Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Познакомьтесь с Псковом средневековым, губернским и современным.
Посетите все исторические районы и узнайте, как город воевал, строил, торговал и защищал свои границы.
Галерея образов перед вами: князья и полководцы, цари и юродивые,
Посетите все исторические районы и узнайте, как город воевал, строил, торговал и защищал свои границы.
Галерея образов перед вами: князья и полководцы, цари и юродивые,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические районы
- 🕵️♂️ Средневековые тайны
- 🎨 Галерея образов
- 🏛️ Уникальные церкви
- 🛡️ Легендарная цитадель
Что можно увидеть
- Кремль
- Боевые ходы
- Тайный лаз
- Смотровые площадки
- Покровский комплекс
- Ольгинская часовня
- Гремячая башня
Описание экскурсии
Герои псковского времени: история в лицах
Историю города писали не только князья и полководцы. В этом полотне множество лиц.
- В дореволюционном Пскове все приезжие старались посетить «лавку старьевщика», за содержимое которой британская антикварная фирма предлагала баснословную сумму. Фамилия владельца покажется вам знакомой.
- Обнаруженная археологами улика наведет на мысль о существовании в Пскове в 13 веке организованной преступной группы. Расскажу, кто и как докапывается до истины. Все тайное становится явным!
- Чем вы, гости, торг ведете? К царю Салтану заезжали точно не псковские купцы. Разберемся, кто они, псковские владельцы заводов, газет, пароходов.
- На городских улицах вам повстречаются цари и юродивые, основательные старообрядцы и одержимые идеей революционеры, композиторы и дипломаты.
- Постоим на старом перекрестке, который помнит детскую дружбу террористки и прокурора. Легкой походкой пробежит мимо невысокий милиционер, ироничные рассказы которого заставляли хохотать всю страну. Будущий патриарх неторопливо пройдет в соседнюю церковь.
Святыни Пскова
Уютные псковские церкви можно увидеть в любом уголке города. Эти храмы строили безымянные псковские мастера — философы и богословы. История сохранила имена троих из них. Познакомимся с творениями древних зодчих, внесенными в список ЮНЕСКО.
Легендарная цитадель
Умели псковичи свой город построить, умели и защитить. Вырастали каменные стены, уязвимые участки укреплялись мощными башнями, крепость оставалась неприступной в самых жестоких штурмах. Поговорим о стойкости псковичей, о военных хитростях и талантливых воеводах.
В нашей программе: кремль, боевые ходы, тайный лаз, смотровые площадки, Покровский комплекс, Ольгинская часовня, Гремячая башня, а также другие знаковые места города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
- Экскурсия пешеходно-автомобильная. Возможен полностью пешеходный вариант: в этом случае в маршруте Кремль и объекты в центре города (площадь Ленина, Детский парк, улица Ленина).
- Отдельно оплачивается вход на территорию кремля с экскурсией: 600 руб. за всю группу 1-5 чел. (по действующим расценкам Псковского музея-заповедника) и 1250 руб. за группу 6-15 чел. А также опциональное посещение других музейных объектов города: обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь, макет Кремля в колокольне Троицкого собора
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1736 туристов
Здравствуйте, дорогие гости города Пскова! Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид-экскурсовод. Закончила филологический факультет ПГПИ. Увлечение лингвистикой привело на исторические маршруты, а углубление в историю вызвало интерес к религии и этнографии. На экскурсии по Псковской земле можно поговорить обо всем! С удовольствием покажу вам наш замечательный город и его окрестности.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
С первых минут сразу почувствовал, что экскурсовод Юлия увлечина своим делом и любит Псков, его историю и все, что связано с городом.
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М
Забронировали экскурсию по Пскову с Юлией в рамках нашего путешествия молодой (25-26 лет) компанией друзей в новогодние праздники 2025 г. Нашей целью было побывать на экскурсии, которая бы наиболее полным
+2
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Т
Очень профессиональный гид Ю. Н. Иванова. Тема экскурсии интересная, познавательная как с исторической линией, так и сказочной. Информация, полученная настолько вдохновила нас на изучение и посещение мест по всей Псковской области. Мы потрясены богатой Историей Пскова и его окрестностей. Огромное спасибо за это гиду Юлии.
+1
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В
Вчера, 9 мая, были на потрясающе интересной экскурсии с прекрасной Юлией. Экскурсовод достойна самых высших оценок, умница, рассказывает очень интересно, структурировано, эмоционально, буквально погружая в атмосферу прошлых веков. Чувствуется, что глубоко в теме и очень любит своё дело. Получили массу информации, прогулка была просто волшебной! Спасибо, Юлия! Рекомендую выбирать этого экскурсовода!
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Замечательно, увлекательно проведи целый день! Много интересной и полезной информации узнали о Пскове! Вместо 4,5 заявленных часов провели на экскурсии 7 часов и долго не могли расстаться с очень увлеченной своим делом Юлией! Огромное спасибо!
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Юлия — обладатель энциклопедических знаний. Чувствуется, что может часами рассказывать про свой город, но такие объёмы информации за один присест было очень тяжело переварить, учитывая, что много времени находились на улице. В общем, у нас случился перегруз информации в прямом смысле, но много интересно узнали о Пскове. Спасибо за встречу!
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