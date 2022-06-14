08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Экскурсия на Талабские острова: о. Верхний (о. Белов) – Церковь святых Петра и Павла принадлежащая монастырю основанному в XV веке преподобным Досифеем Верхнеостровским, прогулка по острову, поклонный крест преподобному Досифею.

Переправа на о. Талабск (о. Залита).

Посещение храма св. Николая XVIII в. Икона Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская), могила протоиерея Николая Гурьянова (трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из Пскова или из деревни Большая Толба).

Возвращение в Псков.

Обед в кафе.

16:00 Трансфер в гостиницу.

На заезды с 05 марта по 21 апреля и с 29 сентября по 10 ноября вместо экскурсии на Талабские острова будет проводится экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь – православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя.

Преподобный обладал дарами прозорливости и целительства, к нему за помощью обращались многие страждущие, но много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества святой Никандр.

На территории монастыря расположены: Благовещенский собор, храм Святых Царственных Мучеников и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

Целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери ("глазной" источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, был ископан самим преподобным и святой брал отсюда воду для своих нужд.

16.00 Возвращение в Псков.

Поздний обед в кафе.

Трансфер в гостиницу.