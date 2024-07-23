7 часов
Водная прогулка
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
4 000₽ за человека
13 часов
Групповая
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Начало: Псков, ул. Советская, д. 20
Расписание: Воскресенье и четверг в 08:00
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
3 200₽ за человека
1.5 часа
Аудиогид
Псковский кремль - аудиоэкскурсия в сердце древнерусского города
Начало: Улица Кремль, 6
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся23 июля 2024Отличная экскурсия: советую обязательно посетить острова! Прекрасный экскурсовод Татьяна - спасибо ей огромное за интересный, содержательный, впечатляющий рассказ! Экскурсия рассчитана почти на весь день: автобус, катера, пешая прогулка. Места просто потрясающие! Однозначно рекомендую!!!!
- ННаталья21 июля 2024Невероятно душевная экскурсия в маленьких группах! Спасибо большое за подаренное удовольствие!
- ААлексей21 июля 2024Экскурсия очень понравилась, Гид просто крутышка! 🥰 все рассказала, показала! Места фантастические!
- ММарина21 июля 2024Усадьба Орехово-замечательное место! Все растения как на наших дачах, но какая замечательная подача, какой ландшафтный дизайн! Себеж впечатление не произвёл, таких городков на Руси много. Озеро красивое. Кормили вкусно.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Однодневные»
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