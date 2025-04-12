Мы отправимся в одно из самых древних мест в истории нашего государства — Изборск. Впервые он упоминается в летописи 862 года в связи с призванием князя Рюрика на Русь. Вы осмотрите крепость и остатки древнего городища, где происходило множество значимых событий. Полюбуетесь Словенскими ключами и Городищенским озером. А затем отправитесь на землю народа сето — Сетомаа.

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Ваш гид в Пскове

Александр Ваш гид в Пскове

Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Труворово городище — место основания Изборска. Поговорим об истории селения и его упоминании в летописях.

Труворов крест — памятный знак в честь первого князя Изборска.

Словенские ключи — живописный памятник природы. Здесь же полюбуемся видами Городищенского озера и плавающими по нему лебедями.

Изборская крепость 14 века — главная оборонительная постройка на Жеравьей горе. Вы прогуляетесь по стенам и башням и побываете в древнем Никольском соборе.

Усадьба сето — дом-музей, посвящённый самобытной культуре финно-угорского народа, который проживает на Псковской земле и в Южной Эстонии. Вы познакомитесь с укладом жизни сето и при желании отведаете блюда их традиционной кухни.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Citroen Space Tourer.

Дополнительные расходы