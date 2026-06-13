Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Вы погуляете по знаменитой усадьбе Михайловское, оцените стилизованную крестьянскую деревню 19 века в Бугрово и посетите могилу Пушкина у Святогорского монастыря. А мы расскажем, за что поэт любил псковскую землю, как повлиял на его творческий взлет местный народный фольклор и почему соседи называли его «Онегиным».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей-усадьба Михайловское

Михайловское — одно из важнейших мест в жизни Пушкина и его семьи. Вы узнаете, при каких обстоятельствах он приезжал сюда, как встречал здесь своих петербургских друзей и как ходил по местному лесу без сюртука, в одной рубашке. Кроме того, рассмотрите вещи поэта в господском имении, зайдете в домик Арины Родионовны и вспомните посвященные ей строки. У аллеи Керн разгадаете тайну «гения чистой красоты», а у многовекового дуба поищете того самого кота и Лукоморье.

«Пушкинская деревня» в Бугрово

Бугрово — музей деревянного зодчества под открытым небом, где воссоздана атмосфера крестьянской деревни 19 века. Вы поиграете здесь в старинные русские игры, раскроете принципы работы мельниц, освоите народные ремесла и услышите сказки на старинном псковском диалекте. А также посетите музейную почту и, вооружившись гусиным пером и старинным письмовником, подпишете открытку и отправите ее близким.

Святогорский монастырь

Вы узнаете, какие чудеса случались здесь во времена Ивана Грозного, как проходили святогорские ярмарки и зачем Пушкин переодевался на них в крестьянскую рубаху. Увидите некрополь, где захоронены родственники Пушкина, и могилу самого поэта и услышите о трагической дуэли и предшествовавших ей таинственных событиях.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида).

Дополнительные расходы