Лада проводит ещё 4 экскурсии

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В Пушкинский заповедник из Пскова (на вашем авто)

Побывать в атмосферных местах Михайловской ссылки и прикоснуться к важнейшему этапу биографии поэта
«Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Цыганы» — эти и многие другие шедевры русской классики появились на свет в Пушкинских Горах. Вы узнаете о событиях и историях из жизни поэта, связанных с усадьбами Михайловское и Тригорское. Осознаете их влияние на его творчество и послушаете отрывки из произведений. А также навестите фамильную усыпальницу Ганнибалов-Пушкиных.
5
69 отзывов
В Пушкинский заповедник из Пскова (на вашем авто)
В Пушкинский заповедник из Пскова (на вашем авто)
В Пушкинский заповедник из Пскова (на вашем авто)

Описание экскурсии

Родовое имение Михайловское

Неспешно гуляя по парку, минуя «пруд под сенью ив густых», вы выйдете к господскому дому. С околицы Михайловского вам откроется классический русский пейзаж — озера Кучане и Маленец, пойма реки Сороть, «холм лесистый» и Савкина горка. Вы познакомитесь с образцом садово-парковой архитектуры конца 18 — начала 19 вв., пройдете по мемориальной еловой аллее и липовой аллее Керн, увидите «Остров уединения». В господском доме осмотрите комнатку няни Арины Родионовны, столовую, кабинет поэта и комнату родителей. Узнаете о деревенской жизни Пушкина и воплощении его творческих замыслов.

Тригорское — усадьба друзей и второй дом Пушкина

Далее вы посетите «приют, сияньем муз одетый» — усадьбу Осиповых-Вульф, дом-музей друзей поэта. Здесь поговорим о хозяевах Тригорского, которым Пушкин посвятил знаменитые стихотворения, и, конечно, об аналогиях с образами героев романа в стихах «Евгений Онегин». Также вы увидите ту самую скамью Онегина, солнечные часы и «дуб уединенный», объявленный памятником живой природы всероссийского значения.

В завершение экскурсии вы отправитесь в Святогорский монастырь, где находится фамильная усыпальница Ганнибалов-Пушкиных и где похоронен великий «невольник чести».

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Выходной день в усадьбах — последний вторник каждого месяца (санитарный день)
  • Экскурсия проходит на вашем транспорте, в салоне нужно оставить место для гида

Дополнительные расходы:

  • При путешествии на собственном транспорте, отдельно оплачивается пропуск на легковой автомобиль — 200 ₽, на автобус — 500 ₽
  • Входные билеты в усадьбы: 960 ₽ — взрослый, пенсионер, 860 ₽ — учащийся от 14 лет, 560 ₽ — школьник до 14 лет
  • Если Вы проживаете в Пушкинских Горах, то экскурсию можем начать оттуда, трансфер гида Псков-Пушкинские Горы-Псков + 9000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Пскова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2699 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
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Андрей
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Елене Денсульевне за незабываемую поездку в Пушкинский заповедник!

Честно говоря, я боялась, что поездка превратится в обычную «галочку» — приехали, посмотрели на домик, уехали. Но
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Елена Денсульевна превратила этот день в настоящий литературный спектакль. Это не просто экскурсовод, а человек, влюбленный в свое дело. Она настолько глубоко знает материал, что цитирует Пушкина наизусть легко и непринужденно, к месту и очень органично.

Особенно порадовало, что рассказ не ограничивался сухими фактами. Она поведала нам столько интересных деталей о быте, о привычках поэта, о его родных и друзьях, о том, как выглядели окрестности при жизни Александра Сергеевича. Благодаря ей обычные тропинки и холмы наполнились смыслом, и мы увидели не просто музей, а живые места, где творилась история.

И отдельное спасибо за приятный сюрприз на обратном пути! Елена Денсульевна предложила заехать в город Остров, чтобы показать нам цепной мост, и даже про него рассказала так увлекательно, что мы ни капли не устали.

Без такого гида прогулка по Пушгорам была бы просто скудной прогулкой по парку, но с Еленой Денсульевной она стала ярким, насыщенным и очень душевным путешествием. Спасибо за ваш труд и талант!

С уважением, ваши благодарные туристы Андрей, Елена, Артём.

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Л
Спасибо большое Ларисе Михайловне за экскурсию. Интересно, красиво, понятно. Мы еще раз влюбились в творчество и жизнь Пушкина и как творца и как человека. Знание материала поражает, стихи и письма
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Пушкина по памяти на фоне прекрасных пейзажей, которые окружали поэта. Мы еще долго были под впечатлением. Нашим уже закончившим школу детям выпала прекрасная возможность, с помощью данной экскурсии, посмотреть на поэта "другими глазами", профессионала и увлеченного человека.
Спасибо.

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С
Достойная экскурсия с декламацией стихов поэта. Однозначно рекомендую.
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Евгения
Мы забронировали индивидуальную экскурсию за несколько дней и благодарны Ладе за организацию и быстрое подтверждение. Самое приятное впечатление от общения. От всей семьи благодарим за удивительную мощную экскурсию, мы очарованы
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Пушкинскими местами, потрясающие рассказы и необыкновенное, пронзительное чтение стихов Ларисой Никандровной вдохновили нас перечитать Евгения Онегина, Цыган, Бориса Годунова, а ещё прочитать письма Пушкина. Только восхительные и великолепные слова об экскурсии. Огромное спасибо, что сделали этот день по-настоящему незабываемым❤️

Мы забронировали индивидуальную экскурсию за несколько дней и благодарны Ладе за организацию и быстрое подтверждение. Самое
Мы забронировали индивидуальную экскурсию за несколько дней и благодарны Ладе за организацию и быстрое подтверждение. Самое
Мы забронировали индивидуальную экскурсию за несколько дней и благодарны Ладе за организацию и быстрое подтверждение. Самое
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А
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали много интересного и познавательного, слушали стихи. Организация понравилась) рекомендую
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали+1
Приятная экскурсовод Светлана и водитель) живописные и интересные места Пушкинской эпохи мы посетили с удовольствием, узнали
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Е
Светлана Анатольевна- гид по Пушкинскому заповеднику (Пушкинские горы)- это профессионал высочайшего уровня. Получили массу удовольствия, слушая ее увлекательный рассказ. Поражает неиссякаемый источник знаний, до мелочей продуман маршрут экскурсии. С удовольствием рекомендую. Огромное спасибо.
Светлана Анатольевна- гид по Пушкинскому заповеднику (Пушкинские горы)- это профессионал высочайшего уровня. Получили массу удовольствия, слушая
Светлана Анатольевна- гид по Пушкинскому заповеднику (Пушкинские горы)- это профессионал высочайшего уровня. Получили массу удовольствия, слушая
Светлана Анатольевна- гид по Пушкинскому заповеднику (Пушкинские горы)- это профессионал высочайшего уровня. Получили массу удовольствия, слушая
Светлана Анатольевна- гид по Пушкинскому заповеднику (Пушкинские горы)- это профессионал высочайшего уровня. Получили массу удовольствия, слушая
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