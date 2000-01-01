Что вы увидите
- «Темные» места средневекового города Пскова
- Гремячая башня
- Храм Богоявления с Запсковья
- Места языческих капищ
«А побасенки живут и повторяются поныне... » (Н. В. Гоголь)
Пешеходная экскурсия ⛳ по неизведанным уголкам древнего Пскова, авторская версия о мифах и легендах средневекового города.
На экскурсии 🧭 Вас ждут:
- «Темная» мельница,
- священный родник,
- заколдованная царевна
- тень старого князя
- и многое другое...
Что не входит
- Личные расходы (сувениры, перекус и др. )
Начало и место завершения
🚩 Советская набережная, 2
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
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