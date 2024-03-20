Железнодорожный круиз
В нашем железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом, Рыбинском и Ярославлем.
В ходе путешествия вы узнаете больше об укладе жизни в этих городах, ставших неотъемлемой частью русской истории, культуре Древней Руси и волжском купечестве.
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
20:22 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.
Псков и Изборск. Великий Новгород
08:08 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Выезд в Изборск, путевая экскурсия.
Изборск — один из самых древних русских городов, в «Повести временных лет» он упоминается в 862 году.
Подобных мест, где сохранились уникальные историко-культурные и природные памятники, где никогда не прекращалась жизнь, в России, как и во всем мире, очень мало.
Отъезд в Псков.
Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города).
Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя:
- Довмонтов город — «Псковские Помпеи»;
- Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране;
- Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси;
- «Кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.
12:30 Трансфер на ж/д вокзал города Пскова.
13:07 Отправление туристического поезда.
Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.
17:47 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.
Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю.
Ужин в ресторане с фольклорной программой.
22:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Новгород.
22:55 Отправление туристического поезда.
Рыбинск. Ярославль
09:28 Прибытие туристического поезда на ж/д станцию Рыбинск.
Встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Рыбинск — живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища.
На обзорной экскурсии по исторической части и современному центру вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе!
Мы полюбуемся зданиями купцов и промышленников, монументальной Пожарной Каланчой в стиле модерн, увидим Новое и Старое здание Хлебной биржи, крупнейшей в России.
Проедем мимо храмов, возводимых рыбинскими купцами. Самый яркий из них — грандиозный Спасо-Преображенский собор, который вмещает до 3000 человек.
Увидим Величественный костёл Сердца Иисусова и уникальные архитектурные ансамбли церквей XVIII–XIX веков.
Увидим Волжскую набережную, сосредоточившую много инсталляций, среди них — памятник лучезарному Водопроводчику, единственный в мире памятник Бурлаку, и уникальный Ленин в шапке-ушанке и зимнем пальто.
11:30 Свободное время в центре города.
12:20 Трансфер на ж/д вокзал города Рыбинск.
13:00 Отправление туристического поезда.
Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.
14:20 Прибытие туристического поезда в Ярославль Главный.
Встреча с гидами на перроне и организованный проход в автобусы.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Ярославль — наша северная «Флоренция», сердце древней Руси.
Весь исторический центр Ярославля — сокровищница ценнейших памятников древнерусского искусства.
Экскурсия в международный творческий центр «Эмалис» с мастер-классом.
18:50 Ужин в кафе города.
20:24 Отправление туристического поезда в Москву со станции Ярославль Главный.
Возвращение в Москву
00:09 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Четырехместное купе
|СВ
|СВ
одноместное
|Для взрослого
|37 250
|54 500
|93 700
|Для детей до 9 лет включительно (с местом)
|36 300
|53 600
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Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории по маршруту Москва - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль - Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание, указанное в программе (2 ужина)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…