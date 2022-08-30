Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

5
1 отзыв
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. На экскурсию не допускаются дети до 5 лет, а также туристы с животными.
Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»

Что вас ожидает 🤩

  • Город Себеж
  • Колокольня Рождественской церкви
  • Озеро Орно
  • Озеро Себежское
  • Усадьба Ореховно
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Во время этой поездки вы посетите уникальный район Псковской области – Себежский. Он имеет границы с двумя государствами – Латвийской Республикой на западе и с Беларусью на юге. В прежние времена Себеж был частью Польши и Великого княжества Литовского. Здесь переплелись многие исторические события и фигуры. Себежская земля связана с Петром I, писателем Иваном Буниным и Народным артистом СССР Зиновием Гердтом. Через Себеж в древности проходил легендарный путь «Из варяг в греки».

Себеж часто называют озерной столицей Псковской области. Город находится посреди озер Себежское и Орно – в границах национального парка. Во время экскурсии вы сможете оценить завораживающие пейзажи и живописные природные ландшафты Себежского района, граничащие с европейской размеренностью и спокойствием.

Вы узнаете, почему город нередко называют псковской Венецией, увидите сохранившиеся архитектурные памятники Себежа периода Средневековья и находки археологов. Прекрасный вид на город открывается с колокольни Рождественской церкви.

В рамках экскурсии вы познакомитесь с ещё одной известной достопримечательностью себежской земли – Усадьбой Ореховно. Здесь находится первый и единственный европейский сад в России, который открыт для посещения, несмотря на статус частного. Александр Гривко – известный ландшафтный архитектор и обладатель престижной премии European Garden Award. Его детство прошло на псковской земле, а много лет спустя, в память о своей матери он создал при небольшом замке невероятной красоты парк. Вы увидите изящные фонтаны, гроты и беседки, клумбы и аллеи.

Главная изюминка парка – оранжерея 19 века, доставленная в Ореховно прямиком из Франции. Это место притягивает своей прелестью туристов и фотографов. Каждый посетитель Усадьбы Ореховно увозит с собой на память не только чудесные воспоминания, но и прекрасные фотографии.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в усадьбу «Ореховно» – 600 руб. /взр.
  • 500 руб. /пенс.
  • 300 руб. /дети до 16 лет. Групповой обед по желанию – 550 руб. /чел
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в null
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
30 авг 2022
Себеж - маленький чистенькй городок, я обожаю русскую провинцию, про усадьбу Ореховно можно говорить только в превосходной степени - прекрасная, преинтереснейшая, презамечательнейшая… организация экскурсии на высоком уровне, экскусовод Мария обаятельная девушка, информацию донесла хорошим языком. запомнилось посещение сыроварни

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