Посетить легендарный Псково-Печерский монастырь и древний Изборск за 1 день
А в Изборске погуляете по древней крепости, полюбуетесь озером с лебедями и пасторальными русскими пейзажами.
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Что вас ожидает
Печоры: не только монастырь
Вы узнаете, почему город построили посреди густого леса. Увидите Мёртвое озеро и услышите, какая местная традиция связывает его с водонапорной башней. Расшифруете особенности печорской самобытной архитектуры и раскроете, почему здесь нет ни одного храма в псковской стилистике. А также я поясню, что такое украинское или казацкое барокко.
История Псково-Печерского монастыря
Я поделюсь историей появления монастыря в 16 веке и его второго рождения много лет спустя. Расскажу, как священник из Москвы и его жена после смерти защитили монастырь от набега рыцарей. Как игумен Корнилий создал мощный западный форпост и крестил целый народ. Как монастырь жил в годы советской власти. Как настоятелю Алипию удалось вернуть монастырские земли и как ему помогли в этом коровы. Почему у чиновников не получилось прервать молитвенное служение и какое чудо явилось реставраторам.
Псково-Печерский монастырь изнутри
Мы посетим Успенский собор, где увидим намоленную икону «Успение» и оригинальный иконостас с виноградными гроздьями. Полюбуемся необычным Никольским храмом и обсудим 3D-икону. Погрузимся в историю строительства храма Михаила Архангела и поговорим о его связи с Наполеоном. Также увидим братский корпус, дом наместника, хозяйственные постройки и место, где в качестве послушника начинал путь будущий владыка Тихон.
Старый Изборск
Вы оцените Городище и Труворов крест. Полюбуетесь Городищенским озером с белыми лебедями, водопадами Словенские ключи и Изборско-Мальской долиной. Увидите древний могильник с каменными крестами, погуляете по крепости и оцените её уникальное расположение. Подниметесь на башню Луковка с потрясающим видом и пройдёте по боевым ходам. Я расскажу, зачем жители города по ночам разбирали и собирали тайный вылаз. И множество других интересных фактов!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто: Mitsubishi Montero III или Volvo XC90
- Транспорт включён в стоимость
- По запросу можно провести экскурсию на вашем авто
- Дополнительные расходы: пожертвование в монастыре — 600 руб. с группы, билеты в крепость Изборска — 100 руб. с человека
- Пообедать можно в кафе в Печорах или Изборске. Еда и напитки не включены в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом месте города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.