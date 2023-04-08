Пушгоры — не просто заповедник с усадьбами и дивными пейзажами, это история становления величайшего русского поэта. Поверьте, здесь время остановилось, здесь чувствуешь дух Пушкина! Вы узнаете о жизни Александра Сергеевича в михайловской ссылке, о его отношении к этим местам и написанным здесь произведениям. А также посетите имение предков Пушкина и город Остров по пути.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Пскова в Пушгоры займёт порядка 2,5 часов: заскучать не дадут рассказы гида о биографии Александра Сергеевича Пушкина, о его поэтическом становлении и о роли нашего края в его судьбе.

Святогорский монастырь и могила Пушкина

Знакомство с Пушкинскими горами начнётся на Святой горе, в монастыре 16 века. Вы увидите место упокоения великого поэта, услышите о роковой дуэли и похоронах Пушкина.

Две усадьбы: Михайловское и Петровское

В каждой усадьбе вас ждёт экскурсия на 1,5 часа плюс свободное время для прогулок и фотографий.

Михайловское — родовое гнездо семьи Пушкиных, где Александр Сергеевич провёл два года ссылки. Вы посетите бережно восстановленный дом и усадебные «затеи», погуляете по сказочному парку с тем самым дубом «У Лукоморья», полюбуетесь видами на реку Сороть и долину: как тут не вспомнить стихи, известные с детских лет!

Петровское — владение Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина и первого владельца этих земель. Переедем на другой берег озера Кучане и перенесёмся в 18 век. Сын первого хозяина Пётр Абрамович построил большой господский дом, где и гостил Пушкин. Вы посетите восстановленные здания, оцените регулярный парк, разбитый по европейскому вкусу, и беседку-грот с видом на озеро.

Мосты Острова

Возвращаясь обратно, заедем в древний русский город Остров, который впервые упоминается в летописи в 1341 году. Вы увидите главную достопримечательность Острова — уникальные цепные мосты середины 19 века через реку Великую; они прекрасны в вечерней подсветке.

Организационные детали

Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет

Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек. Места в автобусе распределяются в зависимости от даты бронирования экскурсии (чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места).

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды. Экскурсии внутри усадебных домов также проводим мы либо гиды усадеб.

Возвращение в Псков — после 20:00

Дополнительные расходы