Что вас ожидает.

Величественный кремль

Мы начнем прогулку на площади перед кремлем. Пройдя через старинные ворота, увидим «псковские помпеи» — часть крепости, которую местные жители называют Довмонтовым городом. Кроме того, я покажу Великие ворота и древнюю Вечевую площадь, где решались важнейшие вопросы. Раскрою историю Троицкого собора и поясню, почему псковичи строили свой город как «место Бога на Земле».

Псков изнутри

После посещения Троицкого собора мы поднимемся на крепостную стену и зайдем в боевую башню. Прогуляемся по живописной набережной и проникнемся уютом центра города. Оценим памятник Великой княгине Ольге и поговорим о ее роли в истории Пскова. А также я расшифрую особенности местной архитектурной школы и расскажу о военно-политическом прошлом города-воина.

Организационные детали

По желанию я готов скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии.