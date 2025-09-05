Мои заказы

Экскурсия по древнему Пскову

Путешествие в Псков: индивидуальная экскурсия по кремлю и старинным улочкам. Узнайте о средневековой архитектуре и истории города
Путешествие в прошлое Пскова - это уникальная возможность узнать о значении города в истории России.

Вы увидите мощные стены кремля, средневековые памятники и храмы, которые поражают своей архитектурой. Прогулка по старинным улочкам и набережной реки Великой подарит вам незабываемые впечатления.

Не упустите шанс узнать, почему псковичей называли «скобарями» и как в городе появился снежный барс - символ Пскова
5
74 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные памятники архитектуры
  • 🕌 Величественные храмы и монастыри
  • 🌉 Живописные виды с крепостных стен
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🗺️ Погружение в атмосферу древнего города
Экскурсия по древнему Пскову© Мария
Экскурсия по древнему Пскову© Мария
Экскурсия по древнему Пскову© Мария
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Псковский кремль
  • Приказные палаты
  • Храм Богоявления в Бродах
  • Церковь Космы и Дамиана с Примостья
  • Спасо-Мирожский монастырь
  • Церковь Василия на Горке
  • Двор Подзноева

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша экскурсия начнётся в сердце Пскова — кремле. Его мощные стены хранят многовековую историю города. Я покажу вам уникальные памятники средневековой архитектуры, в том числе Приказные палаты — административный центр Псковской республики.
Прогуливаясь по старинным улочкам, мы погрузимся в атмосферу древнего Пскова. Остановимся у башен кремля, каждой из которых отведена особая роль в защите города. И полюбуемся с крепостных стен панорамным видом на живописные окрестности города.
Мы посетим храм Богоявления в Бродах, поражающий лаконичными формами и изысканными видами. Увидим церковь Космы и Дамиана с Примостья. А также ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, храмы которого демонстрируют северное псковское зодчество с массивными куполами и узкими окнами-бойницами.
Остановимся у церкви Василия на Горке — единственной в Пскове, что не имела звонницы. Продолжая путь, увидим средневековые палаты и двор Подзноева — они расскажут нам о жизни и быте псковичей в разные эпохи.
Завершится экскурсия на живописной набережной реки Великой у Покровской башни, откуда открывается прекрасный вид на город. Здесь вы сможете ощутить всю красоту и величие древнего Пскова.

Организационные детали

  • Вход на территорию Псковского кремля оплачивается отдельно — 600 ₽ за чел.
  • По запросу можно провести экскурсию в автопешеходном формате. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 635 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Мария, я гид в Пскове с большим опытом. За годы работы трижды признавалась главным экспертом по организации экскурсионных услуг в конкурсе «Профессионалы», получила аккредитацию в Свято-Успенском
читать дальше

Псково-Печерском монастыре и благодарность от директора Пушкинского заповедника. Я коренная псковичка, отлично знаю нюансы местной культуры, истории и достопримечательностей. Могу рассказать о скрытых жемчужинах, которые не указаны в путеводителях, и поделиться интересными фактами. Также гарантирую

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
1
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Экскурсия по древнему Пскову (Наталья)Экскурсия по древнему Пскову (Наталья)Экскурсия по древнему Пскову (Наталья)Экскурсия по древнему Пскову (Наталья)Экскурсия по древнему Пскову (Светлана)Экскурсия по древнему Пскову (Светлана)Экскурсия по древнему Пскову (Светлана)Экскурсия по древнему Пскову (Светлана)Экскурсия по древнему Пскову (Светлана)Экскурсия по древнему Пскову (Светлана)Экскурсия по древнему Пскову (Светлана)Экскурсия по древнему Пскову (Светлана)Экскурсия по древнему Пскову (Лина)Экскурсия по древнему Пскову (Лина)Экскурсия по древнему Пскову (Лина)Экскурсия по древнему Пскову (Ирина)Экскурсия по древнему Пскову (Ирина)Экскурсия по древнему Пскову (Ирина)Экскурсия по древнему Пскову (Ирина)Экскурсия по древнему Пскову (Ирина)Экскурсия по древнему Пскову (Ирина)Экскурсия по древнему Пскову (Anna)Экскурсия по древнему Пскову (Артём)Экскурсия по древнему Пскову (Артём)Экскурсия по древнему Пскову (Артём)Экскурсия по древнему Пскову (Артём)Экскурсия по древнему Пскову (Артём)Экскурсия по древнему Пскову (Артём)Экскурсия по древнему Пскову (Андрей)Экскурсия по древнему Пскову (Андрей)
Л
Любовь
5 сен 2025
Благодарим Марию за доступную и интересную подачу материала. Ни один из вопросов не остался без ответа.
Дата посещения: 2 сентября 2025
С
Свиридова
16 июл 2025
Экскурсия очень понравилась.Мария столько интересного рассказала про Псков,исторические события,а затем провезла нас на своем автомобиле по знаковым местам Пскова. Спасибо,Мария!
Дата посещения: 16 июля 2025
Е
Елена
5 ноя 2025
Экскурсия замечательная (экскурсовод Мария), хотя не раз бывали в Пскове прошлись по городу с большим удовольствием и многие вещи увидели с другой стороны. Всем рекомендуем, можно с детьми.
М
Марина
5 ноя 2025
Спасибо экскурсоводу Марии за прекрасную, познавательную и не утомительную экскурсию!
Е
Екатерина
23 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность гиду Марии за прекрасную экскурсию! Это была не просто прогулка по городу, а настоящее погружение в историю. Как педагог и историк, Мария обладает уникальным даром —
читать дальше

