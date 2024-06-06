Приглашаем прикоснуться к истории страны в комфортном путешествии по визитным карточкам Псковской области! Вы оцените главные места Старого Изборска: средневековую крепость, Труворово городище и природные Словенские ключи.
А потом отправитесь в Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, в котором за 550 лет ни разу не прерывался молитвенный круг.
А потом отправитесь в Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, в котором за 550 лет ни разу не прерывался молитвенный круг.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Старый Изборск
Вы посетите посёлок на холмах и родниках, хранящий память о первых русичах и викингах, древних битвах и ганзейских торговых путях. Оцените отреставрированную крепость 13 века и Труворово городище — место основания одного из первых славянских городов. А также полюбуетесь Словенскими ключами и Городищенским озером с белоснежными лебедями.
Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь
Это один из крупнейших в стране мужских монастырей с непрерывной историей. Его ансамбль гармонично вписан в ландшафт живописной долины и Святой горы. В пути мы расскажем интересные факты о монастыре. На месте дадим свободное время для его посещения, подачи записок и покупки сувениров. В завершение заедем на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на монастырь.
Организационные детали
- Обед в кафе заказывается при бронировании и оплачивается на месте. Стоимость — 600 руб/чел.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсия проходит на минивэнах Nissan и Renault, микроавтобусах Mercedes-Benz и Volkswagen. Места распределяются в зависимости от даты бронирования. Чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места.
- Возвращение в Псков ориентировочно в 18:00
- В подарок после экскурсии вы получите набор авторских открыток
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 1128 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и трэвел-консультант. За моими плечами 18 летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Victoria
6 июня 2024
Все прошло хорошо.
Е
Елена
13 мая 2024
Экскурсия исклбчительно интересная, организована отлично, гид доброжелательная, очень эрудированная, с глубокими знаниями истории (Татьяна), и, спасибо ей, терпеливая с хлопотными туристами. Информации получили очень много, чего и желали при покупке экскурсии. Особая благоарност водителю за спокойный и уверенный стиль вождения.
А
Алексей
9 мая 2024
Интересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярче.
Буланова Татьяна замечательный гид. Все интересно, гармонично и приятно. Очень рады, что день с нами провела именно она.
Буланова Татьяна замечательный гид. Все интересно, гармонично и приятно. Очень рады, что день с нами провела именно она.
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