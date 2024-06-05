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Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков: пивная Мекка северо-запада
Пообщаться с пивоварами, прикоснуться к секретам производства пива и попробовать лучшие сорта
11 июня в 15:00
15 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Начало: На улице Мирная
11 июня в 14:30
15 июня в 13:00
9 350₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псковские некрополи: история и люди
Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
Начало: Уточняется после бронирования
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, отыскать чудо-камень и полюбоваться прекрасными пейзажами
11 июня в 13:30
15 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по монастырям Псковщины: духовное наследие и архитектура
Посетите древние монастыри Псковщины и окунитесь в мир православия, истории и уединения, наслаждаясь красотой и благодатью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Во Пскове быть - бумагу лить
Из Пскова отправиться в экопоселение, узнать историю бумаги и создать льняной листок своими руками
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект
Расписание: ежедневно по договоренности
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
- ААлла4 июня 2024Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
- ССергей31 мая 2024Экскурсовод Денис-мастер своего дела. Рекомендеуем.
- ИИрина30 мая 2024Истории действительно были удивительными. Узнали много нового о давно известных сюжетах Пскова и его окрестностей. Спасибо Денису!
- ММарина30 мая 202429 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга
- ППолина28 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под
- ННаталия28 мая 2024Наш гид Ольга влюблена в свой город. Очень сложно, управляя автомобилем, проводить экскурсию эмоционально и подробно. Ольга делает это виртуозно.
- ЛЛидия27 мая 2024Все очень здорово!
- ООксана25 мая 2024Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как со старой знакомой, и желанием встретиться еще.
- ООльга19 мая 2024Мы впервые были в Пскове. Хотели за два дня максимально узнать о городе и окресностях. Нам повезло, что нашим экскурсоводом был Денис Лукьянов. Это человек, влюблённый в свой город и его историю. Очень интересно рассказывает. Обязательно вернёмся.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На машине»
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