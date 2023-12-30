Всего в часе езды от Пскова находятся два удивительных места с многовековой историей. В Печорах вы осмотрите снаружи и изнутри известный на всю страну Псково-Печерский монастырь. А в Изборске погуляете по древней крепости, полюбуетесь озером с лебедями и пасторальными русскими пейзажами.

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Описание

Что вас ожидает

Печоры: не только монастырь

Вы узнаете, почему город построили посреди густого леса. Увидите Мёртвое озеро и услышите, какая местная традиция связывает его с водонапорной башней. Расшифруете особенности печорской самобытной архитектуры и раскроете, почему здесь нет ни одного храма в псковской стилистике. А также я поясню, что такое украинское или казацкое барокко.

История Псково-Печерского монастыря

Я поделюсь историей появления монастыря в 16 веке и его второго рождения много лет спустя. Расскажу, как священник из Москвы и его жена после смерти защитили монастырь от набега рыцарей. Как игумен Корнилий создал мощный западный форпост и крестил целый народ. Как монастырь жил в годы советской власти. Как настоятелю Алипию удалось вернуть монастырские земли и как ему помогли в этом коровы. Почему у чиновников не получилось прервать молитвенное служение и какое чудо явилось реставраторам.

Псково-Печерский монастырь изнутри

Мы посетим Успенский собор, где увидим намоленную икону «Успение» и оригинальный иконостас с виноградными гроздьями. Полюбуемся необычным Никольским храмом и обсудим 3D-икону. Погрузимся в историю строительства храма Михаила Архангела и поговорим о его связи с Наполеоном. Также увидим братский корпус, дом наместника, хозяйственные постройки и место, где в качестве послушника начинал путь будущий владыка Тихон.

Старый Изборск

Вы оцените Городище и Труворов крест. Полюбуетесь Городищенским озером с белыми лебедями, водопадами Словенские ключи и Изборско-Мальской долиной. Увидите древний могильник с каменными крестами, погуляете по крепости и оцените её уникальное расположение. Подниметесь на башню Луковка с потрясающим видом и пройдёте по боевым ходам. Я расскажу, зачем жители города по ночам разбирали и собирали тайный вылаз. И множество других интересных фактов!

Организационные детали