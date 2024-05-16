3 день

Великий Новгород. Завершение программы

Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.

Прибытие в В. Новгород. Обед в кафе в центре города.

"Господин Великий Новгород" – экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский Кремль, Софийский собор (XI в.), памятник 1000-летия Руси.

"К истоку Волхова" – экскурсия в Юрьев монастырь XII в.

Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы": деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.

Остановка в центре города.

Свободное время.

Трансфер на вокзал к поезду №042 В. Новгород — Москва отправлением в 21:20.