Гуляя по набережной реки Великая, вы увидите Покровский угол — символ боевой мощи Пскова — и заглянете на улицу Воеводы Шуйского, где оцените мастерство местных кузнецов. Кроме того, я покажу гребную базу, современный амфитеатр, Ольгинский мост, место слияния двух рек и единственную в городе конструктивистскую постройку. Расскажу, как развивался Псков и как формировалась его чудесная набережная.
Остановись, мгновение!
На набережной Псковы вы полюбуетесь старинными башнями, охраняющими вход в город со стороны реки. Дойдете до Троицкого моста и услышите, какую роль эти места играли в жизни псковичей в Средневековье. А у пешеходного моста узнаете, какой местный храм впечатлил Ле Корбюзье. На протяжении всей прогулки я буду не только рассказывать о городе, но и помогать делать интересные снимки. Помогу разобраться с компоновкой кадра и объясню, как расставлять в нем акценты.
Ирина — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 373 туристов
Рада вас приветствовать. Меня зовут Ирина, я имею аккредитацию Комитета по туризму Псковской области. К любимой профессии пришла достаточно осознанно. Все началось очень давно, когда я начала создавать и планировать читать дальше
поездки для себя и своих друзей. Потом был переход на другой уровень — первые групповые путешествия. В какой-то момент я поняла, что мне нравится не только самой смотреть на мир, но и показывать его другим.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Юлия
3 ноя 2025
Ирина-настоящий знаток Пскова. Хорошее настроение не покидало ни на минуту. Экскурсовод знает каждый уголок своего города: расскажет историю храма, раскроет секрета того или иного памятника и приоткроет дверцу в историю читать дальше
Пскова. Хочется отметить содержание экскурсии:нет монотонного пересказа текста и заученных фраз. Все живо и легко. Спасибо Ирине за прекрасные фото на память,сделанные на ее фотоаппарат! Также Ирина пойдет Вам на встречу в экстренных случаях. У меня,например,не получилось приехать в назначенный день на экскурсию. Но мы встретились через пару дней и смогли прогуляться по городу. Это всегда приятно,когда идут на встречу.
М
Марина
31 окт 2025
Большое спасибо Ирине, было очень интересно и познавательно, будем рекомендовать и экскурсию и экскурсовода.
Оксана
19 окт 2025
Мы впервые гуляли по Пскову с гидом, раньше не догадывались этого сделать и зря!!! Столько интересной информации! Очень лаконично, доступно, в деталях! На экскурсии были всей семьёй, мини-группа - очень читать дальше
удобный формат! Экскурсовод была только наша! Мы могли задавать все интересующие нас вопросы и на все получили исчерпывающие ответы! Самому младшему участнику экскурсии было 10 лет, но даже он ловил каждое слово экскурсовода! Благодарим за профессионализм! Мы остались в полном восторге от услышанного и увиденного! Отдельное спасибо за мини-экскурсию после экскурсии (гид проводила нас практически до начальной точки экскурсии и дополнила свой рассказ интересными фактами) Однозначно рекомендую ВСЕМ эту экскурсию!!!
Алла
24 авг 2025
Нам не сказано повезло, что именно в пятницу во второй половине дня, у Ирины была возможность показать нам город! Это было самое чудесное знакомство с городом. По старинным тропам, вокруг коепости, мы узнали немного о городе! Спасибо огромное за труд! Ирина, смогла подключить к рассказу и заинтересовать сына, который близок к переходному возрасту.
Юлия
5 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия! Ирина рассказывала много важных фактов из истории Пскова, показывала красивые места, познакомила с традициями и особенностями Псковской земли, Псковских мастеров. Гуляли почти три часа, все читать дальше
было очень интересно и полезно! Большое спасибо Ирине за показанную и рассказанную летопись города Пскова, за рекомендации, куда сходить, что посмотреть. Благодаря Ирине посмотрели фрески 12-го века и успели в Свято-Троицкий собор!
И
Ирина
4 июл 2025
Давно хотела написать отзыв) Очень хорошая экскурсия, наполненная интересными рассказами. Если вам удастся попасть на экскурсию к Ирине - считайте вам повезло! Прекрасный экскурсовод, прекрасная программа экскурсии и виды, а нам есть что и с кем сравнить. Экскурсию однозначно рекомендуем. Ирине творческих успехов и процветания!
Т
Татьяна
18 июн 2025
Большое спасибо Ирине за экскурсию! Было интересно, познавательно! С первых минут Ирина увлекла нашу семью историей Псковской крепости и современного Пскова. Познакомила с памятниками древнего зодчества, показала, какие живописные виды открываются с набережных рек Великой и Псковы. Два с половиной часа пролетели незаметно! Ирина просто влюбила нас в тихий, строгий, гостеприимный Псков. Рекомендую экскурсию всем интересующимся историей Древней Руси.
К
Ксения
21 авг 2024
От души благодарим Ирину за знакомство с Псковом ❤️
Ольга
10 июл 2024
Огромное спасибо Ирине за интересную и познавательную экскурсию.
Э
Эдуард
10 июл 2024
Очень понравилась экскурсия. Спасибо за прекрасный рассказ. Было интересно и познавательно. Узнали много нового. Ирина очень четко и понятно преподносит информацию,а выигрышные локации для фото дополнили впечатления. Спасибо огромное,однозначно рекомендуем.
Елена
5 июн 2024
Спасибо за очень познавательный рассказ. Все как всегда прошло на высоте!
Светлана
3 июн 2024
Ирина, большое спасибо вам за экскурсию!!! Все очень понравилось, было интересно, красивые места и фотографии!!! Рекомендую экскурсовода. Прекрасный рассказчик 💞
Ирина
29 окт 2023
Замечательная экскурсия от прекрасного экскурсовода в днем городе. Рекомендую!
А
Андрей
4 сен 2023
Отличная экскурсия!
Е
Елена
21 авг 2023
Ирина прекрасный экскурсовод! Экскурсию брали на двоих. С самолета практически сразу встретились с Ириной и три часа пролетели, как один миг! Интересно, разнообразно, воочию увидели город в разные периоды его существования, читать дальше
Ирина показала огромное количество исторических фото Пскова. Показала нам прекрасные локации для фото. Вишенкой на торте этого дня стали магнитики, которые она нам сделала из наших же фото прямо на месте. Получились абсолютно эксклюзивные сувениры! Миллион спасибо, за прекрасный день!