Экскурсии по набережной Пскова

Найдено 15 экскурсий в категории «Набережная» в Пскове, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков: от древности до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
«Вы погуляете по живописной набережной и узнаете, чем интересна маленькая скромная часовня на берегу и какая рыба дала название горе и башне кремля»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670 за всё до 5 чел.
Псков - прогулка по губернскому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом
Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре
Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт
«Вы пройдете вдоль древней крепостной стены, погуляете по набережной реки Великая и полюбуетесь чудесным видом на район Завеличье и Мирожский монастырь 12 века»
11 июня в 17:00
13 июня в 20:00
7 000 за всё до 10 чел.
Псков: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
«Прогуляемся по живописной набережной и проникнемся уютом центра города»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
23 отзыва
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
«Экскурсия начнется у Ольгинской часовни, откуда вам откроется дивный вид на Псковский Кром и набережную с надписью «Россия начинается здесь»»
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750 за человека
Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
23 отзыва
Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая
Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий
Начало: Обсуждается после бронирования
«Гуляя по набережной реки Великая, вы увидите Покровский угол — символ боевой мощи Пскова — и заглянете на улицу Воеводы Шуйского, где оцените мастерство местных кузнецов»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
«А также оцените легендарную Покровскую башню и запечатлеете себя на на фоне знаменитой надписи на набережной: «Россия начинается здесь»»
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Псковом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
Завтра в 08:00
12 июня в 08:30
3 300 за всё до 8 чел.
Россия начинается здесь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
«Неспешно прогуляемся по Ольгинской набережной»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490 за всё до 4 чел.
Запсковские сказки
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
119 отзывов
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
«Узнаете, как получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской — Золотой»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
750 за человека
Неизведанное Запсковье с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
Начало: Г. Псков, площадь Ленина
«Узнаете, откуда пошло название «Американская набережная», как псковичи возводили переправы через реки, что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Запсковье - дивный уголок города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На площади Ленина
«Золотая набережная и секреты местного зодчества»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
«Прогуляетесь по паркам и набережной реки Великой»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Псковскому Крому с променадом по набережным
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным
Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города
Начало: Площадь Ленина, Псков
«Любите гулять по набережным рек»
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
«Набережные Пскова – одни из самых живописных мест города»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
«Завершится аудиопрогулка на набережной реки Великой, в точке, где открывается панорама всей Псковской крепости и сказочный вид на Псковский кремль и Троицкий собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.
  • Г
    Геннадий
    6 июня 2024
    Теплая встреча с Псковом
    Экскурсия очень понравилась. Анна полностью погружена в тему, владеет большим объемом информации, умеет её интересно донести до слушателей. Время экскурсии пролетело незаметно
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
    Спасибо за очень познавательный рассказ. Все как всегда прошло на высоте!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
    Ирина, большое спасибо вам за экскурсию!!! Все очень понравилось, было интересно, красивые места и фотографии!!! Рекомендую экскурсовода. Прекрасный рассказчик 💞
    Ирина, большое спасибо вам за экскурсию!!! Все очень понравилось, было интересно, красивые места и фотографии!!! РекомендуюИрина, большое спасибо вам за экскурсию!!! Все очень понравилось, было интересно, красивые места и фотографии!!! РекомендуюИрина, большое спасибо вам за экскурсию!!! Все очень понравилось, было интересно, красивые места и фотографии!!! Рекомендую
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
    Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Лёгкий рассказ, вмеру приправленный юмором. Было интересно и не утомительно и взрослым, и дочке 13-ти лет
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Россия начинается здесь
    29 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга
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    обладает энциклопедическими знаниями и великолепным даром рассказчика, очень доброжелательный и милый человек. Маршрут продуман до мелочей, благодаря Оле, мы погрузились в самобытную историю Псковского края, овеянную легендами и преданиями, узнали историю Псковского Кремля, Свято-Троицкого собора, Покровской башни, Золотой набережной. От одного объекта до другого мы перемещались на автомобиле, которым мастерски управляла Ольга. Всем приезжающим рекомендуем начинать знакомство с городом вместе с чудесным гидом Ольгой Гусевой! Спасибо ей!

  • К
    Кира
    29 мая 2024
    Неизведанное Запсковье с архитектором
    Спасибо большое Виктору Васильевичу за удивительный, неклассический маршрут! Узнали много исторических фактов, насладились живописными местами и открыли для себя невероятные точки для фото! Всем рекомендую для знакомства с Запсковьем!
  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Россия начинается здесь
    Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под
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    сводов древней крепости, ожившая история вековой давности. Прекрасный экскурсовод, чудесные места выбранные для остановок открывали прекрасный вид откуда не хотелось уходить, максимально адаптированно по детей и под наши пожелания. Рекомендуем.

    Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежныйБыли на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Влюбиться в Псков за 1 день
    Наш гид Ольга влюблена в свой город. Очень сложно, управляя автомобилем, проводить экскурсию эмоционально и подробно. Ольга делает это виртуозно.
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    Мы посмотрели много интересных мест старого и нового Пскова, узнали потрясающую историю города, услышали легенды старого города. Советуем познакомиться с Псковом с Ольгой.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Псков: от древности до наших дней
  2. Псков - прогулка по губернскому городу
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  4. Псков пешком: от захаба до пролома
  5. Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
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  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Набережная" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 590 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 768 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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