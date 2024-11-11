Псков: аудиоэкскурсия по главному проспекту

Лёгкая прогулка в своём темпе - под аккомпанемент ярких историй из жизни города
Эта экскурсия для тех, кого не слишком интересуют архитектурные изыски, но привлекают впечатляющие факты и драматичные моменты биографии.

Гуляя по самому центру древнерусского города, вы услышите о княгине Ольге и «мамушке» Пушкина, псковских скобарях и крокодилах. Рассмотрите современные муралы и средневековые храмы. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Псков: аудиоэкскурсия по главному проспекту
Псков: аудиоэкскурсия по главному проспекту
Псков: аудиоэкскурсия по главному проспекту

Описание аудиогида

Псковские истории

  • О гостинице, изменившей облик целого района
  • Простой колхознице, вдохновившей скульптора
  • Городском сумасшедшем благородных кровей
  • Ужасающей мести княгини Ольги
  • Местных крокодилах, «кошмаривших» население
  • Подземной реке и площади на болоте

Кроме того,

  • Вы узнаете, кто стал прототипом «мамушки» Пушкина
  • Рассмотрите необычные крепостные стены
  • Загадаете желание, которое исполнит псковский скобарь
  • Увидите тот самый балкон, с которого объявили об отречении Николая II

В программе аудиоэкскурсии:

  • Храм Святой Анастасии Римлянки. Объект культурного наследия, расположенный на Октябрьском проспекте. История храма начинается в 1377 году
  • Церковь Василия на Горке 15 века
  • Мурал «Два капитана». Яркий пример современного искусства, вдохновлённый литературным наследием. Находится рядом с памятником героям романа
  • Памятники «Пушкин и крестьянка», «Псковский скобарь»
  • Церковь Михаила и Гавриила Архангелов, одним из старейших храмов Пскова

Прогулка закончится у стен кремля, в двух шагах от живописной набережной, где вы сможете продолжить прогулку.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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