Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
В 16 веке Псковская крепость была одной из самых мощных в Европе. Мы пройдем её вокруг, полюбуемся живописными видами и рассмотрим могучие оборонительные стены. А ещё поднимемся на две башни: Высокую и Варлаамовскую. С них открываются лучшие панорамы города. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о том, как Псков рос и развивался.
Когда и кем был основан город? Зачем в нем построили крепость? Сколько осад выдержал Псков и как местные жители отстаивали дом Святой Троицы? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии. А также разберемся, в чём особенности псковской архитектурной школы и почему засыпали землей несколько монастырских храмов на противоположной стороне реки. Самым любопытным я могу их показать!
Псковская крепость: от ядра до ворот
Мы посетим Высокую башню псковской крепости и посмотрим с высоты на кремль. Пройдём по пряслу стены и полюбуемся открыточными видами с Варлаамовской башни. Заглянем во двор одной из богатейших семей города 18 века и увидим, как выглядели палаты зажиточного купца. Прогуляемся вдоль живописной реки Пскова, побываем в Финском парке и дойдём до легендарной башни на Гремячей горе.
Организационные детали
Билет на подъём в башни оплачивается дополнительно (по желанию)
Маршрут проходит неподалеку от кремля, по желанию можно включить его посещение кремля. Дополнительно оплачивается билет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башни Высокая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1281 туриста
Я объехала нашу страну с востока до запада и с севера до юга. В 2013 переехала в Псков, влюбилась в него и пошла учиться на гида в местный университет. С тех пор с большой радостью делюсь накопленными знаниями и наблюдениями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Ирина сложные вещи объясняет понятно и очень интересно. Обязательно вернемся весной, чтобы погулять по теплой погоде! Очень рекомендую данную экскурсию тем, кто хочет познакомиться с историей города и узнать известные и не очень факты о судьбе Пскова)
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Ксения
Очень четкая, организованная экскурсия.
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Е
Елена
Спасибо огромное гиду Ирине, очень понравилось, масса положительных эмоций и новых знаний!
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М
Марина
Путешествовали семьей (2взрослых и 2 ребенка 11 и 14 лет). Ирина интересно рассказала о появлении Кремля, побывали с ней в 2-х башнях, расположенных вблизи смотровой площадки. Во время экскурсии показывала читать дальшеуменьшить
репродукции для погружения в историю города. Остался осадок, что экскурсия продлилась вместо заявленных 3 часов, 2 часа 10 минут (экскурсовод торопилась на следующую экскурсию). Не хватило целостности образа Пскова: военные годы очень слабо были освещены.
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О
ОЛЬГА
Экскурсия получилась интересной, динамичной. Мы довольны, спасибо