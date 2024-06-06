Приглашаем прикоснуться к истории страны в комфортном путешествии по визитным карточкам Псковской области! Вы оцените главные места Старого Изборска: средневековую крепость, Труворово городище и природные Словенские ключи. А потом отправитесь в Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, в котором за 550 лет ни разу не прерывался молитвенный круг.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старый Изборск

Вы посетите посёлок на холмах и родниках, хранящий память о первых русичах и викингах, древних битвах и ганзейских торговых путях. Оцените отреставрированную крепость 13 века и Труворово городище — место основания одного из первых славянских городов. А также полюбуетесь Словенскими ключами и Городищенским озером с белоснежными лебедями.

Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь

Это один из крупнейших в стране мужских монастырей с непрерывной историей. Его ансамбль гармонично вписан в ландшафт живописной долины и Святой горы. В пути мы расскажем интересные факты о монастыре. На месте дадим свободное время для его посещения, подачи записок и покупки сувениров. В завершение заедем на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на монастырь.

Организационные детали