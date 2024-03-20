Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Групповой тур в Пскове

Железнодорожный круиз

5
3 отзыва
Мы с удовольствием знакомим туристов со старинными российскими городами, теми чудесными местами, где все дышит историей, легендами, неповторимым шармом.

В нашем железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом, Рыбинском и Ярославлем.

В ходе путешествия вы узнаете больше об укладе жизни в этих городах, ставших неотъемлемой частью русской истории, культуре Древней Руси и волжском купечестве.
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Ближайшие даты:
1
янв
5
янв

Что вас ожидает:

Древнейший город Изборск
Древнейший город Изборск
В «Повести временных лет» он упоминается в 862 году, здесь зарождалась российская государственность
Великий Новгород
Великий Новгород
Осмотрим башни и стены кремля, памятники древнерусского зодчества и монумент «1000-летие России»
Сердце древней Руси — Ярославль
Сердце древней Руси — Ярославль
Весь исторический центр Ярославля — сокровищница ценнейших памятников древнерусского искусства

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

20:22 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Псков и Изборск. Великий Новгород

08:08 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Выезд в Изборск, путевая экскурсия.

Изборск — один из самых древних русских городов, в «Повести временных лет» он упоминается в 862 году.

Подобных мест, где сохранились уникальные историко-культурные и природные памятники, где никогда не прекращалась жизнь, в России, как и во всем мире, очень мало.

Отъезд в Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города).

Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя:

  • Довмонтов город — «Псковские Помпеи»;
  • Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране;
  • Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси;
  • «Кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

12:30 Трансфер на ж/д вокзал города Пскова.

13:07 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.

17:47 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю.

Ужин в ресторане с фольклорной программой.

22:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Новгород.

22:55 Отправление туристического поезда.

Псков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий Новгород
3 день

Рыбинск. Ярославль

09:28 Прибытие туристического поезда на ж/д станцию Рыбинск.

Встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Рыбинск — живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища.

На обзорной экскурсии по исторической части и современному центру вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе!

Мы полюбуемся зданиями купцов и промышленников, монументальной Пожарной Каланчой в стиле модерн, увидим Новое и Старое здание Хлебной биржи, крупнейшей в России.

Проедем мимо храмов, возводимых рыбинскими купцами. Самый яркий из них — грандиозный Спасо-Преображенский собор, который вмещает до 3000 человек.

Увидим Величественный костёл Сердца Иисусова и уникальные архитектурные ансамбли церквей XVIII–XIX веков.

Увидим Волжскую набережную, сосредоточившую много инсталляций, среди них — памятник лучезарному Водопроводчику, единственный в мире памятник Бурлаку, и уникальный Ленин в шапке-ушанке и зимнем пальто.

11:30 Свободное время в центре города.

12:20 Трансфер на ж/д вокзал города Рыбинск.

13:00 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.

14:20 Прибытие туристического поезда в Ярославль Главный.

Встреча с гидами на перроне и организованный проход в автобусы.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Ярославль — наша северная «Флоренция», сердце древней Руси.

Весь исторический центр Ярославля — сокровищница ценнейших памятников древнерусского искусства.

Экскурсия в международный творческий центр «Эмалис» с мастер-классом.

18:50 Ужин в кафе города.

20:24 Отправление туристического поезда в Москву со станции Ярославль Главный.

Рыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. Ярославль
4 день

Возвращение в Москву

00:09 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал Москвы.

Возвращение в МосквуВозвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаЧетырехместное купеСВСВ
одноместное
Для взрослого37 25054 50093 700
Для детей до 9 лет включительно (с местом)36 30053 600

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне выбранной категории по маршруту Москва - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание, указанное в программе (2 ужина)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
М
14 мар 2024
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Тур входит в следующие категории Пскова

Можно с детьмиВеликий НовгородВыездныеВсе туры3-дневные турыЖ/Д туры4-дневные турыВодные развлеченияКруизыНа автобусе

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