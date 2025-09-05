Экскурсия по древнему Пскову

Что вас ожидает

Наша экскурсия начнётся в сердце Пскова — кремле. Его мощные стены хранят многовековую историю города. Я покажу вам уникальные памятники средневековой архитектуры, в том числе Приказные палаты — административный центр Псковской республики.

Прогуливаясь по старинным улочкам, мы погрузимся в атмосферу древнего Пскова. Остановимся у башен кремля, каждой из которых отведена особая роль в защите города. И полюбуемся с крепостных стен панорамным видом на живописные окрестности города.

Мы посетим храм Богоявления в Бродах, поражающий лаконичными формами и изысканными видами. Увидим церковь Космы и Дамиана с Примостья. А также ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, храмы которого демонстрируют северное псковское зодчество с массивными куполами и узкими окнами-бойницами.

Остановимся у церкви Василия на Горке — единственной в Пскове, что не имела звонницы. Продолжая путь, увидим средневековые палаты и двор Подзноева — они расскажут нам о жизни и быте псковичей в разные эпохи.

Завершится экскурсия на живописной набережной реки Великой у Покровской башни, откуда открывается прекрасный вид на город. Здесь вы сможете ощутить всю красоту и величие древнего Пскова.

Организационные детали