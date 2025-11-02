В 16 веке Псковская крепость была одной из самых мощных в Европе. Мы пройдем её вокруг, полюбуемся живописными видами и рассмотрим могучие оборонительные стены. А ещё поднимемся на две башни: Высокую и Варлаамовскую. С них открываются лучшие панорамы города. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о том, как Псков рос и развивался.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурс в историю

Когда и кем был основан город? Зачем в нем построили крепость? Сколько осад выдержал Псков и как местные жители отстаивали дом Святой Троицы? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии. А также разберемся, в чём особенности псковской архитектурной школы и почему засыпали землей несколько монастырских храмов на противоположной стороне реки. Самым любопытным я могу их показать!

Псковская крепость: от ядра до ворот

Мы посетим Высокую башню псковской крепости и посмотрим с высоты на кремль. Пройдём по пряслу стены и полюбуемся открыточными видами с Варлаамовской башни. Заглянем во двор одной из богатейших семей города 18 века и увидим, как выглядели палаты зажиточного купца. Прогуляемся вдоль живописной реки Пскова, побываем в Финском парке и дойдём до легендарной башни на Гремячей горе.

Организационные детали