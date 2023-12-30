Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Индивидуальная экскурсия в Пскове

Посетить легендарный Псково-Печерский монастырь и древний Изборск за 1 день

Всего в часе езды от Пскова находятся два удивительных места с многовековой историей. В Печорах вы осмотрите снаружи и изнутри известный на всю страну Псково-Печерский монастырь.

А в Изборске погуляете по древней крепости, полюбуетесь озером с лебедями и пасторальными русскими пейзажами.
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
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Описание

Что вас ожидает

Печоры: не только монастырь

Вы узнаете, почему город построили посреди густого леса. Увидите Мёртвое озеро и услышите, какая местная традиция связывает его с водонапорной башней. Расшифруете особенности печорской самобытной архитектуры и раскроете, почему здесь нет ни одного храма в псковской стилистике. А также я поясню, что такое украинское или казацкое барокко.

История Псково-Печерского монастыря

Я поделюсь историей появления монастыря в 16 веке и его второго рождения много лет спустя. Расскажу, как священник из Москвы и его жена после смерти защитили монастырь от набега рыцарей. Как игумен Корнилий создал мощный западный форпост и крестил целый народ. Как монастырь жил в годы советской власти. Как настоятелю Алипию удалось вернуть монастырские земли и как ему помогли в этом коровы. Почему у чиновников не получилось прервать молитвенное служение и какое чудо явилось реставраторам.

Псково-Печерский монастырь изнутри

Мы посетим Успенский собор, где увидим намоленную икону «Успение» и оригинальный иконостас с виноградными гроздьями. Полюбуемся необычным Никольским храмом и обсудим 3D-икону. Погрузимся в историю строительства храма Михаила Архангела и поговорим о его связи с Наполеоном. Также увидим братский корпус, дом наместника, хозяйственные постройки и место, где в качестве послушника начинал путь будущий владыка Тихон.

Старый Изборск

Вы оцените Городище и Труворов крест. Полюбуетесь Городищенским озером с белыми лебедями, водопадами Словенские ключи и Изборско-Мальской долиной. Увидите древний могильник с каменными крестами, погуляете по крепости и оцените её уникальное расположение. Подниметесь на башню Луковка с потрясающим видом и пройдёте по боевым ходам. Я расскажу, зачем жители города по ночам разбирали и собирали тайный вылаз. И множество других интересных фактов!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто: Mitsubishi Montero III или Volvo XC90
  • Транспорт включён в стоимость
  • По запросу можно провести экскурсию на вашем авто
  • Дополнительные расходы: пожертвование в монастыре — 600 руб. с группы, билеты в крепость Изборска — 100 руб. с человека
  • Пообедать можно в кафе в Печорах или Изборске. Еда и напитки не включены в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом месте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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