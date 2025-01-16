Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга

Культурно-гастрономические выходные в Пскове
В Пскове многие бывали уже не раз, и он всем хорошо известен, поэтому этот тур кардинально отличается от других.

Вы посетите уникальную экскурсию по башням Псковского кремля, познакомитесь с кремлем, с
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его фортификацией, и побываете на смотровых площадках, откуда открываются красивые виды на город. А также вас ждет посещение пивоварни и греческой сыроварни с дегустациями. Культурно-гастрономический тур в Псков – это прекрасный вариант досуга на выходных.

4.33
3 отзыва
Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
8
мар9
мая31
мая19
июл16
авг11
окт3
ноя
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия "Башни Псковского кремля". Экскурсия по производству "Купца Лапина" с дегустацией

07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в Псков.

Экскурсия «Башни Псковского кремля».

Во время экскурсии мы познакомимся с устройством и историей трех башен Псковского кремля.

Главной башней ансамбля является Власьевская, восстановленная в 1966 году и являющаяся памятником истории и культуры в системе укреплений Среднего и Окольного города.

На смотровой площадке Власьевской башни можно полюбоваться панорамой города Пскова.

В ходе экскурсии у нас будет возможность пройтись по боевым ходам и посетить первую каменную башню Псковского кремля — Кутний костер, а из бойниц отреставрированной Плоской башни можно сделать редкие фото башен Запсковья.

Обед.

Экскурсия с дегустацией по производству «Купца Лапина».

В программе посещения знакомство с производством фирменных напитков, осмотр дубовых бочек, где выдерживаются редкие сорта пива и дегустация.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Экскурсия "Башни Псковского кремля". Экскурсия по производству "Купца Лапина" с дегустациейЭкскурсия "Башни Псковского кремля". Экскурсия по производству "Купца Лапина" с дегустациейЭкскурсия "Башни Псковского кремля". Экскурсия по производству "Купца Лапина" с дегустациейЭкскурсия "Башни Псковского кремля". Экскурсия по производству "Купца Лапина" с дегустацией
2 день

Экскурсия в Поганкины палаты. Греческая сыроварня Тремпелис. Завершение тура

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Поганкины палаты.

В зале Поганкиных палат можно увидеть рабочее пространство легендарного псковского купца, познакомиться с его библиотекой, увидеть знаменитые печные изразцы, праздничную, повседневную посуду и утварь того времени.

В экспозиции представлены элементы купеческого гардероба, а также воссоздан неотъемлемый элемент дома каждого русского человека – красный угол.

Посещение монумента «Ледовое Побоище» на горе Соколиха.

Скульптурная композиция увековечила подвиг Александра Невского и русских воинов, разгромивших тевтонских рыцарей на Чудском озере в 1242 году.

Авторами монумента являются скульптор Иосиф Иванович Козловский и архитектор Петр Семенович Бутенк.

Общая высота памятника составляет почти 31 метр. Он выполнен из бронзы, а вес составляет 163 тонны.

Памятник «Ледовое побоище» считается одним из ярчайших и самых значимых монументов Псковской области.

Посещение с дегустацией греческой сыроварни Тремпелис.

Это первое российское производство, открытое потомственным греческим сыроваром в Пскове.

Здесь изготавливают уникальные сыры, в составе которых натуральное фермерское молоко, соль, собственные закваски и греческие приправы.

В ходе посещения сыроварни вы узнаете о традициях греческого сыроварения, увидите производственный цех, процесс варки сыра и обязательно попробуете вкусные греческие сыры.

Обед.

Отправление в Санкт-Петербург.

В Москву можно отправляться из Пскова на поезде 010Ч в 19:25 (трансфер на ж/д вокзал Пскова предоставляется) или из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 00:30 понедельника (следующие календарные сутки дня окончания тура).

Экскурсия в Поганкины палаты. Греческая сыроварня Тремпелис. Завершение тураЭкскурсия в Поганкины палаты. Греческая сыроварня Тремпелис. Завершение тураЭкскурсия в Поганкины палаты. Греческая сыроварня Тремпелис. Завершение тураЭкскурсия в Поганкины палаты. Греческая сыроварня Тремпелис. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • Гостиница Рижская 3*, 2-местный – 13 900 руб.
  • Гостиница Рижская 3*, полулюкс (доп. место) – 13 900 руб.
  • Гостиница Рижская 3*, 1-местный – 15 900 руб.

На заезды: 09.05.25, 03.11.25 – проживание в гостинице Октябрьская:

  • Гостиница Октябрьская 3* TWIN – 13 900 руб.
  • Гостиница Октябрьская 3* SGL – 15 900 руб.

На заезды 19.07.25, 16.08.25:

  • Гостиница Октябрьская 3* TWIN – 13 900 руб.
  • Гостиница Рижская 3*, 2-местный – 13 900 руб.
  • Гостиница Октябрьская 3* SGL – 15 900 руб.

Пакет питания (2 обеда) 1500 руб., по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.

Скидка пенсионерам – 200 руб.

Варианты проживания

Отель Рижская, г. Псков

1 ночь

Гостиница «Рижская» – одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

Отель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. Псков

Гостиница Октябрьская, Псков

1 ночь

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница Октябрьская, ПсковГостиница Октябрьская, ПсковГостиница Октябрьская, ПсковГостиница Октябрьская, ПсковГостиница Октябрьская, ПсковГостиница Октябрьская, Псков

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Размещение в отеле с завтракомуслуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия «Башни Псковского кремля»
  • Экскурсия в Поганкины палаты с входными билетами
  • Посещение пивоварни «Купца Лапина» с дегустацией
  • Посещение греческой сыроварни с дегустацией
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
  • Пакет питания (2 обеда) - 1500 руб., по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие важные организационные вопросы в этом туре?

Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
16 янв 2025
Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
И
13 янв 2025
Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город, особенно в зимний период, стоит предупреждать туристов, что посещение данного объекта может вызвать проблемы у людей с недостаточной физической подготовкой, а также у людей старшего возраста. В самом Каменном городе вопросы безопасности находятся пока не на должном уровне.
М
12 янв 2025
Я в восторге от тура.
Мне очень повезло с экскурсоводом Василием, рассказывал интересно,давал свободное время,а также советовал где и что лучше купить. Работой экскурсовода я полностью довольна.
Группа была организована,никто не опаздывал,все
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относились друг к другу с пониманием, атмосфера в группе была спокойная и дружелюбная, мы везде успели и все посмотрели.
Программа тура охватывает все самые интересные достопримечательности, больше всего я в восторге от Териберки в которую нам удалось попасть.
Обед в Териберке меня удивил,так как было очень вкусно.
К сожалению северное сияние не удалось посмотреть из-за погодных условий. В последний день тура,была саамская деревня, очень уютное место,больше рассчитанное на детскую аудиторию.
Из минусов, в первый день мы обедали " у Егорыча" место расположение ресторана и вид из окон великолен,что компенсирует качество блюд. Из вкусного там был только чай.

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