Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Михайловское — одно из важнейших мест в жизни Пушкина и его семьи. Вы узнаете, при каких обстоятельствах он приезжал сюда, как встречал здесь своих петербургских друзей и как ходил по местному лесу без сюртука, в одной рубашке. Кроме того, рассмотрите вещи поэта в господском имении, зайдете в домик Арины Родионовны и вспомните посвященные ей строки. У аллеи Керн разгадаете тайну «гения чистой красоты», а у многовекового дуба поищете того самого кота и Лукоморье.
«Пушкинская деревня» в Бугрово
Бугрово — музей деревянного зодчества под открытым небом, где воссоздана атмосфера крестьянской деревни 19 века. Вы поиграете здесь в старинные русские игры, раскроете принципы работы мельниц, освоите народные ремесла и услышите сказки на старинном псковском диалекте. А также посетите музейную почту и, вооружившись гусиным пером и старинным письмовником, подпишете открытку и отправите ее близким.
Святогорский монастырь
Вы узнаете, какие чудеса случались здесь во времена Ивана Грозного, как проходили святогорские ярмарки и зачем Пушкин переодевался на них в крестьянскую рубаху. Увидите некрополь, где захоронены родственники Пушкина, и могилу самого поэта и услышите о трагической дуэли и предшествовавших ей таинственных событиях.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида).
Дополнительные расходы
Входные билеты в Михайловское не включены в стоимость: 480 ₽ взрослые, 430 ₽ пенсионеры и студенты, 230 ₽ школьники до 14 лет и льготные категории, детям дошкольного возраста бесплатно
В Бугрово возможны разные варианты программы (её проводят сотрудники музея): русские народные игры, запуск мельницы, музейная почта, мастер-классы итд. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
По желанию дополнительно или вместо посещения Бугрово можно заехать в усадьбы Тригорское или Петровское. Стоимость экскурсии увеличится на 2000 ₽. Входные билеты оплачиваются отдельно для каждой усадьбы: 480 ₽/взрослые, 430 ₽/дети пенсионеры и студенты; 230 ₽/льготные категории, детям дошкольного возраста бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 4261 туриста
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная читать дальшеуменьшить
методичка). Работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Незабываемое путешествие по Пушкинский местам! Юлия - великолепная рассказчица, эрудированная и очень позитивная."Прививка Пушкиным", как она назвала нашу прогулку, состоялась. Интересная подача исторических фактов и стихи, стихи… посетили Михайловское, Тригорское и могилу поэта. Наша большая компания осталась под впечатлением, рекомендуем и желаем Юлии успехов!
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Марина
Отличная экскурсия. Знающий экскурсовод. Всем советую. Несмотря на то, что музеи были закрыты, все было очень интересно и познавательно. День пролетел на одном дыхании. Чудное место Михайловское хочется его посетить и в другое время года.
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Ольга
От всей души рекомендую экскурсию. Наш экскурсовод Дарья это кладезь знаний!!! Полное погружение в мир Александра Сергеевича в сопровождении его поэзии. Дарья постоянно читает наизусть стихи!!! Спасибо за чудесный день!!!! Обязательно приедем снова🧡
+1
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Сергей
Огромное спасибо Татьяне Александровне за волшебную экскурсию в Пушкинские Горы! 😍 Посетили Михайловское, Тригорское и Святогорский монастырь (в т. ч. могилу Пушкина). Рассказ о жизни поэта был настолько увлекательным, что время пролетело мгновенно! ✨ Всё чётко организовано, много интересных фактов и красивых видов. Очень рекомендую — это путешествие трогает до глубины души! ❤️
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Алексей
Были на экскурсии вдвоём с женой. Маршрут для двоих на своём транспорте интересен и всё успели посмотреть. Благодарю за экскурсию.
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Л
Людмила
Прекрасная экскурсия по местам Пушкина с Дарьей, много интересного в течении всей поездки, диалог с детьми, полностью погрузились в атмосферу места и времен Пушкина. Спасибо за профессионализм и приятный человеческий подход!
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