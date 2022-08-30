Во время этой поездки вы посетите уникальный район Псковской области – Себежский. Он имеет границы с двумя государствами – Латвийской Республикой на западе и с Беларусью на юге. В прежние времена Себеж был частью Польши и Великого княжества Литовского. Здесь переплелись многие исторические события и фигуры. Себежская земля связана с Петром I, писателем Иваном Буниным и Народным артистом СССР Зиновием Гердтом. Через Себеж в древности проходил легендарный путь «Из варяг в греки».

Себеж часто называют озерной столицей Псковской области. Город находится посреди озер Себежское и Орно – в границах национального парка. Во время экскурсии вы сможете оценить завораживающие пейзажи и живописные природные ландшафты Себежского района, граничащие с европейской размеренностью и спокойствием.

Вы узнаете, почему город нередко называют псковской Венецией, увидите сохранившиеся архитектурные памятники Себежа периода Средневековья и находки археологов. Прекрасный вид на город открывается с колокольни Рождественской церкви.

В рамках экскурсии вы познакомитесь с ещё одной известной достопримечательностью себежской земли – Усадьбой Ореховно. Здесь находится первый и единственный европейский сад в России, который открыт для посещения, несмотря на статус частного. Александр Гривко – известный ландшафтный архитектор и обладатель престижной премии European Garden Award. Его детство прошло на псковской земле, а много лет спустя, в память о своей матери он создал при небольшом замке невероятной красоты парк. Вы увидите изящные фонтаны, гроты и беседки, клумбы и аллеи.

Главная изюминка парка – оранжерея 19 века, доставленная в Ореховно прямиком из Франции. Это место притягивает своей прелестью туристов и фотографов. Каждый посетитель Усадьбы Ореховно увозит с собой на память не только чудесные воспоминания, но и прекрасные фотографии.