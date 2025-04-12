Величественный Изборск и самобытная Сетомаа

Побывать в Изборской крепости, Труворовом городище и усадьбе-музее народа сето
Мы отправимся в одно из самых древних мест в истории нашего государства — Изборск. Впервые он упоминается в летописи 862 года в связи с призванием князя Рюрика на Русь. Вы осмотрите крепость и остатки древнего городища, где происходило множество значимых событий. Полюбуетесь Словенскими ключами и Городищенским озером. А затем отправитесь на землю народа сето — Сетомаа.
Величественный Изборск и самобытная Сетомаа
Величественный Изборск и самобытная Сетомаа
Величественный Изборск и самобытная Сетомаа
Ближайшие даты:
12
апр19
апр17
мая24
мая31
мая8
июн14
июн
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Труворово городище — место основания Изборска. Поговорим об истории селения и его упоминании в летописях.

Труворов крест — памятный знак в честь первого князя Изборска.

Словенские ключи — живописный памятник природы. Здесь же полюбуемся видами Городищенского озера и плавающими по нему лебедями.

Изборская крепость 14 века — главная оборонительная постройка на Жеравьей горе. Вы прогуляетесь по стенам и башням и побываете в древнем Никольском соборе.

Усадьба сето — дом-музей, посвящённый самобытной культуре финно-угорского народа, который проживает на Псковской земле и в Южной Эстонии. Вы познакомитесь с укладом жизни сето и при желании отведаете блюда их традиционной кухни.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Citroen Space Tourer.

Дополнительные расходы

  • Изборская крепость: 200 ₽ — взрослые, 100 ₽ — студенты и школьники от 14 лет, школьники до 14 лет — бесплатно
  • Усадьба сето: 500 ₽ — взрослые, 300 ₽ — школьники от 14 до 18 лет и студенты, 250 ₽ — школьники до 14 лет
  • Обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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