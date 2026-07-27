Пушгоры — не просто заповедник с усадьбами и дивными пейзажами, это история становления величайшего русского поэта. Поверьте, здесь время остановилось, здесь чувствуешь дух Пушкина! Вы узнаете о жизни Александра Сергеевича в михайловской ссылке, о его отношении к этим местам и написанным здесь произведениям. А также посетите имение предков или соседей Пушкина и город Остров по пути.

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Описание экскурсии

Дорога из Пскова в Пушгоры займёт порядка 2,5 часов: заскучать не дадут рассказы гида о биографии Александра Сергеевича Пушкина, о его поэтическом становлении и о роли нашего края в его судьбе.

Усадьба «Петровское» (по средам и субботам)

Здесь мы познакомимся с личностью Абрама Ганнибала — прадеда поэта. Осмотрим скромный первоначальный флигель Абрама Петровича и более поздний господский дом. Пушкин не раз навещал Петровское в поисках семейных связей и бродил по его классическому парку.

Усадьба «Михайловское»

Это место, где поэт провел годы ссылки и создал более ста произведений. Барский дом, банька с комнатой Арины Родионовны и кухня дадут представление о быте Александра Сергеевича в изгнании. Парк создан трудами деда и сына Пушкина — мемориальные деревья сохранились до наших дней.

Усадьба «Тригорское» (по пятницам вместо Петровской)

Поэтическое настроение сохранит «Тригорское» — усадьба семьи Осиповых-Вульф, где поэт отдыхал в дружеском кругу. Описание обитателей и гостей дома, парка и окружающих пейзажей можно найти на страницах «Евгения Онегина». Банька, «Скамья Онегина», «аллея Татьяны» — ожившие свидетели поэтического быта 19 века.

Могила Александра Сергеевича Пушкина

Завершим знакомство с Пушкинскими Горами посещением Свято-Успенского монастыря, родового кладбища Пушкиных-Ганнибалов и могилы А. С. Пушкина. Это не просто дань памяти и уважения поэту, но и знакомство с историей монастыря, который был славен задолго до появления на этой земле предков Пушкина.

Мосты Острова

Приятным дополнением станет осмотр уникальных цепных мостов через реку Великую в городе Острове. Единственные сохранившиеся безопорные подвесные мосты 1853 года постройки — уникальное действующее инженерное сооружение, в этом году отмечают 170-летний юбилей.

Организационные детали

По средам и субботам экскурсия проходит с посещением усадеб «Петровское» и «Михайловское». По пятницам посещаем «Тригорское» и «Михайловское»

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет

Экскурсия проходит на автобусе. Места распределяются в зависимости от даты бронирования экскурсии (чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места)

С вами будет гид из нашей команды. Экскурсии внутри усадебных домов также проводим мы либо гиды усадеб

Возвращение в Псков — после 19:00

В подарок после экскурсии вы получите набор авторских открыток

Дополнительные расходы