2 день

Псков и Изборск. Великий Новгород

08:08 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Выезд в Изборск, путевая экскурсия.

Изборск — один из самых древних русских городов, в «Повести временных лет» он упоминается в 862 году.

Подобных мест, где сохранились уникальные историко-культурные и природные памятники, где никогда не прекращалась жизнь, в России, как и во всем мире, очень мало.

Отъезд в Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города).

Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя:

Довмонтов город — «Псковские Помпеи»;

Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране;

Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси;

«Кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

12:30 Трансфер на ж/д вокзал города Пскова.

13:07 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.

17:47 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю.

Ужин в ресторане с фольклорной программой.

22:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Новгород.

22:55 Отправление туристического поезда.