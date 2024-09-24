Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 7 дней. Лето-осень

Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 7 дней
Отправляйтесь в путешествие в Псков с отдыхом в Изборске! Псков – один из древнейших городов России, богатый историей и культурой. Вы погрузитесь в атмосферу средневековья, посетите Псковский Кремль – величественную
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крепость, Покровскую башню и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, музей-заповедник А. С. Пушкина “Михайловское” и Изборск.

Но настоящая изюминка этого тура – отдых в Изборске в загородном отеле, где вы насладитесь чистым воздухом и красивыми пейзажами.

5
3 отзыва
Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 7 дней. Лето-осень
Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 7 дней. Лето-осень
Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 7 дней. Лето-осень
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Псков. Обзорная экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Псков 7 дней".

Завтрак в кафе в центре горда.

"Очарование провинциального городка" - экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

Прибытие в Псков. Обзорная экскурсия по ПсковуПрибытие в Псков. Обзорная экскурсия по ПсковуПрибытие в Псков. Обзорная экскурсия по ПсковуПрибытие в Псков. Обзорная экскурсия по Пскову
2 день

Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято - Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе. Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
3 день

Изборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в загородный отель "Изборск 3*".

Размещение в номерах. Ужин.

Изборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьИзборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьИзборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьИзборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьИзборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день

Отдых в Изборске

Отдых в гостиничном комплексе"Изборск 3*"недалеко от Изборской крепости.

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово. Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых в ИзборскеОтдых в Изборске
5 день

Отдых в Изборске

Отдых в гостиничном комплексе"Изборск 3*"недалеко от Изборской крепости.

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово. Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.

Питание: завтрак, обед, ужин.

6 день

Отдых в Изборске

Отдых в гостиничном комплексе"Изборск 3*"недалеко от Изборской крепости.

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово. Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.

Питание: завтрак, обед, ужин.

7 день

Завершение программы

Завтрак в отеле.

12:00 Трансфер в г. Псков.

Внимание: Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи и 4 ночи в загородном отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Период действия цены: с 17.05 по 25.10.2024; с 08.11 по 06.12.2024:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** / Изборск 3**30 96042 85022 86030 66022 560
Арль / Изборск 3**31 80045 80023 90031 50023 600
Old City / Изборск 3**31 92044 75023 22031 62022 920
Каркушин Дом 3** / Изборск 3**32 40047 58023 50032 10023 200
Октябрьская 3** / Изборск 3**33 00044 18023 50032 70023 200
Рижская 3** / Изборск 3**33 25044 31025 65032 95025 350
Фаворит 3** / Изборск 3**33 49048 79023 89033 19023 590
Золотая набережная 3** / Изборск 3** 34 69050 93024 29034 39023 990
Двор Подзноева 3** / Изборск 3**36 80053 92025 65036 50025 350
Двор Подзноева 3+ ** / Изборск 3**37 10054 52025 70036 80025 400
Двор Подзноева 4** / Изборск 3**38 31056 90025 91038 01025 610
Покровский 4** / Изборск 3**36 98054 28025 28036 68024 980
OLD ESTATE 4** / Изборск 3**38 31056 90026 51038 01026 210

Праздничный тариф.

На даты заездов: 02.11.2024:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** / Изборск 3**30 96042 85022 86030 66022 560
Арль / Изборск 3**31 80046 39024 40031 50024 100
Old City / Изборск 3**32 52046 41023 32032 22023 020
Каркушин Дом 3** / Изборск 3**34 21051 16023 81033 91023 510
Октябрьская 3** / Изборск 3**33 00044 18023 50032 70023 200
Рижская 3** / Изборск 3**33 25044 31025 65032 95025 350
Фаворит 3** / Изборск 3**33 73049 26023 93033 43023 630
Золотая набережная 3** / Изборск 3** 34 69050 93024 29034 39023 990
Двор Подзноева 3** / Изборск 3**37 40055 11025 75037 10025 450
Двор Подзноева 3+ ** / Изборск 3**38 37057 02025 92038 07025 620
Двор Подзноева 4** / Изборск 3**39 81059 87026 16039 51025 860
Покровский 4** / Изборск 3**36 98054 28025 28036 68024 980
OLD ESTATE 4** / Изборск 3**38 31056 90026 51038 01026 210

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб./чел.

*В период с 26 августа по 06 сентября 2024 года SPA-зона отеля "Покровский" будет закрыта для посещения.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Покровский» 4

2 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4

Отель «Old Estate Hotel» 4

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова — 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки — 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.

Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Каркушин дом»

2 ночи

Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»

Отель «Изборск» 3*

4 ночи

Гостиничный комплекс «Изборск» находится в Печорском районе. Для своих гостей «Изборск» подготовил множество услуг, которые порадуют каждого человека, который остановится хотя бы на день в этом чудесном комплексе.

Номерной фонд представлен большим разнообразием категорий, в которых есть как одноместные, так двух и трехместные номера. Также можно выбрать номер люкс или апартаменты.

В ресторане комплекса высококвалифицированные повара приготовят блюда европейской кухни для своих гостей.

Возле гостиничного комплекса отличная территория, которая так подходит для прогулок в хорошую погоду.

Отель «Изборск» 3*Отель «Изборск» 3*Отель «Изборск» 3*Отель «Изборск» 3*Отель «Изборск» 3*Отель «Изборск» 3*Отель «Изборск» 3*Отель «Изборск» 3*

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
  • Проживание в гостиничном комплексе «Изборск 3*» - 4 ночи
  • Питание: 7 завтраков, 6 обедов
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - Изборск - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Мы забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».

На экскурсии и в день выезда отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит», осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1), 5 минут пешком.
При заселении в гостиницу «Фаворит» туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобус, к сожалению, не может подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется — забираем от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 минуты пешком.
В день заселения к гостинице «Рижская» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
24 сен 2024
Помогли с размещением. Были на связи. Всё внятно и понятно рассказывается.
В
20 сен 2024
Впечатления просто потрясающие!
Древний Псков, Пушкинские места, Изборск, Печорский монастырь - все очень красиво, интересно. Организация тура отличная.
Просьба учесть в программах туров по Пскову: необходимо свободное время туристам при посещении Свято-Троицкого Собора, поскольку многие люди воцерковленные и им требуется время прикоснуться с древним святыням.
Спасибо большое!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Вячеслав!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
17 сен 2024
Организация на очень хорошем уровне. Заранее со мной связались, уточнили особенности по еде. Нас у поезда встретили с табличкой, на машине до отеля довезли, все проконтролировали. Потом на машине до места начала экскурсии отвезли, с экскурсии встретили и отвезли на обед, опять все проконтролировали. В общем, очень ответственные и заботливые люди.

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