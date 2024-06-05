Н Наталья Печоры и Изборск на комфортабельном авто Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.

А Алла Секреты и удивительные истории Пскова Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.

С Сергей Секреты и удивительные истории Пскова Экскурсовод Денис-мастер своего дела. Рекомендеуем.

И Ирина Секреты и удивительные истории Пскова Истории действительно были удивительными. Узнали много нового о давно известных сюжетах Пскова и его окрестностей. Спасибо Денису!

М Марина Россия начинается здесь читать дальше обладает энциклопедическими знаниями и великолепным даром рассказчика, очень доброжелательный и милый человек. Маршрут продуман до мелочей, благодаря Оле, мы погрузились в самобытную историю Псковского края, овеянную легендами и преданиями, узнали историю Псковского Кремля, Свято-Троицкого собора, Покровской башни, Золотой набережной. От одного объекта до другого мы перемещались на автомобиле, которым мастерски управляла Ольга. Всем приезжающим рекомендуем начинать знакомство с городом вместе с чудесным гидом Ольгой Гусевой! Спасибо ей! 29 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга

П Полина Россия начинается здесь читать дальше сводов древней крепости, ожившая история вековой давности. Прекрасный экскурсовод, чудесные места выбранные для остановок открывали прекрасный вид откуда не хотелось уходить, максимально адаптированно по детей и под наши пожелания. Рекомендуем. Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под

Н Наталия Влюбиться в Псков за 1 день читать дальше Мы посмотрели много интересных мест старого и нового Пскова, узнали потрясающую историю города, услышали легенды старого города. Советуем познакомиться с Псковом с Ольгой. Наш гид Ольга влюблена в свой город. Очень сложно, управляя автомобилем, проводить экскурсию эмоционально и подробно. Ольга делает это виртуозно.

Л Лидия Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе Все очень здорово!

О Оксана Россия начинается здесь Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как со старой знакомой, и желанием встретиться еще.