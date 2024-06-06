1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
«Вы погуляете по живописной набережной и узнаете, чем интересна маленькая скромная часовня на берегу и какая рыба дала название горе и башне кремля»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом
Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре
Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт
«Вы пройдете вдоль древней крепостной стены, погуляете по набережной реки Великая и полюбуетесь чудесным видом на район Завеличье и Мирожский монастырь 12 века»
11 июня в 17:00
13 июня в 20:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
«Прогуляемся по живописной набережной и проникнемся уютом центра города»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
«Экскурсия начнется у Ольгинской часовни, откуда вам откроется дивный вид на Псковский Кром и набережную с надписью «Россия начинается здесь»»
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая
Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий
Начало: Обсуждается после бронирования
«Гуляя по набережной реки Великая, вы увидите Покровский угол — символ боевой мощи Пскова — и заглянете на улицу Воеводы Шуйского, где оцените мастерство местных кузнецов»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
«А также оцените легендарную Покровскую башню и запечатлеете себя на на фоне знаменитой надписи на набережной: «Россия начинается здесь»»
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
Завтра в 08:00
12 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
«Неспешно прогуляемся по Ольгинской набережной»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
«Узнаете, как получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской — Золотой»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
Начало: Г. Псков, площадь Ленина
«Узнаете, откуда пошло название «Американская набережная», как псковичи возводили переправы через реки, что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На площади Ленина
«Золотая набережная и секреты местного зодчества»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
«Прогуляетесь по паркам и набережной реки Великой»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным
Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города
Начало: Площадь Ленина, Псков
«Любите гулять по набережным рек»
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
«Набережные Пскова – одни из самых живописных мест города»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
«Завершится аудиопрогулка на набережной реки Великой, в точке, где открывается панорама всей Псковской крепости и сказочный вид на Псковский кремль и Троицкий собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.
- ГГеннадий6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Анна полностью погружена в тему, владеет большим объемом информации, умеет её интересно донести до слушателей. Время экскурсии пролетело незаметно
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо за очень познавательный рассказ. Все как всегда прошло на высоте!
- ССветлана3 июня 2024Ирина, большое спасибо вам за экскурсию!!! Все очень понравилось, было интересно, красивые места и фотографии!!! Рекомендую экскурсовода. Прекрасный рассказчик 💞
- ООльга3 июня 2024Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
- ННадежда30 мая 2024Лёгкий рассказ, вмеру приправленный юмором. Было интересно и не утомительно и взрослым, и дочке 13-ти лет
- ММарина30 мая 202429 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга
- ККира29 мая 2024Спасибо большое Виктору Васильевичу за удивительный, неклассический маршрут! Узнали много исторических фактов, насладились живописными местами и открыли для себя невероятные точки для фото! Всем рекомендую для знакомства с Запсковьем!
- ППолина28 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под
- ННаталия28 мая 2024Наш гид Ольга влюблена в свой город. Очень сложно, управляя автомобилем, проводить экскурсию эмоционально и подробно. Ольга делает это виртуозно.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Набережная" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 590 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 768 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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