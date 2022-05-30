Обитаемые острова Пскова

Проведите замечательные выходные в прекрасном городе России - Пскове! Вас ждет насыщенная программа самых популярных

5
3 отзыва
Проведите замечательные выходные в прекрасном городе России — Пскове! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города!
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Обитаемые острова Пскова
Ближайшие даты:
15
июл
12
авг
2
сен

Что вас ожидает 🤩

Славянские ключи
Славянские ключи
Посетим Изборско-Мальскую долину с зеркалом озерных вод и со звонкими источниками-водопадами
Остров Белова
Остров Белова
Только представьте: маленькая рыбацкая деревушка, кладбище ржавых рыболовецких судов у берега, старые сети и лодки, лодки, лодки…
По Пушкинским местам
По Пушкинским местам
Познакомимся с жизнью и творчеством А.С. Пушкина периода михайловской «северной» ссылки
Псковский Кремль
Псковский Кремль
Увидим одну из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящую из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями
Печоры
Печоры
Посетим «второе чудо России» — один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
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Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие поезда № 10 сообщением Москва-Псков, встреча с гидом у 9 вагона.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!...».

Более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам. 

Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город —  «Псковские Помпеи», Вечевую площадь —  символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. 

Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

Обед.

Размещение в гостинице. 

Свободное время.

Прибытие. Обзорная экскурсия по городуПрибытие. Обзорная экскурсия по городуПрибытие. Обзорная экскурсия по городуПрибытие. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в Михайловское

Завтрак.

Отправление на экскурсию в Пушкинские горы.

Экскурсия в Михайловское.  

Знакомство с жизнью и творчеством А.С. Пушкина периода михайловской «северной» ссылки, посещение дома-музея, усадебных флигелей – кухни и «домика няни», прогулка по парку конца XVIIIв., в котором сохранились "Аллея Керн" и "Еловая аллея".

Экскурсия по усадьбе друзей Пушкина Осиповых-Вульф Тригорское: «веселый» дом, английский парк, на территории которого —  "скамья Онегина", банька, "зелёная танцевальная зала", "солнечные часы", "дуб уединённый",  липовая аллея и аллея Татьяны.

Обед.

Экскурсия в действующий мужской Святогорский монастырь  XVIII в. к фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов и могиле А.С. Пушкина.

19.00 Возвращение в Псков. 

Свободное время.

Экскурсия в МихайловскоеЭкскурсия в МихайловскоеЭкскурсия в МихайловскоеЭкскурсия в Михайловское
3 день

Экскурсия на Талабские острова

Завтрак.

10.30 Отправление из Пскова на Талабские острова (о. Залита и Белова) (автобус и катер).

Остров Залита — жемчужина русской северной природы. 

Уникальное место на Псковской земле, сочетающее в себе духовность, культуру, религию, историю и природу. 

Прогуляться по острову, увидеть храм Николая Чудотворца и келью старца Николая Гурьянова, отведать местную кухню в ресторанчике на побережье, а также копченого леща и хлеба из местной пекарни, насладиться уникальной природой и волшебным ощущением умиротворенности.

Остров им. Белова (Верхний) — самый большой по площади среди Талабских островов. 

Попадая на остров, вы как будто попадаете в другой мир: маленькая рыбацкая деревушка. 

Кладбище ржавых рыболовецких судов у берега, старые сети, лодки, лодки, лодки…редкие рыбаки с суровыми загорелыми лицами. 

Остров является памятником природы регионального значения, здесь встречается около 188 видов растений и большое разнообразие видов птиц, среди них редкие серые цапли, и гнездятся они на елках!!!

Обед в рыбацком ресторане «Ёрш».

17.30 Возвращение в Псков. 

Свободное время.

Экскурсия на Талабские островаЭкскурсия на Талабские островаЭкскурсия на Талабские островаЭкскурсия на Талабские острова
4 день

Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

09.00 Завтрак.

11.00 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата» .

Приезд в Изборск.  

Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное  легендами. 

Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод,  и со звучащими источниками-водопадами — Славянскими ключами.

14.00 Обед.

Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и  достопримечательностями.

Печоры — «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). 

Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. 

В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В.Н. Татищева, М.И. Кутузова, М.П. Мусоргского, А.С. Пушкина. 

Историко-архитектурный ансамбль из 11 храмов XV - XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. 

Крепость XVI в. с 9  крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.

Отправление в Псков.

18.30 Трансфер на ж/д вокзал.

19.20 Отправление поезда № 10 Псков – Москва.

Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отелепитание по программе (завтрак, обед)экскурсионное и транспортное обслуживаниевходные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Псков и обратновстреча/проводы на вокзале/аэропортудоп. экскурсии (по желанию)ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • ваучер;
  • свидетельство о рождении для детей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
30 мая 2022
Быстрота, четкость, профессионализм, быстрые ответы на вопросы, доброжелательность, связь с клиентом по различным ситуациям. Все это приводит к тому, чтобы запланировать какие-то новые туры. По туру общалась с Юлей Ростовщиковой и Екатериной. Спасибо за вашу работу
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне, водителям и менеджеру.
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне и менеджеру.

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