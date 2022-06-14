Преимущества этого путешествия:
08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
Экскурсия на Талабские острова: о. Верхний (о. Белов) – Церковь святых Петра и Павла принадлежащая монастырю основанному в XV веке преподобным Досифеем Верхнеостровским, прогулка по острову, поклонный крест преподобному Досифею.
Переправа на о. Талабск (о. Залита).
Посещение храма св. Николая XVIII в. Икона Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская), могила протоиерея Николая Гурьянова (трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из Пскова или из деревни Большая Толба).
Возвращение в Псков.
Обед в кафе.
16:00 Трансфер в гостиницу.
На заезды с 05 марта по 21 апреля и с 29 сентября по 10 ноября вместо экскурсии на Талабские острова будет проводится экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь – православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя.
Преподобный обладал дарами прозорливости и целительства, к нему за помощью обращались многие страждущие, но много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества святой Никандр.
На территории монастыря расположены: Благовещенский собор, храм Святых Царственных Мучеников и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
Целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери ("глазной" источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, был ископан самим преподобным и святой брал отсюда воду для своих нужд.
16.00 Возвращение в Псков.
Поздний обед в кафе.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
09:00 Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее – заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением в 19:30.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 3 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:
|Размещение
|Стоимость
|Оазис
|Двухместный
|Взрослый на основном месте
|14 250
|Взрослый на дополнительном месте
|13 350
|Одноместное размещение
|17 430
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|13 650
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 750
|Арль
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|14 600
|Взрослый на дополнительном месте
|14 000
|Одноместное размещение
|18 130
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|14 000
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 400
|Old City
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|14 960
|Взрослый на дополнительном месте
|14 360
|Одноместное размещение
|17 080
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|14 360
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 760
|Чемодан
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|16 370
|Взрослый на дополнительном месте
|14 870
|Одноместное размещение
|19 550
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|15 770
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 270
|Каркушин Дом
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|17 250
|Взрослый на дополнительном месте
|14 400
|Одноместное размещение
|21 670
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|16 650
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 800
|Октябрьская
|Одноместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|19 200
|Двухместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|18 310
|Взрослый на дополнительном месте
|14 710
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|17 710
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 110
|Рижская
|Стандартный одноместный
|Взрослый на основном месте
|18 840
|Стандартный двухместный
|Взрослый на основном месте
|18 130
|Взрослый на дополнительном месте
|17 830
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|17 530
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|17 230
|Фаворит
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|18 490
|Взрослый на дополнительном месте
|15 940
|Одноместное размещение
|23 970
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|17 890
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 340
|Золотая набережная
|Комфорт
|Взрослый на основном месте
|18 130
|Взрослый на дополнительном месте
|14 230
|Одноместное размещение
|23 430
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|17 530
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 630
|Двор Подзноева (бизнес корпус)
|Standart бизнес корпус
|Взрослый на основном месте
|20 700
|Взрослый на дополнительном месте
|16 275
|Одноместное размещение
|27 500
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|20 100
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 675
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
|Standart корпус студии и апартаменты
|Взрослый на основном месте
|21 310
|Взрослый на дополнительном месте
|16 360
|Одноместное размещение
|29 430
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|20 710
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 760
|Двор Подзноева (главный корпус)
|Standart главный корпус
|Взрослый на основном месте
|22 640
|Взрослый на дополнительном месте
|17 330
|Одноместное размещение
|31 040
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|22 040
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 730
|Покровский
|Standart
|Взрослый на основном месте
|22 190
|Взрослый на дополнительном месте
|16 640
|Одноместное размещение
|30 490
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|21 590
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 040
|Old Estate Hotel & SPA
|Стандарт улучшенный
|Взрослый на основном месте
|21 840
|Взрослый на дополнительном месте
|16 290
|Одноместное размещение
|31 550
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|21 240
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 690
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.