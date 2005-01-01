Лада проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Родовое имение Михайловское

Неспешно гуляя по парку, минуя «пруд под сенью ив густых», вы выйдете к господскому дому. С околицы Михайловского вам откроется классический русский пейзаж — озера Кучане и Маленец, пойма реки Сороть, «холм лесистый» и Савкина горка. Вы познакомитесь с образцом садово-парковой архитектуры конца 18 — начала 19 вв., пройдете по мемориальной еловой аллее и липовой аллее Керн, увидите «Остров уединения». В господском доме осмотрите комнатку няни Арины Родионовны, столовую, кабинет поэта и комнату родителей. Узнаете о деревенской жизни Пушкина и воплощении его творческих замыслов.

Тригорское — усадьба друзей и второй дом Пушкина

Далее вы посетите «приют, сияньем муз одетый» — усадьбу Осиповых-Вульф, дом-музей друзей поэта. Здесь поговорим о хозяевах Тригорского, которым Пушкин посвятил знаменитые стихотворения, и, конечно, об аналогиях с образами героев романа в стихах «Евгений Онегин». Также вы увидите ту самую скамью Онегина, солнечные часы и «дуб уединенный», объявленный памятником живой природы всероссийского значения.

В завершение экскурсии 🧭 вы отправитесь в Святогорский монастырь, где находится фамильная усыпальница Ганнибалов-Пушкиных и где похоронен великий «невольник чести».

Организационные детали

Дополнительные расходы

Если вы на своем транспорте, отдельно оплачивается пропуск на легковой автомобиль — 200 р., на автобус — 500 р. Мы также можем организовать для вас трансфер: доплата за легковой автомобиль — 5 000 р. ; минивен на 6 мест — 6 500 р., микроавтобус до 18 мест — 8 500 р.

входные билеты 🎫 в усадьбы: выходные и праздничные дни — 800 р. /взрослого, 700 р. /пенсионера, 300 р. /школьника до 16 лет; в будние дни — 700 р. /взрослого; 600 р. / пенсионера; 300 р. /школьника до 16 лет

обед в Пушкинских горах ⛰️ — 350 р. /человека

Выходной день — понедельник и последний вторник каждого месяца (санитарный день) на период 31. 12. 20-08. 01. 21 бронирование индивидуальной экскурсии невозможно.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.