Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает
Герои псковского времени: история 📖 в лицах
Историю 📖 города писали не только князья и полководцы. В этом полотне множество лиц.
- В дореволюционном Пскове все приезжие старались посетить «лавку старьевщика», за содержимое которой британская антикварная фирма предлагала баснословную сумму. Фамилия владельца покажется вам знакомой.
- Обнаруженная археологами улика наведет на мысль о существовании в Пскове в 13 веке организованной преступной группы. Расскажу, кто и как докапывается до истины. Все тайное становится явным!
- Чем вы, гости, торг ведете? К царю Салтану заезжали точно не псковские купцы. Разберемся, кто они, псковские владельцы заводов, газет, пароходов.
- На городских улицах вам повстречаются цари и юродивые, основательные старообрядцы и одержимые идеей революционеры, композиторы и дипломаты.
- Постоим на старом перекрестке, который помнит детскую дружбу террористки и прокурора. Легкой походкой пробежит мимо невысокий милиционер, ироничные рассказы которого заставляли хохотать всю страну. Будущий патриарх неторопливо пройдет в соседнюю церковь ⛪.
Святыни Пскова
Уютные псковские церкви можно увидеть в любом уголке города. Эти храмы строили безымянные псковские мастера — философы и богословы. История 📖 сохранила имена троих из них. Познакомимся с творениями древних зодчих, внесенными в список ЮНЕСКО.
Легендарная цитадель
Умели псковичи свой город 🏙️ построить, умели и защитить. Вырастали каменные стены, уязвимые участки укреплялись мощными башнями, крепость оставалась неприступной в самых жестоких штурмах. Поговорим о стойкости псковичей, о военных хитростях и талантливых воеводах.
В нашей программе: кремль, боевые ходы, тайный лаз, смотровые площадки, Покровский комплекс, Ольгинская часовня, памятник Александру Невскому и его дружине, а также другие знаковые места города.
Организационные детали
- Экскурсия ⛳ пешеходно-автомобильная. Возможен полностью пешеходный вариант (в этом случае до некоторых объектов не сможем добраться)
- Экскурсия ⛳ проходит на вашем автомобиле 🚘
- Отдельно оплачивается вход на территорию кремля с экскурсией: 1-5 чел. — 200 р. ; 6-10 чел — 500 р. ; 11-20 чел — 700 р. ; более 20 чел — 1000 р. за всю группу (по действующим расценкам Псковского музея-заповедника). А также опциональное посещение других музейных объектов города: обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь, макет Кремля в колокольне Троицкого собора