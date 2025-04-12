Описание экскурсии
Труворово городище — место основания Изборска. Поговорим об истории селения и его упоминании в летописях.
Труворов крест — памятный знак в честь первого князя Изборска.
Словенские ключи — живописный памятник природы. Здесь же полюбуемся видами Городищенского озера и плавающими по нему лебедями.
Изборская крепость 14 века — главная оборонительная постройка на Жеравьей горе. Вы прогуляетесь по стенам и башням и побываете в древнем Никольском соборе.
Усадьба сето — дом-музей, посвящённый самобытной культуре финно-угорского народа, который проживает на Псковской земле и в Южной Эстонии. Вы познакомитесь с укладом жизни сето и при желании отведаете блюда их традиционной кухни.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Citroen Space Tourer.
Дополнительные расходы
- Изборская крепость: 200 ₽ — взрослые, 100 ₽ — студенты и школьники от 14 лет, школьники до 14 лет — бесплатно
- Усадьба сето: 500 ₽ — взрослые, 300 ₽ — школьники от 14 до 18 лет и студенты, 250 ₽ — школьники до 14 лет
- Обед (по желанию)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