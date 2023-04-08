Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - экскурсия в группе до 40 человек
Пушгоры — не просто заповедник с усадьбами и дивными пейзажами, это история становления величайшего русского поэта.
Поверьте, здесь время остановилось, здесь чувствуешь дух Пушкина! Вы узнаете о жизни Александра Сергеевича в михайловской ссылке, о его отношении к этим местам и написанным здесь произведениям. А также посетите имение предков Пушкина и город Остров по пути.
Поверьте, здесь время остановилось, здесь чувствуешь дух Пушкина! Вы узнаете о жизни Александра Сергеевича в михайловской ссылке, о его отношении к этим местам и написанным здесь произведениям. А также посетите имение предков Пушкина и город Остров по пути.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
7
мая
мая
13
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20
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Описание
Что вас ожидает
Дорога из Пскова в Пушгоры займёт порядка 2,5 часов: заскучать не дадут рассказы гида о биографии Александра Сергеевича Пушкина, о его поэтическом становлении и о роли нашего края в его судьбе.
Святогорский монастырь и могила Пушкина
Знакомство с Пушкинскими горами начнётся на Святой горе, в монастыре 16 века. Вы увидите место упокоения великого поэта, услышите о роковой дуэли и похоронах Пушкина.
Две усадьбы: Михайловское и Петровское
В каждой усадьбе вас ждёт экскурсия на 1,5 часа плюс свободное время для прогулок и фотографий.
- Михайловское — родовое гнездо семьи Пушкиных, где Александр Сергеевич провёл два года ссылки. Вы посетите бережно восстановленный дом и усадебные «затеи», погуляете по сказочному парку с тем самым дубом «У Лукоморья», полюбуетесь видами на реку Сороть и долину: как тут не вспомнить стихи, известные с детских лет!
- Петровское — владение Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина и первого владельца этих земель. Переедем на другой берег озера Кучане и перенесёмся в 18 век. Сын первого хозяина Пётр Абрамович построил большой господский дом, где и гостил Пушкин. Вы посетите восстановленные здания, оцените регулярный парк, разбитый по европейскому вкусу, и беседку-грот с видом на озеро.
Мосты Острова
Возвращаясь обратно, заедем в древний русский город Остров, который впервые упоминается в летописи в 1341 году. Вы увидите главную достопримечательность Острова — уникальные цепные мосты середины 19 века через реку Великую; они прекрасны в вечерней подсветке.
Организационные детали
- Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек. Места в автобусе распределяются в зависимости от даты бронирования экскурсии (чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места).
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды. Экскурсии внутри усадебных домов также проводим мы либо гиды усадеб.
- Возвращение в Псков — после 20:00
Дополнительные расходы
- Входные билеты в две усадьбы: 800 руб. /взрослые, 700 руб. /пенсионеры и учащиеся от 14 лет, 300 руб. /дети до 14 лет
- Обед в кафе после посещения усадьбы Михайловское (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Октябрьской площади (самый центр Пскова)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — ваша команда гидов в Пскове
Провели 324 экскурсии для 489 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и трэвел-консультант. За моими плечами 15-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведенных экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с командой гидов: нас пять человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждем вас!Задать вопрос
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