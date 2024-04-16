Экскурсионные туры на неделю в Псков

Найдено 4 тура в категории «7-дневные туры» в Пскове, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 930 за человека
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 380 за человека
Классический Петербург и средневековый Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классический Петербург и средневековый Псков
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Начало: г. Псков
от 33 170 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
    Все по расписанию.
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
    Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
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    профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.

  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
    Большое спасибо за прекрасный тур.
    Большое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный тур
  • А
    Анна
    15 июля 2023
    Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
    Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса! К сожалению тур не совсем рассчитан на детей от 4 лет.
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    Детям 5 и 7 лет было тяжело выдерживать экскурсии, много приходилось ходить в течение дня, а рассказы гида не интересовали(что естественно для ребёнка). Вторая часть отдыха в загородном отеле Плесков понравилась абсолютно всем, дети восторге от площадок, батутов и бассейна. А какая природа! 😍 В общем отдых во Пскове однозначно советуем всей семьёй. Исторические памятники, шикарная природа. Отдельно для размещения рекомендую отель Арль, минималистичные номера, вкусные завтраки в приятном интерьере.

    Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!
  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
    Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли, побывали в музеях и
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    храмах, нагулялись по необыкновенно красивым местам! А завершилось все необыкновенным отдыхом на берегу Псковского озера. Потрясающий воздух, тёплая вода и масса возможностей для активного отдыха!

    Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли
  • О
    Оксана
    26 сентября 2022
    Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
    В сентябре с подругой путешествовали по Псковской области с отдыхом на Псковском озере. Тур информативный и вместе с тем не
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    перегруженный. В тур включены интересные экскурсии, в ходе которых мы прикоснулись к истории нашей родины и узнали много новой информации о Псковской области. От отдыха на озере получили огромный энергетический заряд. Прекрасная природа. Чуткое отношение персонала. Было немного прохладно и нам любезно предоставили обогреватель и дали чайник. Питание отличное. Организация тура прекрасная. Сопровождающие нас экскусоводы грамотные и приятные собеседники. Организация тура отличная. Все перемещения выполнялись вовремя. Впечатления великолепные. Огромная благодарность организаторам, экскурсоводам и водителям.

  • С
    Светлана
    22 августа 2022
    Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
    Прекрасный тур! Псков великолепен, хотя нет, это определение несколько помпезно, город замечателен соединением патриархальности, тишины и какой-то домашней уютности с
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    современностью. Изборск, Печоры - возможность прикоснуться к истории и нетронутой природе. Знаете, я не пожалела ни разу, обычного тура на 2 дня мне было бы мало, хотелось "объять необъятное" и у меня это получилось! Да, ещё я добавила к своей экскурсионной программе поездку на Талабские острова, правда с другим туроператором, тоже очень интересную и удачную. Рекомендую и постараюсь вернуться.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «7-дневные туры»

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  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 17 000 до 33 170. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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