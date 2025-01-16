1 день

Экскурсия "Башни Псковского кремля". Экскурсия по производству "Купца Лапина" с дегустацией

07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в Псков.

Экскурсия «Башни Псковского кремля».

Во время экскурсии мы познакомимся с устройством и историей трех башен Псковского кремля.

Главной башней ансамбля является Власьевская, восстановленная в 1966 году и являющаяся памятником истории и культуры в системе укреплений Среднего и Окольного города.

На смотровой площадке Власьевской башни можно полюбоваться панорамой города Пскова.

В ходе экскурсии у нас будет возможность пройтись по боевым ходам и посетить первую каменную башню Псковского кремля — Кутний костер, а из бойниц отреставрированной Плоской башни можно сделать редкие фото башен Запсковья.

Обед.

Экскурсия с дегустацией по производству «Купца Лапина».

В программе посещения знакомство с производством фирменных напитков, осмотр дубовых бочек, где выдерживаются редкие сорта пива и дегустация.

Размещение в отеле.

Свободное время.