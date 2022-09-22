Псков сквозь столетия

Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами

В XVI веке Псковская крепость была одной из самых мощных в Европе. Мы пройдем ее вокруг, полюбуемся живописными видами и рассмотрим могучие оборонительные стены. А еще поднимемся на две башни: Высокую и Варлаамовскую. С них открываются лучшие панорамы города. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о том, как Псков рос и развивался.
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
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Описание

Что вас ожидает

Экскурс в историю

Когда и кем был основан город? Зачем в нем построили крепость? Сколько осад выдержал Псков и как местные жители отстаивали дом Святой Троицы? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии. А также разберемся, в чем особенности псковской архитектурной школы и почему засыпали землей несколько монастырских храмов на противоположной стороне реки. Самым любопытным я могу их показать!

Псковская крепость: от ядра до ворот

Мы посетим Высокую башню псковской крепости и посмотрим с высоты на кремль. Пройдем по пряслу стены и полюбуемся открыточными видами с Варлаамовской башни. Заглянем во двор одной из богатейших семей города XVIII века и увидим, как выглядели палаты зажиточного купца. Прогуляемся вдоль живописной реки Пскова, побываем в Финском парке и дойдем до легендарной башни на Гремячей горе.

Организационные детали

  • Общий билет на осмотр Высокой и Варлаамовской башни не включен в стоимость — 200 руб.
  • Маршрут проходит неподалеку от Кремля, вы можете самостоятельно прогуляться по нему до или после экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у башни Высокая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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