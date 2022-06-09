08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

13:30 Отъезд в д. Б. Толба (трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из деревни Большая Толба).

Экскурсия на Талабские острова: о. Талабск (о. Залита).

Посещение храма св. Николая XVIII в. Икона Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская), могила протоиерея Николая Гурьянова.

18:00 Возвращение в Псков.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.