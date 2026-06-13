Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)

Проехать по пушкинским местам и узнать о псковских народных играх, гаданиях и преданиях
Вы погуляете по знаменитой усадьбе Михайловское, оцените стилизованную крестьянскую деревню 19 века в Бугрово и посетите могилу Пушкина у Святогорского монастыря.

А мы расскажем, за что поэт любил псковскую землю, как повлиял на его творческий взлет местный народный фольклор и почему соседи называли его «Онегиным».
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33 отзыва
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)

Описание экскурсии

Музей-усадьба Михайловское

Михайловское — одно из важнейших мест в жизни Пушкина и его семьи. Вы узнаете, при каких обстоятельствах он приезжал сюда, как встречал здесь своих петербургских друзей и как ходил по местному лесу без сюртука, в одной рубашке. Кроме того, рассмотрите вещи поэта в господском имении, зайдете в домик Арины Родионовны и вспомните посвященные ей строки. У аллеи Керн разгадаете тайну «гения чистой красоты», а у многовекового дуба поищете того самого кота и Лукоморье.

«Пушкинская деревня» в Бугрово

Бугрово — музей деревянного зодчества под открытым небом, где воссоздана атмосфера крестьянской деревни 19 века. Вы поиграете здесь в старинные русские игры, раскроете принципы работы мельниц, освоите народные ремесла и услышите сказки на старинном псковском диалекте. А также посетите музейную почту и, вооружившись гусиным пером и старинным письмовником, подпишете открытку и отправите ее близким.

Святогорский монастырь

Вы узнаете, какие чудеса случались здесь во времена Ивана Грозного, как проходили святогорские ярмарки и зачем Пушкин переодевался на них в крестьянскую рубаху. Увидите некрополь, где захоронены родственники Пушкина, и могилу самого поэта и услышите о трагической дуэли и предшествовавших ей таинственных событиях.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида).

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Михайловское не включены в стоимость: 480 ₽ взрослые, 430 ₽ пенсионеры и студенты, 230 ₽ школьники до 14 лет и льготные категории, детям дошкольного возраста бесплатно
  • В Бугрово возможны разные варианты программы (её проводят сотрудники музея): русские народные игры, запуск мельницы, музейная почта, мастер-классы итд. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
  • По желанию дополнительно или вместо посещения Бугрово можно заехать в усадьбы Тригорское или Петровское. Стоимость экскурсии увеличится на 2000 ₽. Входные билеты оплачиваются отдельно для каждой усадьбы: 480 ₽/взрослые, 430 ₽/дети пенсионеры и студенты; 230 ₽/льготные категории, детям дошкольного возраста бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 4261 туриста
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная
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методичка). Работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Незабываемое путешествие по Пушкинский местам! Юлия - великолепная рассказчица, эрудированная и очень позитивная."Прививка Пушкиным", как она назвала нашу прогулку, состоялась. Интересная подача исторических фактов и стихи, стихи… посетили Михайловское, Тригорское и могилу поэта. Наша большая компания осталась под впечатлением, рекомендуем и желаем Юлии успехов!
Незабываемое путешествие по Пушкинский местам! Юлия - великолепная рассказчица, эрудированная и очень позитивная."Прививка Пушкиным", как она
Незабываемое путешествие по Пушкинский местам! Юлия - великолепная рассказчица, эрудированная и очень позитивная."Прививка Пушкиным", как она
Незабываемое путешествие по Пушкинский местам! Юлия - великолепная рассказчица, эрудированная и очень позитивная."Прививка Пушкиным", как она
Незабываемое путешествие по Пушкинский местам! Юлия - великолепная рассказчица, эрудированная и очень позитивная."Прививка Пушкиным", как она
Незабываемое путешествие по Пушкинский местам! Юлия - великолепная рассказчица, эрудированная и очень позитивная."Прививка Пушкиным", как она
Незабываемое путешествие по Пушкинский местам! Юлия - великолепная рассказчица, эрудированная и очень позитивная."Прививка Пушкиным", как она
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Марина
Отличная экскурсия. Знающий экскурсовод. Всем советую. Несмотря на то, что музеи были закрыты, все было очень интересно и познавательно. День пролетел на одном дыхании. Чудное место Михайловское хочется его посетить и в другое время года.
Отличная экскурсия. Знающий экскурсовод. Всем советую. Несмотря на то, что музеи были закрыты, все было очень
Отличная экскурсия. Знающий экскурсовод. Всем советую. Несмотря на то, что музеи были закрыты, все было очень
Отличная экскурсия. Знающий экскурсовод. Всем советую. Несмотря на то, что музеи были закрыты, все было очень
Отличная экскурсия. Знающий экскурсовод. Всем советую. Несмотря на то, что музеи были закрыты, все было очень
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Ольга
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра Сергеевича в сопровождении его поэзии. Дарья постоянно читает наизусть стихи!!! Спасибо за чудесный день!!!! Обязательно приедем снова🧡
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра+1
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра
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Сергей
Огромное спасибо Татьяне Александровне за волшебную экскурсию в Пушкинские Горы! 😍 Посетили Михайловское, Тригорское и Святогорский монастырь (в т. ч. могилу Пушкина). Рассказ о жизни поэта был настолько увлекательным, что время пролетело мгновенно! ✨ Всё чётко организовано, много интересных фактов и красивых видов. Очень рекомендую — это путешествие трогает до глубины души! ❤️
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Алексей
Были на экскурсии вдвоём с женой. Маршрут для двоих на своём транспорте интересен и всё успели посмотреть. Благодарю за экскурсию.
Были на экскурсии вдвоём с женой. Маршрут для двоих на своём транспорте интересен и всё успели посмотреть. Благодарю за экскурсию.
Были на экскурсии вдвоём с женой. Маршрут для двоих на своём транспорте интересен и всё успели посмотреть. Благодарю за экскурсию.
Были на экскурсии вдвоём с женой. Маршрут для двоих на своём транспорте интересен и всё успели посмотреть. Благодарю за экскурсию.
Были на экскурсии вдвоём с женой. Маршрут для двоих на своём транспорте интересен и всё успели посмотреть. Благодарю за экскурсию.
Были на экскурсии вдвоём с женой. Маршрут для двоих на своём транспорте интересен и всё успели посмотреть. Благодарю за экскурсию.
Были на экскурсии вдвоём с женой. Маршрут для двоих на своём транспорте интересен и всё успели посмотреть. Благодарю за экскурсию.
Были на экскурсии вдвоём с женой. Маршрут для двоих на своём транспорте интересен и всё успели посмотреть. Благодарю за экскурсию.
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Л
Прекрасная экскурсия по местам Пушкина с Дарьей, много интересного в течении всей поездки, диалог с детьми, полностью погрузились в атмосферу места и времен Пушкина. Спасибо за профессионализм и приятный человеческий подход!
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