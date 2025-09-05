Экскурсия по древнему Пскову

Путешествие в прошлое Пскова - это уникальная возможность узнать о значении города в истории России.
Вы увидите мощные стены кремля, средневековые памятники и храмы, которые поражают своей архитектурой. Прогулка по старинным улочкам и набережной реки Великой подарит вам незабываемые впечатления.
Не упустите шанс узнать, почему псковичей называли «скобарями» и как в городе появился снежный барс - символ Пскова
Вы увидите мощные стены кремля, средневековые памятники и храмы, которые поражают своей архитектурой. Прогулка по старинным улочкам и набережной реки Великой подарит вам незабываемые впечатления.
Не упустите шанс узнать, почему псковичей называли «скобарями» и как в городе появился снежный барс - символ Пскова
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные памятники архитектуры
- 🕌 Величественные храмы и монастыри
- 🌉 Живописные виды с крепостных стен
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🗺️ Погружение в атмосферу древнего города
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Псковский кремль
- Приказные палаты
- Храм Богоявления в Бродах
- Церковь Космы и Дамиана с Примостья
- Спасо-Мирожский монастырь
- Церковь Василия на Горке
- Двор Подзноева
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наша экскурсия начнётся в сердце Пскова — кремле. Его мощные стены хранят многовековую историю города. Я покажу вам уникальные памятники средневековой архитектуры, в том числе Приказные палаты — административный центр Псковской республики.
Прогуливаясь по старинным улочкам, мы погрузимся в атмосферу древнего Пскова. Остановимся у башен кремля, каждой из которых отведена особая роль в защите города. И полюбуемся с крепостных стен панорамным видом на живописные окрестности города.
Мы посетим храм Богоявления в Бродах, поражающий лаконичными формами и изысканными видами. Увидим церковь Космы и Дамиана с Примостья. А также ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, храмы которого демонстрируют северное псковское зодчество с массивными куполами и узкими окнами-бойницами.
Остановимся у церкви Василия на Горке — единственной в Пскове, что не имела звонницы. Продолжая путь, увидим средневековые палаты и двор Подзноева — они расскажут нам о жизни и быте псковичей в разные эпохи.
Завершится экскурсия на живописной набережной реки Великой у Покровской башни, откуда открывается прекрасный вид на город. Здесь вы сможете ощутить всю красоту и величие древнего Пскова.
Организационные детали
- Вход на территорию Псковского кремля оплачивается отдельно — 600 ₽ за чел.
- По запросу можно провести экскурсию в автопешеходном формате. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 635 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Мария, я гид в Пскове с большим опытом. За годы работы трижды признавалась главным экспертом по организации экскурсионных услуг в конкурсе «Профессионалы», получила аккредитацию в Свято-УспенскомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Любовь
5 сен 2025
Благодарим Марию за доступную и интересную подачу материала. Ни один из вопросов не остался без ответа.
Дата посещения: 2 сентября 2025
С
Свиридова
16 июл 2025
Экскурсия очень понравилась.Мария столько интересного рассказала про Псков,исторические события,а затем провезла нас на своем автомобиле по знаковым местам Пскова. Спасибо,Мария!
Дата посещения: 16 июля 2025
Е
Елена
5 ноя 2025
Экскурсия замечательная (экскурсовод Мария), хотя не раз бывали в Пскове прошлись по городу с большим удовольствием и многие вещи увидели с другой стороны. Всем рекомендуем, можно с детьми.
М
Марина
5 ноя 2025
Спасибо экскурсоводу Марии за прекрасную, познавательную и не утомительную экскурсию!
Е
Екатерина
23 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность гиду Марии за прекрасную экскурсию! Это была не просто прогулка по городу, а настоящее погружение в историю. Как педагог и историк, Мария обладает уникальным даром —
Наталья
5 окт 2025
Мария, спасибо большое за прекрасную экскурсию!
Роман
4 окт 2025
Очень познавательно. Спасибо огромное. Всем рекомендую
Светлана
2 окт 2025
Очень информативно-насыщенная экскурсия. Мария - прекрасный рассказчик. В беседу удалось увлечь даже моего молодого человека, который совсем не любит экскурсии. Мы получили невероятный объем сведений об истории города, увидели огромное количество прекрасных исторических памятников. Прекрасная погода и интересные истории заставили заново влюбиться в Псков.
Теперь это точно один из моих любимых городов, куда хочется вернуться еще раз.
Теперь это точно один из моих любимых городов, куда хочется вернуться еще раз.
О
Ольга
1 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Мария тоже). Узнали много интересного про Псков, как говорят, картинка сложилась после экскурсии и город для нас стал хорошим знакомым. После экскурсии по кремлю Мария провезла нас еще по нескольким достопримечательностям. Рассказ был увлекательным, Мария очень приятный человек в общении. От души рекомендую.
Лина
27 сен 2025
Мария - чудесный гид: внимательный, комфортный и эрудированный.
Профессиональные знания истории, доступная форма изложения, внимание к обратной связи, советы и рекомендации по запросу. Наш день в Пскове благодаря Марии прошел прекрасно, очень рекомендуем!
Профессиональные знания истории, доступная форма изложения, внимание к обратной связи, советы и рекомендации по запросу. Наш день в Пскове благодаря Марии прошел прекрасно, очень рекомендуем!
И
Ирина
25 сен 2025
Марии как экскурсоводу есть над чем работать. Во-первых речь была слишком быстрой и не достаточно громкой. К сожалению рассказ был очень перегружен историческим фактами. Мария безусловно знает историю, но я не хочу слушать на экскурсии пересказ энциклопедии. Это скучно. Надеюсь, Мария не обидится на мои замечания, а учтет их при проведении следующих экскурсий
М
Марина
25 сен 2025
Мария, прекрасный гид и экскурсовод!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, прекрасные исторические знания и подача материала для нас туристов. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Мария - большой профессионал своего дела. Всем советую этого гида при посещении Пскова.
Мария - большой профессионал своего дела. Всем советую этого гида при посещении Пскова.
С
Светлана
20 сен 2025
Это был просто потрясающий вечер, экскурсия прошла идеально, материал подавался просто, понятно, с любопытными деталями. Хотелось бы продлить данное мероприятие дальше, потому что невозможно было оторваться.
И
Ирина
19 сен 2025
Великолепная экскурсия и прекрасный гид Мария!
Время пролетело незаметно) легко, уютно и познавательно)
А мой 6-летний сын спросил вечером «а завтра будет этот же экскурсовод? Мне она очень понравилась»
Время пролетело незаметно) легко, уютно и познавательно)
А мой 6-летний сын спросил вечером «а завтра будет этот же экскурсовод? Мне она очень понравилась»
Е
Елена
18 сен 2025
Мария профессиональный историк. Хорошо знает излагаемый материал. Очень доброжелательная.
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии из Пскова
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборБольшая обзорная экскурсия по Пскову
Увидеть и узнать всё самое-самое - на автобусе и пешком
Начало: Ул. Профсоюзная д. 1
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:00
11 ноя в 11:00
14 ноя в 11:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеПсков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Оценить главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: На Октябрьском проспекте
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.