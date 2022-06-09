Преимущества этого путешествия:
08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
13:30 Отъезд в д. Б. Толба (трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из деревни Большая Толба).
Экскурсия на Талабские острова: о. Талабск (о. Залита).
Посещение храма св. Николая XVIII в. Икона Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская), могила протоиерея Николая Гурьянова.
18:00 Возвращение в Псков.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято – Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей–заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением в 19:30.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:
|Размещение
|Стоимость
|Оазис
|Двухместный
|Взрослый на основном месте
|12 130
|Взрослый на дополнительном месте
|11 530
|Одноместное размещение
|14 250
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|11 530
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|10 930
|Арль
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|12 370
|Взрослый на дополнительном месте
|11 970
|Одноместное размещение
|14 730
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|11 770
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|11 370
|Old City
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|12 600
|Взрослый на дополнительном месте
|12 200
|Одноместное размещение
|14 020
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|12 000
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|11 600
|Чемодан
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|13 550
|Взрослый на дополнительном месте
|12 550
|Одноместное размещение
|15 670
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|12 950
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|11 950
|Каркушин Дом
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|14 130
|Взрослый на дополнительном месте
|12 230
|Одноместное размещение
|17 080
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|13 530
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|11 630
|Октябрьская
|Одноместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|15 430
|Двухместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|14 840
|Взрослый на дополнительном месте
|12 440
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|14 240
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|11 840
|Рижская
|Стандартный одноместный
|Взрослый на основном месте
|15 200
|Стандартный двухместный
|Взрослый на основном месте
|14 720
|Взрослый на дополнительном месте
|14 520
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|14 120
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|13 920
|Фаворит
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|14 960
|Взрослый на дополнительном месте
|13 260
|Одноместное размещение
|18 610
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|14 360
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|12 660
|Золотая набережная
|Комфорт
|Взрослый на основном месте
|14 720
|Взрослый на дополнительном месте
|12 120
|Одноместное размещение
|18 250
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|14 120
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|11 520
|Двор Подзноева (бизнес корпус)
|Standart бизнес корпус
|Взрослый на основном месте
|16 430
|Взрослый на дополнительном месте
|13 480
|Одноместное размещение
|20 960
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|15 830
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|12 880
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
|Standart корпус студии и апартаменты
|Взрослый на основном месте
|16 840
|Взрослый на дополнительном месте
|13 540
|Одноместное размещение
|22 260
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|16 240
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|12 940
|Двор Подзноева (главный корпус)
|Standart главный корпус
|Взрослый на основном месте
|17 720
|Взрослый на дополнительном месте
|14 180
|Одноместное размещение
|23 320
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|17 120
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|13 580
|Покровский
|Standart
|Взрослый на основном месте
|17 430
|Взрослый на дополнительном месте
|13 730
|Одноместное размещение
|22 960
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|16 830
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|13 130
|Old Estate Hotel & SPA
|Стандарт улучшенный
|Взрослый на основном месте
|17 190
|Взрослый на дополнительном месте
|13 490
|Одноместное размещение
|23 670
|Ребёнок 3—16 лет на основном месте
|16 590
|Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте
|12 890
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.