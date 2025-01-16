Вы посетите уникальную экскурсию по башням Псковского кремля, познакомитесь с кремлем, с
Программа тура по дням
Экскурсия "Башни Псковского кремля". Экскурсия по производству "Купца Лапина" с дегустацией
07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).
07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
Переезд в Псков.
Экскурсия «Башни Псковского кремля».
Во время экскурсии мы познакомимся с устройством и историей трех башен Псковского кремля.
Главной башней ансамбля является Власьевская, восстановленная в 1966 году и являющаяся памятником истории и культуры в системе укреплений Среднего и Окольного города.
На смотровой площадке Власьевской башни можно полюбоваться панорамой города Пскова.
В ходе экскурсии у нас будет возможность пройтись по боевым ходам и посетить первую каменную башню Псковского кремля — Кутний костер, а из бойниц отреставрированной Плоской башни можно сделать редкие фото башен Запсковья.
Обед.
Экскурсия с дегустацией по производству «Купца Лапина».
В программе посещения знакомство с производством фирменных напитков, осмотр дубовых бочек, где выдерживаются редкие сорта пива и дегустация.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Экскурсия в Поганкины палаты. Греческая сыроварня Тремпелис. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Поганкины палаты.
В зале Поганкиных палат можно увидеть рабочее пространство легендарного псковского купца, познакомиться с его библиотекой, увидеть знаменитые печные изразцы, праздничную, повседневную посуду и утварь того времени.
В экспозиции представлены элементы купеческого гардероба, а также воссоздан неотъемлемый элемент дома каждого русского человека – красный угол.
Посещение монумента «Ледовое Побоище» на горе Соколиха.
Скульптурная композиция увековечила подвиг Александра Невского и русских воинов, разгромивших тевтонских рыцарей на Чудском озере в 1242 году.
Авторами монумента являются скульптор Иосиф Иванович Козловский и архитектор Петр Семенович Бутенк.
Общая высота памятника составляет почти 31 метр. Он выполнен из бронзы, а вес составляет 163 тонны.
Памятник «Ледовое побоище» считается одним из ярчайших и самых значимых монументов Псковской области.
Посещение с дегустацией греческой сыроварни Тремпелис.
Это первое российское производство, открытое потомственным греческим сыроваром в Пскове.
Здесь изготавливают уникальные сыры, в составе которых натуральное фермерское молоко, соль, собственные закваски и греческие приправы.
В ходе посещения сыроварни вы узнаете о традициях греческого сыроварения, увидите производственный цех, процесс варки сыра и обязательно попробуете вкусные греческие сыры.
Обед.
Отправление в Санкт-Петербург.
В Москву можно отправляться из Пскова на поезде 010Ч в 19:25 (трансфер на ж/д вокзал Пскова предоставляется) или из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 00:30 понедельника (следующие календарные сутки дня окончания тура).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- Гостиница Рижская 3*, 2-местный – 13 900 руб.
- Гостиница Рижская 3*, полулюкс (доп. место) – 13 900 руб.
- Гостиница Рижская 3*, 1-местный – 15 900 руб.
На заезды: 09.05.25, 03.11.25 – проживание в гостинице Октябрьская:
- Гостиница Октябрьская 3* TWIN – 13 900 руб.
- Гостиница Октябрьская 3* SGL – 15 900 руб.
На заезды 19.07.25, 16.08.25:
- Гостиница Октябрьская 3* TWIN – 13 900 руб.
- Гостиница Рижская 3*, 2-местный – 13 900 руб.
- Гостиница Октябрьская 3* SGL – 15 900 руб.
Пакет питания (2 обеда) – 1500 руб., по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
Скидка пенсионерам – 200 руб.
Варианты проживания
Отель Рижская, г. Псков
Гостиница «Рижская» – одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
Гостиница Октябрьская, Псков
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Размещение в отеле с завтракомуслуги гида-сопровождающего
- Экскурсия «Башни Псковского кремля»
- Экскурсия в Поганкины палаты с входными билетами
- Посещение пивоварни «Купца Лапина» с дегустацией
- Посещение греческой сыроварни с дегустацией
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
- Пакет питания (2 обеда) - 1500 руб., по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие важные организационные вопросы в этом туре?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Мне очень повезло с экскурсоводом Василием, рассказывал интересно,давал свободное время,а также советовал где и что лучше купить. Работой экскурсовода я полностью довольна.
Группа была организована,никто не опаздывал,все