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Побасенки от Скобаря

4.7
3 отзыва
Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Пешеходная экскурсия ⛳ по неизведанным уголкам древнего Пскова.

Авторская версия о мифах и легендах средневекового города.

Вас ждут: «Темная» мельница, священный родник, заколдованная царевна и тень старого князя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Побасенки от Скобаря
Побасенки от Скобаря

Что вы увидите

  • «Темные» места средневекового города Пскова
  • Гремячая башня
  • Храм Богоявления с Запсковья
  • Места языческих капищ
«А побасенки живут и повторяются поныне... » (Н. В. Гоголь)
Пешеходная экскурсия ⛳ по неизведанным уголкам древнего Пскова, авторская версия о мифах и легендах средневекового города.

На экскурсии 🧭 Вас ждут:

  • «Темная» мельница,
  • священный родник,
  • заколдованная царевна
  • тень старого князя
  • и многое другое...
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, перекус и др. )
Начало и место завершения
🚩 Советская набережная, 2
Побасенки от Скобаря
Побасенки от Скобаря
Побасенки от Скобаря
Побасенки от Скобаря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Русский Г.
Русский Г.
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