Эта экскурсия для тех, кого не слишком интересуют архитектурные изыски, но привлекают впечатляющие факты и драматичные моменты биографии.
Гуляя по самому центру древнерусского города, вы услышите о княгине Ольге и «мамушке» Пушкина, псковских скобарях и крокодилах. Рассмотрите современные муралы и средневековые храмы. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Гуляя по самому центру древнерусского города, вы услышите о княгине Ольге и «мамушке» Пушкина, псковских скобарях и крокодилах. Рассмотрите современные муралы и средневековые храмы. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Описание аудиогида
Псковские истории
- О гостинице, изменившей облик целого района
- Простой колхознице, вдохновившей скульптора
- Городском сумасшедшем благородных кровей
- Ужасающей мести княгини Ольги
- Местных крокодилах, «кошмаривших» население
- Подземной реке и площади на болоте
Кроме того,
- Вы узнаете, кто стал прототипом «мамушки» Пушкина
- Рассмотрите необычные крепостные стены
- Загадаете желание, которое исполнит псковский скобарь
- Увидите тот самый балкон, с которого объявили об отречении Николая II
В программе аудиоэкскурсии:
- Храм Святой Анастасии Римлянки. Объект культурного наследия, расположенный на Октябрьском проспекте. История храма начинается в 1377 году
- Церковь Василия на Горке 15 века
- Мурал «Два капитана». Яркий пример современного искусства, вдохновлённый литературным наследием. Находится рядом с памятником героям романа
- Памятники «Пушкин и крестьянка», «Псковский скобарь»
- Церковь Михаила и Гавриила Архангелов, одним из старейших храмов Пскова
Прогулка закончится у стен кремля, в двух шагах от живописной набережной, где вы сможете продолжить прогулку.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 10262 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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