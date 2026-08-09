Лада проводит ещё 4 экскурсии

Описание экскурсии
Родовое имение Михайловское
Неспешно гуляя по парку, минуя «пруд под сенью ив густых», вы выйдете к господскому дому. С околицы Михайловского вам откроется классический русский пейзаж — озера Кучане и Маленец, пойма реки Сороть, «холм лесистый» и Савкина горка. Вы познакомитесь с образцом садово-парковой архитектуры конца 18 — начала 19 вв., пройдете по мемориальной еловой аллее и липовой аллее Керн, увидите «Остров уединения». В господском доме осмотрите комнатку няни Арины Родионовны, столовую, кабинет поэта и комнату родителей. Узнаете о деревенской жизни Пушкина и воплощении его творческих замыслов.
Тригорское — усадьба друзей и второй дом Пушкина
Далее вы посетите «приют, сияньем муз одетый» — усадьбу Осиповых-Вульф, дом-музей друзей поэта. Здесь поговорим о хозяевах Тригорского, которым Пушкин посвятил знаменитые стихотворения, и, конечно, об аналогиях с образами героев романа в стихах «Евгений Онегин». Также вы увидите ту самую скамью Онегина, солнечные часы и «дуб уединенный», объявленный памятником живой природы всероссийского значения.
В завершение экскурсии вы отправитесь в Святогорский монастырь, где находится фамильная усыпальница Ганнибалов-Пушкиных и где похоронен великий «невольник чести».
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Выходной день в усадьбах — последний вторник каждого месяца (санитарный день)
- Экскурсия проходит на вашем транспорте, в салоне нужно оставить место для гида
Дополнительные расходы:
- При путешествии на собственном транспорте, отдельно оплачивается пропуск на легковой автомобиль — 200 ₽, на автобус — 500 ₽
- Входные билеты в усадьбы: 960 ₽ — взрослый, пенсионер, 860 ₽ — учащийся от 14 лет, 560 ₽ — школьник до 14 лет
- Если Вы проживаете в Пушкинских Горах, то экскурсию можем начать оттуда, трансфер гида Псков-Пушкинские Горы-Псков + 9000 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Честно говоря, я боялась, что поездка превратится в обычную «галочку» — приехали, посмотрели на домик, уехали. Но