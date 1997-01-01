Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день

Проехать по пушкинским местам и узнать о псковских народных играх, гаданиях и преданиях

Юлия
Юлия – экскурсионное агентство из Пскова
Вы погуляете по знаменитой усадьбе Михайловское, оцените стилизованную крестьянскую деревню 19 века в Бугрово и посетите могилу Пушкина у Святогорского монастыря.

А мы расскажем, за что поэт любил псковскую землю, как повлиял на его творческий взлет местный народный фольклор и почему соседи называли его «Онегиным».
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день

Что вас ожидает

Музей-усадьба Михайловское
Михайловское — одно из важнейших мест в жизни Пушкина и его семьи. Вы узнаете, при каких обстоятельствах он приезжал сюда, как встречал здесь своих петербургских друзей и как ходил по местному лесу 🌲 без сюртука, в одной рубашке. Кроме того, рассмотрите вещи поэта в господском имении, зайдете в домик Арины Родионовны и вспомните посвященные ей строки. У аллеи Керн разгадаете тайну «гения чистой красоты», а у многовекового дуба поищете того самого кота и Лукоморье.

«Пушкинская деревня» в Бугрово
Бугрово — музей 🖼 деревянного зодчества под открытым небом, где воссоздана атмосфера крестьянской деревни 19 века. Вы поиграете здесь в старинные русские игры, раскроете принципы работы мельниц, освоите народные ремесла и услышите сказки на старинном псковском диалекте. А также посетите музейную почту и, вооружившись гусиным пером и старинным письмовником, подпишете открытку и отправите ее близким.

Святогорский монастырь
Вы узнаете, какие чудеса случались здесь во времена Ивана Грозного, как проходили святогорские ярмарки и зачем Пушкин переодевался на них в крестьянскую рубаху. Увидите некрополь, где захоронены родственники Пушкина, и могилу самого поэта и услышите о трагической дуэли и предшествовавших ей таинственных событиях.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте или на такси 🚕. Также по предварительной заявке возможен заказ транспорта.
  • Входные билеты 🎫 в Михайловское не включены в стоимость: 400 рублей взрослые, 350 рублей пенсионеры и студенты, 150 рублей школьники до 16 лет, детям дошкольного возраста бесплатно
  • В Бугрово возможны разные варианты программы (ее проводят сотрудники музея): русские народные игры, запуск мельницы, музейная почта, мастер-классы итд. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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