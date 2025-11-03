Псков - город, который очаровывает своими набережными и древними сооружениями.Прогулка вдоль рек Пскова и Великая открывает виды на Покровский угол, Ольгинский мост и старинные башни.Здесь можно не только насладиться красотой

природы, но и узнать о развитии города, его истории и значимых местах. Это идеальная возможность сделать уникальные фотографии и научиться ловить пейзажные кадры. Общая протяженность маршрута составляет 4,7 км, что позволяет неспешно насладиться всеми достопримечательностями

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Идиллический Псков

Гуляя по набережной реки Великая, вы увидите Покровский угол — символ боевой мощи Пскова — и заглянете на улицу Воеводы Шуйского, где оцените мастерство местных кузнецов. Кроме того, я покажу гребную базу, современный амфитеатр, Ольгинский мост, место слияния двух рек и единственную в городе конструктивистскую постройку. Расскажу, как развивался Псков и как формировалась его чудесная набережная.

Остановись, мгновение!

На набережной Псковы вы полюбуетесь старинными башнями, охраняющими вход в город со стороны реки. Дойдете до Троицкого моста и услышите, какую роль эти места играли в жизни псковичей в Средневековье. А у пешеходного моста узнаете, какой местный храм впечатлил Ле Корбюзье. На протяжении всей прогулки я буду не только рассказывать о городе, но и помогать делать интересные снимки. Помогу разобраться с компоновкой кадра и объясню, как расставлять в нем акценты.

Организационные детали

Общая протяженность маршрута — 4,7 км.