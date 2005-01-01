Лада проводит ещё 4 экскурсии

Родовое имение Михайловское
Неспешно гуляя по парку, минуя «пруд под сенью ив густых», вы выйдете к господскому дому. С околицы Михайловского вам откроется классический русский пейзаж — озера Кучане и Маленец, пойма реки Сороть, «холм лесистый» и Савкина горка. Вы познакомитесь с образцом садово-парковой архитектуры конца 18 — начала 19 вв., пройдете по мемориальной еловой аллее и липовой аллее Керн, увидите «Остров уединения». В господском доме осмотрите комнатку няни Арины Родионовны, столовую, кабинет поэта и комнату родителей. Узнаете о деревенской жизни Пушкина и воплощении его творческих замыслов.
Тригорское — усадьба друзей и второй дом Пушкина
Далее вы посетите «приют, сияньем муз одетый» — усадьбу Осиповых-Вульф, дом-музей друзей поэта. Здесь поговорим о хозяевах Тригорского, которым Пушкин посвятил знаменитые стихотворения, и, конечно, об аналогиях с образами героев романа в стихах «Евгений Онегин». Также вы увидите ту самую скамью Онегина, солнечные часы и «дуб уединенный», объявленный памятником живой природы всероссийского значения.
В завершение экскурсии 🧭 вы отправитесь в Святогорский монастырь, где находится фамильная усыпальница Ганнибалов-Пушкиных и где похоронен великий «невольник чести».
Дополнительные расходы
Выходной день — понедельник и последний вторник каждого месяца (санитарный день) на период 31. 12. 20-08. 01. 21 бронирование индивидуальной экскурсии невозможно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.