Лада проводит ещё 4 экскурсии

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В Пушкинский заповедник из Пскова

Побывать в атмосферных местах Михайловской ссылки и прикоснуться к важнейшему этапу биографии поэта

Лада
Лада – экскурсионное агентство из Пскова
«Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Цыганы» — эти и многие другие шедевры русской классики появились на свет в Пушкинских Горах ⛰️.

Вы узнаете о событиях и историях из жизни поэта, связанных с усадьбами Михайловское и Тригорское.

Осознаете их влияние на его творчество и послушаете отрывки из произведений.

А также навестите фамильную усыпальницу Ганнибалов-Пушкиных.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 5 800 ₽ за экскурсию

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В Пушкинский заповедник из Пскова
В Пушкинский заповедник из Пскова

Что вас ожидает

Родовое имение Михайловское
Неспешно гуляя по парку, минуя «пруд под сенью ив густых», вы выйдете к господскому дому. С околицы Михайловского вам откроется классический русский пейзаж — озера Кучане и Маленец, пойма реки Сороть, «холм лесистый» и Савкина горка. Вы познакомитесь с образцом садово-парковой архитектуры конца 18 — начала 19 вв., пройдете по мемориальной еловой аллее и липовой аллее Керн, увидите «Остров уединения». В господском доме осмотрите комнатку няни Арины Родионовны, столовую, кабинет поэта и комнату родителей. Узнаете о деревенской жизни Пушкина и воплощении его творческих замыслов.

Тригорское — усадьба друзей и второй дом Пушкина
Далее вы посетите «приют, сияньем муз одетый» — усадьбу Осиповых-Вульф, дом-музей друзей поэта. Здесь поговорим о хозяевах Тригорского, которым Пушкин посвятил знаменитые стихотворения, и, конечно, об аналогиях с образами героев романа в стихах «Евгений Онегин». Также вы увидите ту самую скамью Онегина, солнечные часы и «дуб уединенный», объявленный памятником живой природы всероссийского значения.

В завершение экскурсии 🧭 вы отправитесь в Святогорский монастырь, где находится фамильная усыпальница Ганнибалов-Пушкиных и где похоронен великий «невольник чести».

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Если вы на своем транспорте, отдельно оплачивается пропуск на легковой автомобиль — 200 р., на автобус — 500 р. Мы также можем организовать для вас трансфер: доплата за легковой автомобиль — 5 000 р. ; минивен на 6 мест — 6 500 р., микроавтобус до 18 мест — 8 500 р.
  • входные билеты 🎫 в усадьбы: выходные и праздничные дни — 800 р. /взрослого, 700 р. /пенсионера, 300 р. /школьника до 16 лет; в будние дни — 700 р. /взрослого; 600 р. / пенсионера; 300 р. /школьника до 16 лет
  • обед в Пушкинских горах ⛰️ — 350 р. /человека

Выходной день — понедельник и последний вторник каждого месяца (санитарный день) на период 31. 12. 20-08. 01. 21 бронирование индивидуальной экскурсии невозможно.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 в центре Пскова
В Пушкинский заповедник из Пскова
В Пушкинский заповедник из Пскова
В Пушкинский заповедник из Пскова
В Пушкинский заповедник из Пскова
В Пушкинский заповедник из Пскова
В Пушкинский заповедник из Пскова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лада
Лада
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем «классический» Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесем старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш Скобарь поведает сказки и легенды древней Псковской земли.
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