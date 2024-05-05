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кухня - отдельное спасибо шеф-повару и всему коллективу! Очень органично соединены история и современность! Прекрасная аква-зона, очень комфортная, расслабляющая атмосфера! Для себя решили при следующем посещении Пскова останавливаться только в этом отеле. Псков очень красивый город с богатой историей и множеством памятников архитектуры, много церквей, храмов! С большим удовольствием посещали все места, входящие в программу тура! Посетили Михайловское горы и семейную усыпальницу семьи Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре. Очень красивые памятные места! Экскурсовод - мастер своего дела, информация подавалась интересная, узнали много мало известных фактов биографии поэта.