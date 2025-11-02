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Псков сквозь столетия

Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
В 16 веке Псковская крепость была одной из самых мощных в Европе. Мы пройдем её вокруг, полюбуемся живописными видами и рассмотрим могучие оборонительные стены. А ещё поднимемся на две башни: Высокую и Варлаамовскую. С них открываются лучшие панорамы города. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о том, как Псков рос и развивался.
4.9
6 отзывов
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия

Описание экскурсии

Экскурс в историю

Когда и кем был основан город? Зачем в нем построили крепость? Сколько осад выдержал Псков и как местные жители отстаивали дом Святой Троицы? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии. А также разберемся, в чём особенности псковской архитектурной школы и почему засыпали землей несколько монастырских храмов на противоположной стороне реки. Самым любопытным я могу их показать!

Псковская крепость: от ядра до ворот

Мы посетим Высокую башню псковской крепости и посмотрим с высоты на кремль. Пройдём по пряслу стены и полюбуемся открыточными видами с Варлаамовской башни. Заглянем во двор одной из богатейших семей города 18 века и увидим, как выглядели палаты зажиточного купца. Прогуляемся вдоль живописной реки Пскова, побываем в Финском парке и дойдём до легендарной башни на Гремячей горе.

Организационные детали

  • Билет на подъём в башни оплачивается дополнительно (по желанию)
  • Маршрут проходит неподалеку от кремля, по желанию можно включить его посещение кремля. Дополнительно оплачивается билет

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У башни Высокая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1281 туриста
Я объехала нашу страну с востока до запада и с севера до юга. В 2013 переехала в Псков, влюбилась в него и пошла учиться на гида в местный университет. С тех пор с большой радостью делюсь накопленными знаниями и наблюдениями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
2
1
Ю
Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Ирина сложные вещи объясняет понятно и очень интересно. Обязательно вернемся весной, чтобы погулять по теплой погоде!
Очень рекомендую данную экскурсию тем, кто хочет познакомиться с историей города и узнать известные и не очень факты о судьбе Пскова)
Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Ирина сложные вещи объясняет понятно и очень интересно. Обязательно
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Ксения
Очень четкая, организованная экскурсия.
Очень четкая, организованная экскурсия.
Очень четкая, организованная экскурсия.
Очень четкая, организованная экскурсия.
Очень четкая, организованная экскурсия.
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Е
Спасибо огромное гиду Ирине, очень понравилось, масса положительных эмоций и новых знаний!
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М
Путешествовали семьей (2взрослых и 2 ребенка 11 и 14 лет). Ирина интересно рассказала о появлении Кремля, побывали с ней в 2-х башнях, расположенных вблизи смотровой площадки. Во время экскурсии показывала
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репродукции для погружения в историю города. Остался осадок, что экскурсия продлилась вместо заявленных 3 часов, 2 часа 10 минут (экскурсовод торопилась на следующую экскурсию). Не хватило целостности образа Пскова: военные годы очень слабо были освещены.

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О
Экскурсия получилась интересной, динамичной. Мы довольны, спасибо
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Е
Познавательно и не скучно!
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