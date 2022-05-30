1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие поезда № 10 сообщением Москва-Псков, встреча с гидом у 9 вагона.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!...».

Более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

Обед.

Размещение в гостинице.

Свободное время.