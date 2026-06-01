Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Познакомьтесь с Псковом средневековым, губернским и современным.Посетите все исторические районы и узнайте, как город воевал, строил, торговал и защищал свои границы.Галерея образов перед вами: князья и полководцы, цари и юродивые,

купцы и антиквары, старообрядцы, композиторы и дипломаты. Узнайте о лавке старьевщика, тайнах 13 века, псковских купцах и многом другом. Увидите уютные псковские церкви, внесенные в список ЮНЕСКО, и узнаете о стойкости псковичей в обороне города. В программе: кремль, боевые ходы, тайный лаз, смотровые площадки и другие знаковые места

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Пскове

Описание экскурсии

Герои псковского времени: история в лицах

Историю города писали не только князья и полководцы. В этом полотне множество лиц.

В дореволюционном Пскове все приезжие старались посетить «лавку старьевщика», за содержимое которой британская антикварная фирма предлагала баснословную сумму. Фамилия владельца покажется вам знакомой.

Обнаруженная археологами улика наведет на мысль о существовании в Пскове в 13 веке организованной преступной группы. Расскажу, кто и как докапывается до истины. Все тайное становится явным!

Чем вы, гости, торг ведете? К царю Салтану заезжали точно не псковские купцы. Разберемся, кто они, псковские владельцы заводов, газет, пароходов.

На городских улицах вам повстречаются цари и юродивые, основательные старообрядцы и одержимые идеей революционеры, композиторы и дипломаты.

Постоим на старом перекрестке, который помнит детскую дружбу террористки и прокурора. Легкой походкой пробежит мимо невысокий милиционер, ироничные рассказы которого заставляли хохотать всю страну. Будущий патриарх неторопливо пройдет в соседнюю церковь.

Святыни Пскова

Уютные псковские церкви можно увидеть в любом уголке города. Эти храмы строили безымянные псковские мастера — философы и богословы. История сохранила имена троих из них. Познакомимся с творениями древних зодчих, внесенными в список ЮНЕСКО.

Легендарная цитадель

Умели псковичи свой город построить, умели и защитить. Вырастали каменные стены, уязвимые участки укреплялись мощными башнями, крепость оставалась неприступной в самых жестоких штурмах. Поговорим о стойкости псковичей, о военных хитростях и талантливых воеводах.

В нашей программе: кремль, боевые ходы, тайный лаз, смотровые площадки, Покровский комплекс, Ольгинская часовня, Гремячая башня, а также другие знаковые места города.

Организационные детали