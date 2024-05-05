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Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
«Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам, в родовое имение А»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 930₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
«Экскурсия в музее-заповеднике А»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 670₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
«Экскурсия в музее-заповеднике А»
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 460₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ласточкой в Псков на выходные
Начало: г. Псков
«А еще вы побываете в музее-заповеднике Изборск и в Свято-Успенском мужском монастыре»
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 940₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна5 мая 2024Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
- ВВалерия13 марта 2024Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!
- ВВалерия13 марта 2024Майские праздники в Пскове и Великом НовгородеВсе по расписанию.
- ССветлана14 февраля 2024Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.
- ССветлана14 февраля 2024Майские праздники в Пскове и Великом НовгородеВсё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
- ННаумова16 января 2024Майские праздники в Пскове и Великом НовгородеБольшое спасибо за прекрасный тур.
- ААнна7 ноября 2023Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне Стерлядкиной за профессионализм, интересные повествования, ценные советы и любовь к своему краю. Впечатления от поездки остались прекрасные!
- ООльга7 ноября 2023Прекрасный экскурсовод, прекрасный город. Очень интересные рассказы и даже не смотря на дождливую погоду, Псков, Изборск, Печеры и Пушкинские горки покорили меня и оставили неизгладимые впечатления. Обязательно приеду еще в чудесный город Псков.
- ССветлана11 августа 2023Разместились в замечательном отеле "Двор Подзноева" - великолепные интерьеры 15 века в трапезных, с большой любовью воссоздана историческая атмосфера, отличная
- ААнна15 июля 2023Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса! К сожалению тур не совсем рассчитан на детей от 4 лет.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музеи»
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