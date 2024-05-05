Музеи и искусство Пскова

Найдено 4 тура в категории «Музеи» в Пскове, цены от 9 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
«Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам, в родовое имение А»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 930 за человека
Путешествие по Пскову 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
«Экскурсия в музее-заповеднике А»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 670 за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
«Экскурсия в музее-заповеднике А»
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 460 за человека
Ласточкой в Псков на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на выходные
Начало: г. Псков
«А еще вы побываете в музее-заповеднике Изборск и в Свято-Успенском мужском монастыре»
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 940 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Путешествие по Пскову 3 дня
    Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!
  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
    Все по расписанию.
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Путешествие по Пскову 3 дня
    Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
    Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
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    профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.

  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
    Большое спасибо за прекрасный тур.
    Большое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный тур
  • А
    Анна
    7 ноября 2023
    Путешествие по Пскову 3 дня
    Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне Стерлядкиной за профессионализм, интересные повествования, ценные советы и любовь к своему краю. Впечатления от поездки остались прекрасные!
    Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа
  • О
    Ольга
    7 ноября 2023
    Ласточкой в Псков на выходные
    Прекрасный экскурсовод, прекрасный город. Очень интересные рассказы и даже не смотря на дождливую погоду, Псков, Изборск, Печеры и Пушкинские горки покорили меня и оставили неизгладимые впечатления. Обязательно приеду еще в чудесный город Псков.
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  • С
    Светлана
    11 августа 2023
    Ласточкой в Псков на выходные
    Разместились в замечательном отеле "Двор Подзноева" - великолепные интерьеры 15 века в трапезных, с большой любовью воссоздана историческая атмосфера, отличная
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    кухня - отдельное спасибо шеф-повару и всему коллективу! Очень органично соединены история и современность! Прекрасная аква-зона, очень комфортная, расслабляющая атмосфера! Для себя решили при следующем посещении Пскова останавливаться только в этом отеле. Псков очень красивый город с богатой историей и множеством памятников архитектуры, много церквей, храмов! С большим удовольствием посещали все места, входящие в программу тура! Посетили Михайловское горы и семейную усыпальницу семьи Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре. Очень красивые памятные места! Экскурсовод - мастер своего дела, информация подавалась интересная, узнали много мало известных фактов биографии поэта.

  • А
    Анна
    15 июля 2023
    Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
    Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса! К сожалению тур не совсем рассчитан на детей от 4 лет.
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    Детям 5 и 7 лет было тяжело выдерживать экскурсии, много приходилось ходить в течение дня, а рассказы гида не интересовали(что естественно для ребёнка). Вторая часть отдыха в загородном отеле Плесков понравилась абсолютно всем, дети восторге от площадок, батутов и бассейна. А какая природа! 😍 В общем отдых во Пскове однозначно советуем всей семьёй. Исторические памятники, шикарная природа. Отдельно для размещения рекомендую отель Арль, минималистичные номера, вкусные завтраки в приятном интерьере.

    Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Музеи" можно забронировать 4 тура от 9 940 до 32 930. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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