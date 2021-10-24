Псков: путешествие во времени

Посетить один из древнейших русских городов и раскрыть его историю на обзорной экскурсии

4.9
10 отзывов
Псков пережил более ста войн, десятки осад, эпидемии и пожары.

Несмотря на это ему удалось сохранить богатое культурное наследие.

Вы погуляете по кремлю, рассмотрите необычные крепостные сооружения, великолепные храмы и святые иконы.

Пройдете по идиллической набережной, отыщете памятник Скобарю и узнаете о небесном защитнике города.
Псков: путешествие во времени
Псков: путешествие во времени
Псков: путешествие во времени
Псков: путешествие во времени
Псков: путешествие во времени
Псков: путешествие во времени
Псков: путешествие во времени
Псков: путешествие во времени

Что вас ожидает.

Величественный кремль

Мы начнем прогулку на площади перед кремлем. Пройдя через старинные ворота, увидим «псковские помпеи» — часть крепости, которую местные жители называют Довмонтовым городом. Кроме того, я покажу Великие ворота и древнюю Вечевую площадь, где решались важнейшие вопросы. Раскрою историю Троицкого собора и поясню, почему псковичи строили свой город как «место Бога на Земле».

Псков изнутри

После посещения Троицкого собора мы поднимемся на крепостную стену и зайдем в боевую башню. Прогуляемся по живописной набережной и проникнемся уютом центра города. Оценим памятник Великой княгине Ольге и поговорим о ее роли в истории Пскова. А также я расшифрую особенности местной архитектурной школы и расскажу о военно-политическом прошлом города-воина.

Организационные детали

По желанию я готов скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений, я живу в Пскове с рождения. С удовольствием расскажу, чем он отличается от других русских городов, и покажу его самые интересные уголки. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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10 реальных отзывов от туристов

Ольга
24 окт 2021
Замечательное знакомство с историей Пскова. Благодарим Евгения за интересную и очень увлекательную прогулку. Мы с сыновьями очень довольны. Узнали много нового из истории Пскова и России. Были увлечены и взрослые и дети. Такая экскурсия будет очень полезна школьникам, изучающим Средневековье. И всем, кому интересна история России. Полна земля русская талантливыми людьми. Евгений в очередной раз это подтвердил. Спасибо большое! Успехов!
Е
16 окт 2021
Большое спасибо за экскурсию.
Е
13 окт 2021
Получилась душевная прогулка,. Евгений много знает, интересно рассказывает, видно, что челлвек не просто выучил текст, а разбирается в теме. Ни один вопрос не остался без ответа.
Друзьям обязательно порекомендую
М
11 окт 2021
Огромное спасибо Евгению за насыщенную и увлекательную экскурсию! Мы с супругой остались очень довольны, будем рекомендовать друзьям и знакомым!
М
6 окт 2021
Евгений приятный, тактичный рассказчик. Экскурсия прошла достаточно хорошо, познавательно. ) Будем рекомендовать друзьям. )
О
27 сен 2021
Мы были первый раз в Пскове. Но благодаря изумительной и очень познавательной экскурсии перед нами раскрылся этот старинный и очаровательный город. Евгений с удовольствием отвечал на все вопросы и показал нам много дополнительных мест, которые в первоначальный маршрут не входили. С удовольствием будем рекомендовать этого экскурсовода своим друзьям, да и сами, я думаю, еще не раз воспользуемся его услугами, потому в этом город есть, что посмотреть.
А
26 сен 2021
Спасибо Евгению за полный и интересный рассказ о Пскове и его истории. Замечательно провели время. Экскурсия была 3.5 часа и время пролетело не заметно. В экскурсию вошли даже не заплонированы места и достопримечательности! Всем рекомендую.
Надежда
18 сен 2021
Добрый день, сегодня участвовала в экскурсии «Псков:путешествие во времени» с Евгением Захаровым. Экскурсовод познакомил нас с богатой историей Псковского Кремля, мы посетили главные храмы города и прошлись по его исторической части. Евгений - опытный гид, с любовь рассказывал о своём родном городе и его богатой истории. Я получила большое удовольствие от познавательной экскурсии. Всем рекомендую. )
Т
11 сен 2021
Впечатление, что Гид обладает глубокими познаниями и, более того, как мы поняли, сам причастен к археологической и научно-исследовательский работе и очень немаловажно, коренной житель, сохранивший исторические воспоминания, это отражается и на содержании экскурсии и на качестве изложения и доверительности и убедительности и прочее. Надо отметить, что повествование не выхолощено, оно постоянно сопровождается ссылками на кинофильмы, например, и от этого обретает более жизненную, живую, популяристическую окраску. Есть, кроме этого, ощущение, что данная экскурсия, скорее подошла бы людям от 40 и дальше, как более серьезная, просветительская, хотя и не "заумная", не скучная вовсе, но это опять же зависит от менталитета человека, его психотипа. Мы убеждённо порекомендуем Евгения туристам Пскова.
О
3 сен 2021
Это было нашим первым знакомством с городом. Евгений любезно согласился довезти нас из отеля на своем авто до места начала нашего пешеходного маршрута. Гуляли по городу почти 3 часа. Неторопливо, информативно. Все, как мы планировали. Идеальное первое знакомство.

Евгений, спасибо Вам за экскурсию. Сожалеем, что не смогли провести с Вами больше времени. Планируем вернуться еще.

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