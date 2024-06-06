Экскурсии в Печоры из Пскова

Найдено 16 экскурсий в категории «Печоры» в Пскове, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
369 отзывов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900 за человека
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Индивидуальная
7.5 часов
164 отзыва
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Оставьте традиционные маршруты и отправьтесь в увлекательное путешествие по древним селам и историческим местам Псковской области
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 436 за всё до 6 чел.
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
76 отзывов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670 за всё до 5 чел.
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто
Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Индивидуальная
6 часов
131 отзыв
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670 за всё до 20 чел.
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
36 отзывов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
34 отзыва
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Начало: На улице Мирная
11 июня в 14:30
15 июня в 13:00
9 350 за всё до 3 чел.
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600 за человека
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
39 отзывов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300 за человека
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400 за человека
Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Неизведанная Печорская сторона: экскурсия с личным гидом
Исследуйте скрытые уголки Печор и узнайте уникальные истории, встречаясь с животными и открывая местную культуру
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
Начало: Ул. Коммунальная 41
16 июня в 10:00
24 июня в 10:00
7 990 за всё до 5 чел.
Монастыри Псковщины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по монастырям Псковщины: духовное наследие и архитектура
Посетите древние монастыри Псковщины и окунитесь в мир православия, истории и уединения, наслаждаясь красотой и благодатью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 800 за всё до 2 чел.
На автобусе в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
26 отзывов
Популярное предложение
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
Начало: в Пскове
16 июня в 11:00
21 июня в 13:30
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
    Насыщенная, хорошо организованная эксурссия. Александр обладает обширными познаниями в истории Псковских земель. Хорошийи увлекательный рассказчик. Его было интересно слушать. Рекомендую
  • Г
    Георгий
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Юля Кузьмина, великолепно провела экскурсию, всё по делу, с юмором и воодушевляя туристов на преодоление встречающихся на маршруте сложностей!
  • В
    Виталий
    5 июня 2024
    Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
    Очень понравилась экскурсия! Юлия очень энергичный, знающий и любящий свое дело экскурсовод👍 Спасибо за погружение в историю этих замечательных мест!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Печоры и Изборск на комфортабельном авто
    Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
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    и свободного времени. Вкусный обед в Изборске. Гид Юлия очень опытная, умело управляет временем экскурсии и аудиторией, никого не теряет, не допускает бессодержательных пауз во время экскурсии. Расскаживает живо, не как по-заученному. С историко-фактической точки зрения материал сделан качественно: много интересных подробностей, немного легенд (но при этом подаваемых именно как легенды), никакой ненаучной дичи. Заказывали экскурсию в первую очередь потому, что не хотелось подстраивать самостоятельные перемещения под график пригородных автобусов, но результат превзошёл ожидания. Отличный вариант для тех, у кого есть один день на знакомство с Печорами и Изборском. Если времени больше, можно уделить целый день каждому месту.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
    Были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет! Потрясающая подача, очень интересно и профессионально! Трансфер очень комфортный. Мы довольны. Спасибо, Юлия!
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
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    сейчас ремонт дорог плюс по Изборску много ходить тропинками (удобную обувь надо!). Прекрасно провели время! Потрясающие виды природы! Очень содержательный рассказ! Спасибо!

    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
    Экскурсия очень понравилась! Очень хорошо подобран материал, все рассказано до деталей. Приятное общение! Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
    Юлия профессионал в своем деле. Обладает энциклопедическими знаниями истории, культуры, традиций своей малой Родины. Интересно составлен маршрут. Узнали очень много
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    нового. Экскурсия большая по времени, по объему информации, которую Юлия донесла до нас. Все прошло замечательно, на одном дыхании. Очень интересно. Спасибо большое Юлии за прекрасно проведенную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Печоры»

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