ольга так уважаема псковичами
- прикоснётесь к стенам Крома и посозерцаете слияние двух рек, чувствуя мощь и спокойствие древних мест. Я научу вас, как вобрать в себя это спокойствие и увезти с собой
Организационные детали
Прогулка возможна с детьми от 12 лет.
в понедельник и пятницу в 18:30, во вторник и четверг в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Великой
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 18:30, во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Пскове
Приветствую вас! Я люблю город Псков и необыкновенные места Псковской области, особенно тайные уголки, места силы. А ещё люблю йогу и медитацию. Преподаю в одной из студий города и регулярноЗадать вопрос
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