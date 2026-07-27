Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Пушгоры — не просто заповедник с усадьбами и дивными пейзажами, это история становления величайшего русского поэта.
Поверьте, здесь время остановилось, здесь чувствуешь дух Пушкина! Вы узнаете о жизни Александра Сергеевича в михайловской ссылке, о его отношении к этим местам и написанным здесь произведениям. А также посетите имение предков или соседей Пушкина и город Остров по пути.
Дорога из Пскова в Пушгоры займёт порядка 2,5 часов: заскучать не дадут рассказы гида о биографии Александра Сергеевича Пушкина, о его поэтическом становлении и о роли нашего края в его судьбе.
Усадьба «Петровское» (по средам и субботам) Здесь мы познакомимся с личностью Абрама Ганнибала — прадеда поэта. Осмотрим скромный первоначальный флигель Абрама Петровича и более поздний господский дом. Пушкин не раз навещал Петровское в поисках семейных связей и бродил по его классическому парку.
Усадьба «Михайловское»
Это место, где поэт провел годы ссылки и создал более ста произведений. Барский дом, банька с комнатой Арины Родионовны и кухня дадут представление о быте Александра Сергеевича в изгнании. Парк создан трудами деда и сына Пушкина — мемориальные деревья сохранились до наших дней.
Усадьба «Тригорское» (по пятницам вместо Петровской) Поэтическое настроение сохранит «Тригорское» — усадьба семьи Осиповых-Вульф, где поэт отдыхал в дружеском кругу. Описание обитателей и гостей дома, парка и окружающих пейзажей можно найти на страницах «Евгения Онегина». Банька, «Скамья Онегина», «аллея Татьяны» — ожившие свидетели поэтического быта 19 века.
Могила Александра Сергеевича Пушкина
Завершим знакомство с Пушкинскими Горами посещением Свято-Успенского монастыря, родового кладбища Пушкиных-Ганнибалов и могилы А. С. Пушкина. Это не просто дань памяти и уважения поэту, но и знакомство с историей монастыря, который был славен задолго до появления на этой земле предков Пушкина.
Мосты Острова
Приятным дополнением станет осмотр уникальных цепных мостов через реку Великую в городе Острове. Единственные сохранившиеся безопорные подвесные мосты 1853 года постройки — уникальное действующее инженерное сооружение, в этом году отмечают 170-летний юбилей.
Организационные детали
По средам и субботам экскурсия проходит с посещением усадеб «Петровское» и «Михайловское». По пятницам посещаем «Тригорское» и «Михайловское»
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
Экскурсия проходит на автобусе. Места распределяются в зависимости от даты бронирования экскурсии (чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места)
С вами будет гид из нашей команды. Экскурсии внутри усадебных домов также проводим мы либо гиды усадеб
Возвращение в Псков — после 19:00
В подарок после экскурсии вы получите набор авторских открыток
Дополнительные расходы
Входные билеты в две усадьбы: — Взрослые, пенсионеры — 1000 ₽ — Учащиеся очных форм обучения с 14 лет — 900 ₽ — Учащиеся до 14 лет — 600 ₽ — Льготные категории (ветераны ВОВ, боевых действий, дети-инвалиды, инвалиды I и II группы (+ один сопровождающий), сотрудники музеев РФ) — 600 ₽
Обед: комплексный — 1000 ₽, специальный (без лактозы, глютена или вегетарианский) — 1500 ₽. Обед бронируется дополнительно заранее. В день проведения экскурсии заказать обед или самостоятельно пообедать в ресторане возможности не будет
в среду, пятницу и субботу в 09:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4130 туристов
Я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
24.07.26. отличная экскурсия. очень повезло с погодой, было солнце, поэтому насладились по полной красотой пушкинских гор. Экскурсию вела Римма - потрясающий экскурсовод, кладезь информации и стихов Пушкина, все четко, спокойно, читать дальшеуменьшить
чувствуется многолетний опыт и большой профессионализм. небольшая группа до 18чел, везде успевали и никто не опаздывал, комфортный микроавтобус Мерседес, классный позитивный водитель, вобщем мы остались в полном восторге и ещё долго под приятным впечатлением. советую данного организатора и экскурсовода и экскурсию 🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼
+1
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Терехова
Прекрасная летняя погода, творчество великого поэта и профессионализм гида оставили в памяти чудные мгновения.
+2
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Е
Елена
Отличная прогулка по Пушкинским местам с превосходным гидом-Риммой Васильевной, профессионалом своего дела. Римму Васильевну было приятно слушать, рассказывала очень интересно и понятно, читала наизусть стихи Пушкина. Можно назвать ее настоящим читать дальшеуменьшить
Пушкинистом. Маршрут был грамотно продуман. Мы посетили две усадьбы: Петровское и Михайловское, прогулялись по живописным паркам, видели тот самый дуб "У Лукоморья". Потом посетили могилу Пушкина в Святогорском монастыре, пообедали. На обратной дороге заехали в городок Остров и посетили Цепные мосты через реку Великая, а также зашли в Никольский храм, построенный в 1542г. Огромное спасибо за экскурсию, которая была очень познавательной и интересной.
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С
Светлана
Всё понравилось 👍🏻👍🏻👍🏻
+4
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О
Ольга
Прекрасная экскурсия, очень поэтическая, позволяет окунуться в эпоху жизни Александра Сергеевича, вспомнить знакомые с детства стихи. На этой экскурсии вы узнаете не только основные вехи жизни поэта, но и о событиях истории нашей страны того периода.
+2
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А
Анастасия
Сегодня 18.07.2026 была потрясающая экскурсия в Пушкинские горы. Римма Васильевна на целый день была нашим путеводителем. Какой слог, какая речь.! Мы путешествуем из года в год по разным городам нашей читать дальшеуменьшить
необъятной Родины, так вот, если будете в Пскове я желаю вам попасть на экскурсию под обаяние Риммы Васильевны! Человек образованный, начитанный, все стихи А. С. Пушкина наизусть, ни одного слова "поразита", сплошной восторг! Очень внимательно относится к гостям. Одним словом -знаток своего дела. Побольше бы таких экскурсоводов на просторах нашей необъятной. Человек, работающий на своём месте. Римма Васильевна, крепкого вам здоровья на долгие счастливые годы и благодарных слушателей! С уважением и благодарностью, путешественники из Москвы. P.s. фото, увы, не загрузились
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