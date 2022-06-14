Отдых в Пскове. Экскурсионный тур

Приглашаем Вас познакомиться с основными жемчужинами Пскова. Нас ждут экскурсии по музеям-заповедникам

5
3 отзыва
Приглашаем Вас познакомиться с основными жемчужинами Пскова. Нас ждут экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пушкина, а также экскурсия на Талабы, которые включены в Серебряное ожерелье России, маршрут, охватывающий главные достопримечательности Русского Севера: памятники деревянного зодчества, древние крепости и заповедники. Псков – это место, где начинается Россия.
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
30
июн
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • семейный отдых в уютной русской глубинке – в поездку можно отправиться всей семьей и приобщиться к русской истории;
  • атмосфера полного спокойствия – тишина и нетронутая природа, дикие пляжи и густые хвойные леса Талабских островов;
  • гастрономическое удовольствие – блюда по старинным русским рецептам: необычайно вкусная изборская похлебка, пельмени, блинчики, от которых не оторваться, ароматный чай на травах.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия на Талабские острова

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Экскурсия на Талабские острова: о. Верхний (о. Белов) – Церковь святых Петра и Павла принадлежащая монастырю основанному в XV веке преподобным Досифеем Верхнеостровским, прогулка по острову, поклонный крест преподобному Досифею.

Переправа на о. Талабск (о. Залита).

Посещение храма св. Николая XVIII в. Икона Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская), могила протоиерея Николая Гурьянова (трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из Пскова или из деревни Большая Толба).

Возвращение в Псков.

Обед в кафе.

16:00 Трансфер в гостиницу.

На заезды с 05 марта по 21 апреля и с 29 сентября по 10 ноября вместо экскурсии на Талабские острова будет проводится экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь – православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя.

Преподобный обладал дарами прозорливости и целительства, к нему за помощью обращались многие страждущие, но много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества святой Никандр.

На территории монастыря расположены:  Благовещенский собор, храм Святых Царственных Мучеников и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

Целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери ("глазной" источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, был ископан самим преподобным и святой брал отсюда воду для своих нужд.

16.00 Возвращение в Псков.

Поздний обед в кафе.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия на Талабские острова
2 день
Обзорная экскурсия по городу Пскову

Завтрак.

09:00 Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни,  памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу Пскову
3 день
Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее – заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
4 день
Музей-заповедник «Изборск»

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск. 

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. 

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:30 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением в 19:30.

Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 3 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

РазмещениеСтоимость 
Оазис
Двухместный
Взрослый на основном месте14 250
Взрослый на дополнительном месте13 350
Одноместное размещение17 430
Ребёнок 3—17 лет на основном месте13 650
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 750
Арль
Стандарт
Взрослый на основном месте14 600
Взрослый на дополнительном месте14 000
Одноместное размещение18 130
Ребёнок 3—17 лет на основном месте14 000
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 400
Old City
Стандартный
Взрослый на основном месте14 960
Взрослый на дополнительном месте14 360
Одноместное размещение17 080
Ребёнок 3—17 лет на основном месте14 360
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 760
Чемодан
Стандарт
Взрослый на основном месте16 370
Взрослый на дополнительном месте14 870
Одноместное размещение19 550
Ребёнок 3—17 лет на основном месте15 770
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 270
Каркушин Дом
Стандартный
Взрослый на основном месте17 250
Взрослый на дополнительном месте14 400
Одноместное размещение21 670
Ребёнок 3—17 лет на основном месте16 650
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 800
Октябрьская
Одноместный стандартный
Взрослый на основном месте19 200
Двухместный стандартный
Взрослый на основном месте18 310
Взрослый на дополнительном месте14 710
Ребёнок 3—17 лет на основном месте17 710
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 110
Рижская
Стандартный одноместный
Взрослый на основном месте18 840
Стандартный двухместный
Взрослый на основном месте18 130
Взрослый на дополнительном месте17 830
Ребёнок 3—17 лет на основном месте17 530
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте17 230
Фаворит
Стандартный
Взрослый на основном месте18 490
Взрослый на дополнительном месте15 940
Одноместное размещение23 970
Ребёнок 3—17 лет на основном месте17 890
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 340
Золотая набережная
Комфорт
Взрослый на основном месте18 130
Взрослый на дополнительном месте14 230
Одноместное размещение23 430
Ребёнок 3—17 лет на основном месте17 530
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 630
Двор Подзноева (бизнес корпус)
Standart бизнес корпус
Взрослый на основном месте20 700
Взрослый на дополнительном месте16 275
Одноместное размещение27 500
Ребёнок 3—17 лет на основном месте20 100
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 675
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
Standart корпус студии и апартаменты
Взрослый на основном месте21 310
Взрослый на дополнительном месте16 360
Одноместное размещение29 430
Ребёнок 3—17 лет на основном месте20 710
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 760
Двор Подзноева (главный корпус)
Standart главный корпус
Взрослый на основном месте22 640
Взрослый на дополнительном месте17 330
Одноместное размещение31 040
Ребёнок 3—17 лет на основном месте22 040
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 730
Покровский
Standart
Взрослый на основном месте22 190
Взрослый на дополнительном месте16 640
Одноместное размещение30 490
Ребёнок 3—17 лет на основном месте21 590
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 040
Old Estate Hotel & SPA
Стандарт улучшенный
Взрослый на основном месте21 840
Взрослый на дополнительном месте16 290
Одноместное размещение31 550
Ребёнок 3—17 лет на основном месте21 240
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 690

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
  • 2-х разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер на Талабские острова (трансфер осуществляется на скоростных катерах из Пскова или из деревни Большая Толба)
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
14 июня 2022
Поездка была замечательная, программа насыщенная, великолепный экскурсовод Светлана Анатольевна Стерлядкина! Пожелание: экскурсионные автобусы должны быть с работающими кондиционерами, особенно в жаркую погоду. Спасибо
Г
8 июня 2022
Супер!!! Очень довольны… Не ожидали … Все профессионально на хорошем уровне… За такие деньги -это просто подарок!!!
И
12 окт 2021
Очень благодарны организаторам за интересные экскурсии, хорошую организацию. Псков оставил приятное впечатление. Люди доброжелательные. Все отлично!

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