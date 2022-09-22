Когда и кем был основан город? Зачем в нем построили крепость? Сколько осад выдержал Псков и как местные жители отстаивали дом Святой Троицы? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии. А также разберемся, в чем особенности псковской архитектурной школы и почему засыпали землей несколько монастырских храмов на противоположной стороне реки. Самым любопытным я могу их показать!
Мы посетим Высокую башню псковской крепости и посмотрим с высоты на кремль. Пройдем по пряслу стены и полюбуемся открыточными видами с Варлаамовской башни. Заглянем во двор одной из богатейших семей города XVIII века и увидим, как выглядели палаты зажиточного купца. Прогуляемся вдоль живописной реки Пскова, побываем в Финском парке и дойдем до легендарной башни на Гремячей горе.