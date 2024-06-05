Экскурсии по Пскову на машине с гидом

Найдено 13 экскурсий в категории «На машине» в Пскове, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Секреты и удивительные истории Пскова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880 за всё до 4 чел.
Россия начинается здесь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490 за всё до 4 чел.
Псков: пивная Мекка северо-запада
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Псков: пивная Мекка северо-запада
Пообщаться с пивоварами, прикоснуться к секретам производства пива и попробовать лучшие сорта
11 июня в 15:00
15 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 3 чел.
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
34 отзыва
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Начало: На улице Мирная
11 июня в 14:30
15 июня в 13:00
9 350 за всё до 3 чел.
Талабские острова - духовный центр Псковщины
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000 за всё до 3 чел.
Псковские некрополи: история и люди
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Псковские некрополи: история и люди
Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
Начало: Уточняется после бронирования
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 4 чел.
Неизведанные красоты Псковской области
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, отыскать чудо-камень и полюбоваться прекрасными пейзажами
11 июня в 13:30
15 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Монастыри Псковщины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по монастырям Псковщины: духовное наследие и архитектура
Посетите древние монастыри Псковщины и окунитесь в мир православия, истории и уединения, наслаждаясь красотой и благодатью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 800 за всё до 2 чел.
Во Пскове быть - бумагу лить
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Во Пскове быть - бумагу лить
Из Пскова отправиться в экопоселение, узнать историю бумаги и создать льняной листок своими руками
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект
Расписание: ежедневно по договоренности
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Печоры и Изборск на комфортабельном авто
    Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Секреты и удивительные истории Пскова
    Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Секреты и удивительные истории Пскова
    Экскурсовод Денис-мастер своего дела. Рекомендеуем.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Секреты и удивительные истории Пскова
    Истории действительно были удивительными. Узнали много нового о давно известных сюжетах Пскова и его окрестностей. Спасибо Денису!
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Россия начинается здесь
    29 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга
    читать дальше

    обладает энциклопедическими знаниями и великолепным даром рассказчика, очень доброжелательный и милый человек. Маршрут продуман до мелочей, благодаря Оле, мы погрузились в самобытную историю Псковского края, овеянную легендами и преданиями, узнали историю Псковского Кремля, Свято-Троицкого собора, Покровской башни, Золотой набережной. От одного объекта до другого мы перемещались на автомобиле, которым мастерски управляла Ольга. Всем приезжающим рекомендуем начинать знакомство с городом вместе с чудесным гидом Ольгой Гусевой! Спасибо ей!

  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Россия начинается здесь
    Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под
    читать дальше

    сводов древней крепости, ожившая история вековой давности. Прекрасный экскурсовод, чудесные места выбранные для остановок открывали прекрасный вид откуда не хотелось уходить, максимально адаптированно по детей и под наши пожелания. Рекомендуем.

    Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежныйБыли на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Влюбиться в Псков за 1 день
    Наш гид Ольга влюблена в свой город. Очень сложно, управляя автомобилем, проводить экскурсию эмоционально и подробно. Ольга делает это виртуозно.
    читать дальше

    Мы посмотрели много интересных мест старого и нового Пскова, узнали потрясающую историю города, услышали легенды старого города. Советуем познакомиться с Псковом с Ольгой.

  • Л
    Лидия
    27 мая 2024
    Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
    Все очень здорово!
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Россия начинается здесь
    Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как со старой знакомой, и желанием встретиться еще.
    Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Печоры и Изборск на комфортабельном авто
    Мы впервые были в Пскове. Хотели за два дня максимально узнать о городе и окресностях. Нам повезло, что нашим экскурсоводом был Денис Лукьянов. Это человек, влюблённый в свой город и его историю. Очень интересно рассказывает. Обязательно вернёмся.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Печоры и Изборск на комфортабельном авто
  2. Секреты и удивительные истории Пскова
  3. Влюбиться в Псков за 1 день
  4. Россия начинается здесь
  5. Псков: пивная Мекка северо-запада
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "На машине" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 200 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Пскове на 2024 год на машине, 257 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам