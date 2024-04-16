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Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 930₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 380₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Классический Петербург и средневековый Псков
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Начало: г. Псков
от 33 170₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ВВалерия13 марта 2024Все по расписанию.
- ССветлана14 февраля 2024Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
- ННаумова16 января 2024Большое спасибо за прекрасный тур.
- ААнна15 июля 2023Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса! К сожалению тур не совсем рассчитан на детей от 4 лет.
- ЕЕлена25 июня 2023Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли, побывали в музеях и
- ООксана26 сентября 2022В сентябре с подругой путешествовали по Псковской области с отдыхом на Псковском озере. Тур информативный и вместе с тем не
- ССветлана22 августа 2022Прекрасный тур! Псков великолепен, хотя нет, это определение несколько помпезно, город замечателен соединением патриархальности, тишины и какой-то домашней уютности с
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «7-дневные туры»
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