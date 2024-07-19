4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Начало: Россия, Москва
«Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет)»
23 авг в 10:00
18 окт в 10:00
от 31 400₽ за человека
4 дня
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Начало: Россия, Москва
«12:30 Трансфер на ж/д вокзал города Пскова»
1 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 37 250₽ за человека
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
«Отъезд в Псков и трансфер на ж/д вокзал»
23 авг в 10:00
18 окт в 10:00
от 32 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей19 июля 2024Организация хорошая. Всё вежливо, в срок и по любым удобным каналам связи. За исключением мелкого нюанса с небольшой путаницей по местам в поезде (который тоже быстро был решён) всё на уровне.
- ГГеннадий17 июля 2024Всё было великолепно.
- ППанина17 июля 2024Все было на высшем уровне!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На поезде»
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Сколько стоит тур в Пскове в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 31 400 до 37 250. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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