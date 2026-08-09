Лада проводит ещё 4 экскурсии

«Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Цыганы» — эти и многие другие шедевры русской классики появились на свет в Пушкинских Горах. Вы узнаете о событиях и историях из жизни поэта, связанных с усадьбами Михайловское и Тригорское. Осознаете их влияние на его творчество и послушаете отрывки из произведений. А также навестите фамильную усыпальницу Ганнибалов-Пушкиных.

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Описание экскурсии

Родовое имение Михайловское

Неспешно гуляя по парку, минуя «пруд под сенью ив густых», вы выйдете к господскому дому. С околицы Михайловского вам откроется классический русский пейзаж — озера Кучане и Маленец, пойма реки Сороть, «холм лесистый» и Савкина горка. Вы познакомитесь с образцом садово-парковой архитектуры конца 18 — начала 19 вв., пройдете по мемориальной еловой аллее и липовой аллее Керн, увидите «Остров уединения». В господском доме осмотрите комнатку няни Арины Родионовны, столовую, кабинет поэта и комнату родителей. Узнаете о деревенской жизни Пушкина и воплощении его творческих замыслов.

Тригорское — усадьба друзей и второй дом Пушкина

Далее вы посетите «приют, сияньем муз одетый» — усадьбу Осиповых-Вульф, дом-музей друзей поэта. Здесь поговорим о хозяевах Тригорского, которым Пушкин посвятил знаменитые стихотворения, и, конечно, об аналогиях с образами героев романа в стихах «Евгений Онегин». Также вы увидите ту самую скамью Онегина, солнечные часы и «дуб уединенный», объявленный памятником живой природы всероссийского значения.

В завершение экскурсии вы отправитесь в Святогорский монастырь, где находится фамильная усыпальница Ганнибалов-Пушкиных и где похоронен великий «невольник чести».

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выходной день в усадьбах — последний вторник каждого месяца (санитарный день)

Экскурсия проходит на вашем транспорте, в салоне нужно оставить место для гида

Дополнительные расходы: