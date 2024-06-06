🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 308 отзывов Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды Начало: Ольгинская часовня «Вы погуляете по живописной набережной и узнаете, чем интересна маленькая скромная часовня на берегу и какая рыба дала название горе и башне кремля» 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт «Вы пройдете вдоль древней крепостной стены, погуляете по набережной реки Великая и полюбуетесь чудесным видом на район Завеличье и Мирожский монастырь 12 века» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 123 отзыва Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами Начало: На площади Ленина «Прогуляемся по живописной набережной и проникнемся уютом центра города» 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 23 отзыва Псков пешком: от захаба до пролома Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов Начало: В центре города «Экскурсия начнется у Ольгинской часовни, откуда вам откроется дивный вид на Псковский Кром и набережную с надписью «Россия начинается здесь»» Расписание: в субботу в 11:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 23 отзыва Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий Начало: Обсуждается после бронирования «Гуляя по набережной реки Великая, вы увидите Покровский угол — символ боевой мощи Пскова — и заглянете на улицу Воеводы Шуйского, где оцените мастерство местных кузнецов» 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания «А также оцените легендарную Покровскую башню и запечатлеете себя на на фоне знаменитой надписи на набережной: «Россия начинается здесь»» 6 880 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии Начало: В районе Кремля 3 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Россия начинается здесь Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы «Неспешно прогуляемся по Ольгинской набережной» 6 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 119 отзывов Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов Начало: На площади Ленина «Узнаете, как получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской — Золотой» 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города Начало: Г. Псков, площадь Ленина «Узнаете, откуда пошло название «Американская набережная», как псковичи возводили переправы через реки, что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой Начало: На площади Ленина «Золотая набережная и секреты местного зодчества» 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 1 отзыв Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков» Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города «Прогуляетесь по паркам и набережной реки Великой» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города Начало: Площадь Ленина, Псков «Любите гулять по набережным рек» Расписание: По договоренности 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой «Набережные Пскова – одни из самых живописных мест города» 3 000 ₽ за всё до 10 чел.