В XVI веке Псковская крепость была одной из самых мощных в Европе. Мы пройдем ее вокруг, полюбуемся живописными видами и рассмотрим могучие оборонительные стены. А еще поднимемся на две башни: Высокую и Варлаамовскую. С них открываются лучшие панорамы города. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о том, как Псков рос и развивался.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурс в историю

Когда и кем был основан город? Зачем в нем построили крепость? Сколько осад выдержал Псков и как местные жители отстаивали дом Святой Троицы? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии. А также разберемся, в чем особенности псковской архитектурной школы и почему засыпали землей несколько монастырских храмов на противоположной стороне реки. Самым любопытным я могу их показать!

Псковская крепость: от ядра до ворот

Мы посетим Высокую башню псковской крепости и посмотрим с высоты на кремль. Пройдем по пряслу стены и полюбуемся открыточными видами с Варлаамовской башни. Заглянем во двор одной из богатейших семей города XVIII века и увидим, как выглядели палаты зажиточного купца. Прогуляемся вдоль живописной реки Пскова, побываем в Финском парке и дойдем до легендарной башни на Гремячей горе.

Организационные детали