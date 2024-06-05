🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 308 отзывов Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды Начало: Ольгинская часовня 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 491 отзыв Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: Центральный вход в Псковский Кремль 1 740 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 271 отзыв Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен Начало: На площади Ленина 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 371 отзыв Яркая история большого Пскова Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком Начало: На площади Ленина 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Псков - твердыня северо-западной Руси Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей Начало: У входа в кремль 4 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля) Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями Начало: По договорённости 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Шаг в прошлое: по Пскову без спешки Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7.5 часов 66 отзывов Популярное предложение Большой Псков на автобусе и пешком Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии Начало: На площади Ленина в г. Псков 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 51 отзыв Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас Начало: У набережной реки Псковы 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 84 отзыва Мой Псков: о древнем городе - с любовью Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса Начало: У входа в Кремль 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 123 отзыва Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами Начало: На площади Ленина 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 168 отзывов Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов Начало: на Октябрьском проспекте 4 800 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 73 отзыва Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен Начало: Площадь Ленина 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 173 отзыва Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 23 отзыва Псков пешком: от захаба до пролома Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов Начало: В центре города Расписание: в субботу в 11:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида Начало: У входа на территорию Кремля 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории Начало: У главного входа в Кремль 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания 6 880 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Многоликий Псков: от кремля до археологических находок Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 14 отзывов Псков в лицах, сюжетах и легендах Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города Начало: На площади Ленина 5 005 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии Начало: В районе Кремля 3 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 36 отзывов Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители Начало: На площади Ленина в г. Псков 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 154 отзыва Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно 6 160 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Россия начинается здесь Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы 6 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 34 отзыва Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен Начало: На улице Советская Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: Площадь Ленина 4 600 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида Начало: На площади Ленина 5 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Псковская крепость: исследуйте секреты зодчих и военную историю Откройте двери в прошлое с экскурсией «Глазами зодчего», где каждый камень хранит истории великих сражений Начало: у башни Высокая 2 800 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто) Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 7 отзывов «С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников Начало: На площади Ленина 6 250 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 14 отзывов По эпохам Пскова - пешком и на автобусе Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии Начало: В центре города 650 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 241 отзыв Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории Начало: Площадь Ленина, Псков Расписание: См. календарь от 2 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 333 отзыва Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы Начало: Площадь Ленина Расписание: См. календарь 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю - история в каждом камне Откройте тайны Псковского кремля, насладитесь уникальными видами и узнайте легенды древних башен Начало: Площадь В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину Расписание: Ежедневно, по договоренности от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 24 отзыва Большое путешествие по Пскову Начало: Псков, пл. Ленина Расписание: Согласно календарю от 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 145 отзывов «Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия Начало: Площадь Ленина, Псков Расписание: См. календарь 600 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Псков: путешествие по страницам великой истории Откройте для себя сокровища Пскова: от мощных стен Кремля до захватывающих видов с горы Соколиха Начало: Псковский Кремль, Kremlin, 4, у ворот Расписание: Ежедневно, по договоренности от 9 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 10 отзывов Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю Начало: Ольгин крест Расписание: Ежедневно в любое время 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия Псковского Кремля: погружение в историю крепости Откройте для себя секреты Псковского Кремля с интерактивным аудиогидом, который оживит историю прямо в ваших ушах Начало: Ул. Кремль, 4, Псков Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Невыдуманные истории Пскова Начало: Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина) Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Псковские прогулки: путешествие в сердце древней истории Откройте для себя Псков с эксклюзивным гидом: кремль, исторические легенды и уникальные архитектурные памятники Начало: Г. Псков, ул. Кремль Расписание: ежедневно 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Псковская крепость: экскурсия по символу древней Руси Исследуйте сокровища Пскова: от мощных стен крепости до тайн купеческих палат в трехчасовом путешествии Начало: Улица Набат, 2, Псков Расписание: В любое время, по договоренности 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Псков: путешествие сквозь века в мире истории и архитектуры Откройте для себя древний Псков: его знаменитый кремль, исторические башни и храмы, уникальные в своем роде Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект Расписание: ежедневно по договоренности 6 000 ₽ за всё до 3 чел.