Псков и Талабские острова

Приглашаем Вас отправиться по уникальным местам, включенным

5
3 отзыва
Приглашаем Вас отправиться по уникальным местам, включенным в Серебряное ожерелье России. Нас ждут тишина и нетронутая природа Талабских островов, музей-заповедник А. С. Пушкина, увлекательные истории древности, культура и быт славян-кривичей в музее-заповеднике Изборска, а также один из самых крупных и богатых в России мужских монастырей с многовековой историей Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Псков и Талабские острова
Псков и Талабские острова
Псков и Талабские острова
Псков и Талабские острова
Псков и Талабские острова
Псков и Талабские острова
Псков и Талабские острова
Псков и Талабские острова
Псков и Талабские острова
Псков и Талабские острова
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • сельский отдых – богатство и разнообразие древней русской культуры;
  • насыщенная программа – пешая прогулка по историческому центру Пскова, переезд на скоростных катерах на заповедные Талабские острова и много другое;
  • национальная русская кухня – блюда по старинным русским рецептам: необычайно вкусная изборская похлебка, пельмени, блинчики, от которых не оторваться, ароматный чай на травах.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия на Талабские острова

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

13:30 Отъезд в д. Б. Толба (трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из деревни Большая Толба).

Экскурсия на Талабские острова: о. Талабск (о. Залита). 

Посещение храма св. Николая XVIII в. Икона Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская), могила протоиерея Николая Гурьянова.

18:00 Возвращение в Псков.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Экскурсия на Талабские островаЭкскурсия на Талабские острова
2 день
Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято – Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
3 день
Изборск – Печоры

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск. 

Экскурсия в музей–заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. 

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:30 Возвращение в г. Псков. 

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением в 19:30.

Изборск – ПечорыИзборск – ПечорыИзборск – Печоры

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:

РазмещениеСтоимость
Оазис
Двухместный
Взрослый на основном месте12 130
Взрослый на дополнительном месте11 530
Одноместное размещение14 250
Ребёнок 3—16 лет на основном месте11 530
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте10 930
Арль
Стандарт
Взрослый на основном месте12 370
Взрослый на дополнительном месте11 970
Одноместное размещение14 730
Ребёнок 3—16 лет на основном месте11 770
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте11 370
Old City
Стандартный
Взрослый на основном месте12 600
Взрослый на дополнительном месте12 200
Одноместное размещение14 020
Ребёнок 3—16 лет на основном месте12 000
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте11 600
Чемодан
Стандарт
Взрослый на основном месте13 550
Взрослый на дополнительном месте12 550
Одноместное размещение15 670
Ребёнок 3—16 лет на основном месте12 950
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте11 950
Каркушин Дом
Стандартный
Взрослый на основном месте14 130
Взрослый на дополнительном месте12 230
Одноместное размещение17 080
Ребёнок 3—16 лет на основном месте13 530
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте11 630
Октябрьская
Одноместный стандартный
Взрослый на основном месте15 430
Двухместный стандартный
Взрослый на основном месте14 840
Взрослый на дополнительном месте12 440
Ребёнок 3—16 лет на основном месте14 240
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте11 840
Рижская
Стандартный одноместный
Взрослый на основном месте15 200
Стандартный двухместный
Взрослый на основном месте14 720
Взрослый на дополнительном месте14 520
Ребёнок 3—16 лет на основном месте14 120
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте13 920
Фаворит
Стандартный
Взрослый на основном месте14 960
Взрослый на дополнительном месте13 260
Одноместное размещение18 610
Ребёнок 3—16 лет на основном месте14 360
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте12 660
Золотая набережная
Комфорт
Взрослый на основном месте14 720
Взрослый на дополнительном месте12 120
Одноместное размещение18 250
Ребёнок 3—16 лет на основном месте14 120
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте11 520
Двор Подзноева (бизнес корпус)
Standart бизнес корпус
Взрослый на основном месте16 430
Взрослый на дополнительном месте13 480
Одноместное размещение20 960
Ребёнок 3—16 лет на основном месте15 830
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте12 880
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
Standart корпус студии и апартаменты
Взрослый на основном месте16 840
Взрослый на дополнительном месте13 540
Одноместное размещение22 260
Ребёнок 3—16 лет на основном месте16 240
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте12 940
Двор Подзноева (главный корпус)
Standart главный корпус
Взрослый на основном месте17 720
Взрослый на дополнительном месте14 180
Одноместное размещение23 320
Ребёнок 3—16 лет на основном месте17 120
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте13 580
Покровский
Standart
Взрослый на основном месте17 430
Взрослый на дополнительном месте13 730
Одноместное размещение22 960
Ребёнок 3—16 лет на основном месте16 830
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте13 130
Old Estate Hotel & SPA
Стандарт улучшенный
Взрослый на основном месте17 190
Взрослый на дополнительном месте13 490
Одноместное размещение23 670
Ребёнок 3—16 лет на основном месте16 590
Ребёнок 3—16 лет на дополнительном месте12 890

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
  • 2-х разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер на Талабские острова (трансфер осуществляется на скоростных катерах из деревни Большая Толба)
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
9 июня 2022
Не первый раз путешествую с Большой страной по большой стране. Псков выбран не случайно -- Россия начинается здесь. Сюда нужно приехать в обязательном порядке любому -- от подростка до умудренного старца. И каждый найдет на Псковщине ответ на самые сокровенный вопросы. Наша короткая программа не помешала мне влюбиться в этот край России, отнюдь, словно первое свидание оставило желание вернуться сюда снова. Организация тура на высоте. Ловко скомпонованная программа позволяет каждому выбрать экскурсию по своей потребности -- поклониться древним святыням, вкусить блаженство гения Михайловского, и упиться просторами Изборска. Псковщина не отпускает человека, однажды побывавшего здесь. Сердечная благодарность организаторам тура и экскурсоводам сделавших наш тур достопамятным.
С
1 июня 2022
Только что вернулись из туристического тура Псков-Талабские острова. Остались очень довольны поездкой и хотим выразить глубокую благодарность за четкую организацию тура, интересную и насыщенную экскурсионную программу,прекрасную гостиницу. Отдельная благодарность гиду Стерлядкиной Светлане Анатольевне
С
2 июня 2022
31 мая 2022 вернулись из туристического тура Псков и Талабские острова. Остались очень довольны поездкой. Хотим выразить глубокую благодарность за четкую организацию тура, интересную и насыщенную экскурсионную программу. Прекрасную гостиницу. Отдельную благодарность гиду Стерлядкиной Светлане Анатольевне.

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