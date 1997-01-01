Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Музей-усадьба Михайловское

Михайловское — одно из важнейших мест в жизни Пушкина и его семьи. Вы узнаете, при каких обстоятельствах он приезжал сюда, как встречал здесь своих петербургских друзей и как ходил по местному лесу 🌲 без сюртука, в одной рубашке. Кроме того, рассмотрите вещи поэта в господском имении, зайдете в домик Арины Родионовны и вспомните посвященные ей строки. У аллеи Керн разгадаете тайну «гения чистой красоты», а у многовекового дуба поищете того самого кота и Лукоморье.

«Пушкинская деревня» в Бугрово

Бугрово — музей 🖼 деревянного зодчества под открытым небом, где воссоздана атмосфера крестьянской деревни 19 века. Вы поиграете здесь в старинные русские игры, раскроете принципы работы мельниц, освоите народные ремесла и услышите сказки на старинном псковском диалекте. А также посетите музейную почту и, вооружившись гусиным пером и старинным письмовником, подпишете открытку и отправите ее близким.

Святогорский монастырь

Вы узнаете, какие чудеса случались здесь во времена Ивана Грозного, как проходили святогорские ярмарки и зачем Пушкин переодевался на них в крестьянскую рубаху. Увидите некрополь, где захоронены родственники Пушкина, и могилу самого поэта и услышите о трагической дуэли и предшествовавших ей таинственных событиях.

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