рассказывать о сложных вещах просто, увлекательно и с огромной любовью к своему делу.
Высочайшее качество, внимание к деталям, блестящие знания. Однозначно рекомендую Марию как гида, который превратит экскурсию в незабываемое путешествие во времени!

Наталья
Наталья
5 окт 2025
Мария, спасибо большое за прекрасную экскурсию!
Мария, спасибо большое за прекрасную экскурсию!Мария, спасибо большое за прекрасную экскурсию!Мария, спасибо большое за прекрасную экскурсию!Мария, спасибо большое за прекрасную экскурсию!
Роман
Роман
4 окт 2025
Очень познавательно. Спасибо огромное. Всем рекомендую
Светлана
Светлана
2 окт 2025
Очень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, который совсем не любит экскурсии. Мы получили невероятный объем сведений об истории города, увидели огромное количество прекрасных исторических памятников. Прекрасная погода и интересные истории заставили заново влюбиться в Псков.
Теперь это точно один из моих любимых городов, куда хочется вернуться еще раз.
Очень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, которыйОчень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, которыйОчень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, которыйОчень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, которыйОчень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, которыйОчень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, которыйОчень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, которыйОчень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, который
О
Ольга
1 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Мария тоже). Узнали много интересного про Псков, как говорят, картинка сложилась после экскурсии и город для нас стал хорошим знакомым. После экскурсии по кремлю Мария провезла нас еще по нескольким достопримечательностям. Рассказ был увлекательным, Мария очень приятный человек в общении. От души рекомендую.
Лина
Лина
27 сен 2025
Мария - чудесный гид: внимательный, комфортный и эрудированный.
Профессиональные знания истории, доступная форма изложения, внимание к обратной связи, советы и рекомендации по запросу. Наш день в Пскове благодаря Марии прошел прекрасно, очень рекомендуем!
Мария - чудесный гид: внимательный, комфортный и эрудированный.Мария - чудесный гид: внимательный, комфортный и эрудированный.Мария - чудесный гид: внимательный, комфортный и эрудированный.
И
Ирина
25 сен 2025
Марии как экскурсоводу есть над чем работать. Во-первых речь была слишком быстрой и не достаточно громкой. К сожалению рассказ был очень перегружен историческим фактами. Мария безусловно знает историю, но я не хочу слушать на экскурсии пересказ энциклопедии. Это скучно. Надеюсь, Мария не обидится на мои замечания, а учтет их при проведении следующих экскурсий
Марии как экскурсоводу есть над чем работать. Во-первых речь была слишком быстрой и не достаточно громкой.Марии как экскурсоводу есть над чем работать. Во-первых речь была слишком быстрой и не достаточно громкой.
М
Марина
25 сен 2025
Мария, прекрасный гид и экскурсовод!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, прекрасные исторические знания и подача материала для нас туристов. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Мария - большой профессионал своего дела. Всем советую этого гида при посещении Пскова.
С
Светлана
20 сен 2025
Это был просто потрясающий вечер, экскурсия прошла идеально, материал подавался просто, понятно, с любопытными деталями. Хотелось бы продлить данное мероприятие дальше, потому что невозможно было оторваться.
И
Ирина
19 сен 2025
Великолепная экскурсия и прекрасный гид Мария!
Время пролетело незаметно) легко, уютно и познавательно)
А мой 6-летний сын спросил вечером «а завтра будет этот же экскурсовод? Мне она очень понравилась»
Великолепная экскурсия и прекрасный гид Мария!Великолепная экскурсия и прекрасный гид Мария!Великолепная экскурсия и прекрасный гид Мария!Великолепная экскурсия и прекрасный гид Мария!
Е
Елена
18 сен 2025
Мария профессиональный историк. Хорошо знает излагаемый материал. Очень доброжелательная.

Входит в следующие категории Пскова

Похожие экскурсии из Пскова

Большая обзорная экскурсия по Пскову
На автобусе
7 часов
31 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Большая обзорная экскурсия по Пскову
Увидеть и узнать всё самое-самое - на автобусе и пешком
Начало: Ул. Профсоюзная д. 1
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:00
11 ноя в 11:00
14 ноя в 11:00
2300 ₽ за человека
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Пешая
2 часа
224 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
В тренде
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Оценить главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: На Октябрьском проспекте
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Такой древний Псков
Пешая
3.5 часа
206 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пскове