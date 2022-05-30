Прибытие поезда № 10 сообщением Москва-Псков, встреча с гидом у 9 вагона.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!...».
Более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.
Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.
Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.
Обед.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак.
Отправление на экскурсию в Пушкинские горы.
Экскурсия в Михайловское.
Знакомство с жизнью и творчеством А.С. Пушкина периода михайловской «северной» ссылки, посещение дома-музея, усадебных флигелей – кухни и «домика няни», прогулка по парку конца XVIIIв., в котором сохранились "Аллея Керн" и "Еловая аллея".
Экскурсия по усадьбе друзей Пушкина Осиповых-Вульф Тригорское: «веселый» дом, английский парк, на территории которого — "скамья Онегина", банька, "зелёная танцевальная зала", "солнечные часы", "дуб уединённый", липовая аллея и аллея Татьяны.
Обед.
Экскурсия в действующий мужской Святогорский монастырь XVIII в. к фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов и могиле А.С. Пушкина.
19.00 Возвращение в Псков.
Свободное время.
Завтрак.
10.30 Отправление из Пскова на Талабские острова (о. Залита и Белова) (автобус и катер).
Остров Залита — жемчужина русской северной природы.
Уникальное место на Псковской земле, сочетающее в себе духовность, культуру, религию, историю и природу.
Прогуляться по острову, увидеть храм Николая Чудотворца и келью старца Николая Гурьянова, отведать местную кухню в ресторанчике на побережье, а также копченого леща и хлеба из местной пекарни, насладиться уникальной природой и волшебным ощущением умиротворенности.
Остров им. Белова (Верхний) — самый большой по площади среди Талабских островов.
Попадая на остров, вы как будто попадаете в другой мир: маленькая рыбацкая деревушка.
Кладбище ржавых рыболовецких судов у берега, старые сети, лодки, лодки, лодки…редкие рыбаки с суровыми загорелыми лицами.
Остров является памятником природы регионального значения, здесь встречается около 188 видов растений и большое разнообразие видов птиц, среди них редкие серые цапли, и гнездятся они на елках!!!
Обед в рыбацком ресторане «Ёрш».
17.30 Возвращение в Псков.
Свободное время.
09.00 Завтрак.
11.00 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата» .
Приезд в Изборск.
Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами.
Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».
С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами — Славянскими ключами.
14.00 Обед.
Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.
Печоры — «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.).
Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.
В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В.Н. Татищева, М.И. Кутузова, М.П. Мусоргского, А.С. Пушкина.
Историко-архитектурный ансамбль из 11 храмов XV - XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов.
Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.
Отправление в Псков.
18.30 Трансфер на ж/д вокзал.
19.20 Отправление поезда № 10 Псков – Москва.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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