Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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Псков в лицах, сюжетах и легендах

Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города

Юлия
Юлия – Гид из Пскова
Вы познакомитесь с Псковом средневековым, губернским и современным.

Посетите все исторические районы и послушаете рассказы о том, как город 🏙️ воевал, строил, торговал и защищал свои границы.

И все это время перед вами будет разворачиваться галерея образов: князей и полководцев, царей и юродивых, купцов и антикваров, старообрядцев, композиторов и дипломатов.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 850 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Псков в лицах, сюжетах и легендах

Что вас ожидает

Герои псковского времени: история 📖 в лицах
Историю 📖 города писали не только князья и полководцы. В этом полотне множество лиц.

  • В дореволюционном Пскове все приезжие старались посетить «лавку старьевщика», за содержимое которой британская антикварная фирма предлагала баснословную сумму. Фамилия владельца покажется вам знакомой.
  • Обнаруженная археологами улика наведет на мысль о существовании в Пскове в 13 веке организованной преступной группы. Расскажу, кто и как докапывается до истины. Все тайное становится явным!
  • Чем вы, гости, торг ведете? К царю Салтану заезжали точно не псковские купцы. Разберемся, кто они, псковские владельцы заводов, газет, пароходов.
  • На городских улицах вам повстречаются цари и юродивые, основательные старообрядцы и одержимые идеей революционеры, композиторы и дипломаты.
  • Постоим на старом перекрестке, который помнит детскую дружбу террористки и прокурора. Легкой походкой пробежит мимо невысокий милиционер, ироничные рассказы которого заставляли хохотать всю страну. Будущий патриарх неторопливо пройдет в соседнюю церковь ⛪.

Святыни Пскова
Уютные псковские церкви можно увидеть в любом уголке города. Эти храмы строили безымянные псковские мастера — философы и богословы. История 📖 сохранила имена троих из них. Познакомимся с творениями древних зодчих, внесенными в список ЮНЕСКО.

Легендарная цитадель
Умели псковичи свой город 🏙️ построить, умели и защитить. Вырастали каменные стены, уязвимые участки укреплялись мощными башнями, крепость оставалась неприступной в самых жестоких штурмах. Поговорим о стойкости псковичей, о военных хитростях и талантливых воеводах.

В нашей программе: кремль, боевые ходы, тайный лаз, смотровые площадки, Покровский комплекс, Ольгинская часовня, памятник Александру Невскому и его дружине, а также другие знаковые места города.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ пешеходно-автомобильная. Возможен полностью пешеходный вариант (в этом случае до некоторых объектов не сможем добраться)
  • Экскурсия ⛳ проходит на вашем автомобиле 🚘
  • Отдельно оплачивается вход на территорию кремля с экскурсией: 1-5 чел. — 200 р. ; 6-10 чел — 500 р. ; 11-20 чел — 700 р. ; более 20 чел — 1000 р. за всю группу (по действующим расценкам Псковского музея-заповедника). А также опциональное посещение других музейных объектов города: обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь, макет Кремля в колокольне Троицкого собора
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Псков в лицах, сюжетах и легендах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Здравствуйте, дорогие гости города Пскова! Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид-экскурсовод. Закончила филологический факультет ПГПИ. Увлечение лингвистикой привело на исторические маршруты, а углубление в историю вызвало интерес к религии и этнографии. На экскурсии по Псковской земле можно поговорить обо всем! С удовольствием покажу вам наш замечательный город и его окрестности.
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Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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